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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:19

Эти акции жуликов на евробляхах - показатель бессилия правительства.
Наша страна почему-то вообще всегда очень толерантна к хитровымудренным персонажам. За неуплату коммунальных платежей не выселяют, х****** не трогают.
За все расплачиваются допропорядочные граждане.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:04

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

Хай лохи платять податки. Пропоную легалізувати й крадіжку, вкрав і утримав машину/майно півроку, йди узаконюй. Це теж честно. Якщо не знайшли вкрадене, то воно може не треба хазяїну, в цьому теж є деяка логіка.

Сьгодні автобляхери гуртом згвалтували всіх українців включно з пенсіонерами і дітьми, які вимушені платити податки з ліків і памперсів. Український народ схоже дійсно не має поваги до себе якщо дозволяє так з собою поводиться.
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:08

  Vit.Ali написав:Хай лохи платять податки. Пропоную легалізувати й крадіжку, вкрав і утримав машину/майно півроку, йди узаконюй. Це теж честно. Якщо не знайшли вкрадене, то воно може не треба хазяїну, в цьому теж є деяка логіка.

Сьгодні автобляхери гуртом згвалтували всіх українців включно з пенсіонерами і дітьми, які вимушені платити податки з ліків і памперсів. Український народ схоже дійсно не має поваги до себе якщо дозволяє так з собою поводиться.

А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций, или миллонеры-депутаты, получающие на "компенсацию за жилье" по 20000грн ежемесячно - не згвалтували?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:18

Вкладчик1234
Произведи и продай за рубеж объем сх продукции как Кусюк и получишь по закону дотацию или стань депутатом.
Проще конечно только коменты на форумах "производить".
komp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:20

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  RomanTik написав:они заправляясь на украинских заправках платят налог на дороги который включен в стоимость топлива. Так что этот пункт можно вычеркнуть.

вы-то чего х****** защищаете?
они ж вам на пенсию не скидывались, а все остальные да.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:22

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Вкладчик1234 написав:А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций

напоминает фразу рашистов в споре, когда они сливаются: "а вы госдолг сша видели?"
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:25

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Tolevas написав:За неуплату коммунальных платежей не выселяют
За кожен день прострочки нараховуватиметься пеня. Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки. Передбачаються також варіанти обмеження чи припинення постачання комунальних послуг. Проте в українців є ще час – ця норма закону офіційно запрацює з 1 січня 2019 року. Хоча надавачі комунальних послуг вже починають попереджати боржників про штрафи та пені...


Депутати відклали ввeдeння в дiю Закону Укpаїни “Пpо житлово-комунальнi послуги” №2189 до 1 тpавня 2019 pоку в частинi peгулювання комунальних послуг. Парламент визначив, що норми щодо відповідальності за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг вводяться в дію з 1 травня 2019 року, а не з 1 січня 2019 року, як визначено законом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:33

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Мизантрóп написав:За кожен день прострочки нараховуватиметься пеня. Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки

какая нечеловеческая жестокость! это же 3,65% годовых!
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:43

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Мизантрóп написав:Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки


3,65% за год. А на депо - 18%, грязными пусть 15%.
Если это будет единственное наказание, то кто же начнет платить?
Жулики пользуются тем, к примеру, что отопление в старых домах на одну квартиру не отключишь. Но если бы было к примеру так - не заплатил за отопление - отключили свет и воду, хоть ты за них и платил, то эффект был бы.
Tolevas
 
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