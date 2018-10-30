Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Pegasmaster написав:еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.
Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")? Это вопрос к компетентным органам. Пусть арестовывают, продают с аукциона, и перечисляют налоги и штрафы
Еще бы ты не врал про неуплату налогов, тогда бы могли поговорить на эту тему.
Мико́ла Запоро́жець — автомобіль ЗАЗ-968 1991 року випуску на прізвисько «Микола», у 2017 році експортований громадськими активістами з України та розмитнений в Польщі, символ автореволюції в Україні. Аби показати безглуздість українського авто законодавства, це авто на початку 2017 року активісти громадської організації «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») придбали у Львові автомобіль «Запорожець» української реєстрації, підлагодили і повезли на розмитнення й реєстрацію на польські номерні знаки в Польщу. Тим самим проілюстрували, що у Європейському Союзі, незважаючи на добрий рівень життя, вартість розмитнення автомобілів у рази дешевша, а також відсутні різноманітні адміністративні заборони для імпорту вживаних авто, на кшталт обмеження екологічних «Євро-5» в Україні.
«Миколу Запорожця» у Польщі офіційно розмитнили, як звичайний, не ретро-автомобіль, за стандартною процедурою, заплативши всього 250 доларів митних платежів, пройшли технічний огляд, поставили на облік, купили річне страхування із «зеленою картою» за 575 злотих терміном на один рік. Відтак, аби знову повернути «Запорожця» на українські номери, потрібно витратити близько 3500 доларів США.
Цю статтю написано в основному за джерелами, які тісно пов'язані з об'єктом статті. Це може призвести до порушень нейтральності та недостатньої верифікованості тексту. Будь ласка, допоможіть, додавши надійні, незалежні авторитетні джерела та змінюючи на їх основі цю статтю. (грудень 2017)
Цю статтю написано в основному за джерелами, які тісно пов'язані з об'єктом статті. Це може призвести до порушень нейтральності та недостатньої верифікованості тексту. Будь ласка, допоможіть, додавши надійні, незалежні авторитетні джерела та змінюючи на їх основі цю статтю. (грудень 2017)
ОК, скажу по другому - никто никогда не интересовался какая ставка налогоболожения ввоза подержанных импортных самолетов? Отвечу - 0% - https://goo.gl/7w53Ab
8802 20 00 00 - літаки та інші літальні апарати 0 0 0 0
Странная ситуация - с самолетов налоги не нужны почему-то
katso написав: Странная ситуация - с самолетов налоги не нужны почему-то
А почему ты приводишь в пример именно налоги с самолётов? Почему не с колясок, не с мотоциклов, не с тракторов, не с самосвалов? Нормальные люди платят налоги, за лимузины, спорткары, мопеды и т.д. Евробляхерам хоть кол на голове чеши, потому что им важнее сладость анархии, душок большевизма, ненависти и неуважения друг к другу ради идеи всех нагнуть ради своей выгоды.
По-людському євробляхерів можна зрозуміти - за умов, коли нове авто для переважної більшості населення є недоступним, хочеться мати хоч якийсь сурогат. А оскільки купувати "Москвич" чи "Жигуль" 80-х рр. - все-таки ризик той іще, люди виходили з ситуації, як могли. Та це не означає, що вони мають право на ухилення від податків, бо їх шкода. Давайте ідентифікуємо уряд, який цю проблему створив (конкретне прізвище, наприклад, Тимошенко чи Янукович, це я навманння сказав), і разом подумаємо, чи варто за цю команду голосувати. А ці автомобілі... Якби поліція мала повноваження оббирати власників цих авто за купою показників, на них, після всіх мітингів, перестануть їздити, як майже не побачите на наших вулицях тих самих "Запорів". У будь-якому випадку, власники цих авто, заробляючи в тому ж Києві, розбивають його ж дороги. Щоправда, за недієздатного уряду, нездатного вирішувати це питання силою, можна чекати на будь-яке сопливе компромісне рішення.