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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03

нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
vor12
 
Повідомлень: 141
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