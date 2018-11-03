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Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03
нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
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vor12
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