Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:19
Эти акции жуликов на евробляхах - показатель бессилия правительства.
Наша страна почему-то вообще всегда очень толерантна к хитровымудренным персонажам. За неуплату коммунальных платежей не выселяют, х****** не трогают.
За все расплачиваются допропорядочные граждане.
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Tolevas
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:04
Хай лохи платять податки. Пропоную легалізувати й крадіжку, вкрав і утримав машину/майно півроку, йди узаконюй. Це теж честно. Якщо не знайшли вкрадене, то воно може не треба хазяїну, в цьому теж є деяка логіка.
Сьгодні автобляхери гуртом згвалтували всіх українців включно з пенсіонерами і дітьми, які вимушені платити податки з ліків і памперсів. Український народ схоже дійсно не має поваги до себе якщо дозволяє так з собою поводиться.
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Vit.Ali
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:08
Vit.Ali написав:
Хай лохи платять податки. Пропоную легалізувати й крадіжку, вкрав і утримав машину/майно півроку, йди узаконюй. Це теж честно. Якщо не знайшли вкрадене, то воно може не треба хазяїну, в цьому теж є деяка логіка.
Сьгодні автобляхери гуртом згвалтували всіх українців включно з пенсіонерами і дітьми, які вимушені платити податки з ліків і памперсів. Український народ схоже дійсно не має поваги до себе якщо дозволяє так з собою поводиться.
А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций, или миллонеры-депутаты, получающие на "компенсацию за жилье" по 20000грн ежемесячно - не згвалтували?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:18
Вкладчик1234
Произведи и продай за рубеж объем сх продукции как Кусюк и получишь по закону дотацию или стань депутатом.
Проще конечно только коменты на форумах "производить".
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:20
RomanTik написав:
они заправляясь на украинских заправках платят налог на дороги который включен в стоимость топлива. Так что этот пункт можно вычеркнуть.
вы-то чего х****** защищаете?
они ж вам на пенсию не скидывались, а все остальные да.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:22
Вкладчик1234 написав:
А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций
напоминает фразу рашистов в споре, когда они сливаются: "а вы госдолг сша видели?"
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:25
Tolevas написав:
За неуплату коммунальных платежей не выселяют
За кожен день прострочки нараховуватиметься пеня. Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки. Передбачаються також варіанти обмеження чи припинення постачання комунальних послуг. Проте в українців є ще час – ця норма закону офіційно запрацює з 1 січня 2019 року. Хоча надавачі комунальних послуг вже починають попереджати боржників про штрафи та пені...
Депутати відклали ввeдeння в дiю Закону Укpаїни “Пpо житлово-комунальнi послуги” №2189 до 1 тpавня 2019 pоку в частинi peгулювання комунальних послуг. Парламент визначив, що норми щодо відповідальності за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг вводяться в дію з 1 травня 2019 року, а не з 1 січня 2019 року, як визначено законом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:33
Мизантрóп написав:
За кожен день прострочки нараховуватиметься пеня. Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки
какая нечеловеческая жестокость! это же 3,65% годовых!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:43
Мизантрóп написав:
Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки
3,65% за год. А на депо - 18%, грязными пусть 15%.
Если это будет единственное наказание, то кто же начнет платить?
Жулики пользуются тем, к примеру, что отопление в старых домах на одну квартиру не отключишь. Но если бы было к примеру так - не заплатил за отопление - отключили свет и воду, хоть ты за них и платил, то эффект был бы.
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Tolevas
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Додано: Чет 08 лис, 2018 01:05
Вкладчик1234 написав:
А миллиардер Косюк (друг резидента и хозин "нашей рябы"), получающий миллиарды дотаций, или миллонеры-депутаты, получающие на "компенсацию за жилье" по 20000грн ежемесячно - не згвалтували?
Да, и они тоже, но если по такой логике, у нас есть серийные убийцы в стране, так давайте разрешим простым людям убивать по одному, пусть даже самому плохому человеку? Депутаты надеюсь ответят на выборах, Федорович вон тоже отвечает, пусть не так как нам бы хотелось, Косюк повторит судьбу Коломойского, скоро... не надо сравнивать коррупцию на верху, с этой ситуацией.
Автобляхеры просто кинули всех законопослушных жителей страны (всё общество), они не ответят ни перед кем, и никогда, банально это просто вор укравшие деньги у моей больной пенсионерки матери и детей, вымоганием и перекрыванием улиц заставивший простить ему злодеяние. Закон должен быть ОДИН для всех. Почему Я должен фактически платить автобляхеру деньги с уплаченных мной за мою легально ввезенную машину налогов, они изнасиловали лично меня.
Пусть отдадут мне деньги за мою машину, которые я как и многие люди, оплатили в налогах при покупке авто, и тогда будет по честному всё. Или деньги автобляхерам нужнее чем мне? Хочу глянуть подпишет ли эту узаконенную амнистию президент. Если - да, как он тогда будет общество упрашивать платить далее налоги. Мне вот тоже не по силам платить НДС на кассе, который кстати воруют те же олигархи.
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Vit.Ali
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