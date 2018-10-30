Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

Додано: Чет 08 лис, 2018 01:05

Вкладчик1234 написав: А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций, или миллонеры-депутаты, получающие на "компенсацию за жилье" по 20000грн ежемесячно - не згвалтували? А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций, или миллонеры-депутаты, получающие на "компенсацию за жилье" по 20000грн ежемесячно - не згвалтували?

Да, и они тоже, но если по такой логике, у нас есть серийные убийцы в стране, так давайте разрешим простым людям убивать по одному, пусть даже самому плохому человеку? Депутаты надеюсь ответят на выборах, Федорович вон тоже отвечает, пусть не так как нам бы хотелось, Косюк повторит судьбу Коломойского, скоро... не надо сравнивать коррупцию на верху, с этой ситуацией.Автобляхеры просто кинули всех законопослушных жителей страны (всё общество), они не ответят ни перед кем, и никогда, банально это просто вор укравшие деньги у моей больной пенсионерки матери и детей, вымоганием и перекрыванием улиц заставивший простить ему злодеяние. Закон должен быть ОДИН для всех. Почему Я должен фактически платить автобляхеру деньги с уплаченных мной за мою легально ввезенную машину налогов, они изнасиловали лично меня.Пусть отдадут мне деньги за мою машину, которые я как и многие люди, оплатили в налогах при покупке авто, и тогда будет по честному всё. Или деньги автобляхерам нужнее чем мне? Хочу глянуть подпишет ли эту узаконенную амнистию президент. Если - да, как он тогда будет общество упрашивать платить далее налоги. Мне вот тоже не по силам платить НДС на кассе, который кстати воруют те же олигархи.