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Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03
нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
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vor12
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:14
Можно спокойно вызвать таможенников и штрафовать этих "евроинтеграторов" отказывающихся соблюдать Закон.
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link654
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:15
locustsucol написав: katso написав:
Странная ситуация - с самолетов налоги не нужны почему-то
А почему ты приводишь в пример именно налоги с самолётов? Почему не с колясок, не с мотоциклов, не с тракторов, не с самосвалов? Нормальные люди платят налоги, за лимузины, спорткары, мопеды и т.д. Евробляхерам хоть кол на голове чеши, потому что им важнее сладость анархии, душок большевизма, ненависти и неуважения друг к другу ради идеи всех нагнуть ради своей выгоды.
Потому что в отличии от "колясок-мотоциклов-тракторов-самосвалов" самолет не очень популярен у населения для покупки - и больше подходит для определенной прослойки именуемой "можновладцами". Почему за такую покупку они не платят налоги - давайте, приведите аргументы...
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katso
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:18
Igorten написав:
Шел 5 год революции
украинцам нравится.
при Януковиче такое было бы невозможно
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19
locustsucol написав:
дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.
Откуда же они вна Украине взялись?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56
max_us_ua написав:
По-людському євробляхерів можна зрозуміти - за умов, коли нове авто для переважної більшості населення є недоступним, хочеться мати хоч якийсь сурогат. А оскільки купувати "Москвич" чи "Жигуль" 80-х рр. - все-таки ризик той іще, люди виходили з ситуації, як могли.
А покажи мені, що ти зможеш взяти на б*** за 300долл?
max_us_ua написав:
Та це не означає, що вони мають право на ухилення від податків, бо їх шкода. Давайте ідентифікуємо уряд, який цю проблему створив (конкретне прізвище, наприклад, Тимошенко чи Янукович, це я навманння сказав), і разом подумаємо, чи варто за цю команду голосувати.
тут підтримую на 100%
max_us_ua написав:
У будь-якому випадку, власники цих авто, заробляючи в тому ж Києві, розбивають його ж дороги.
А це вже + для українського бізнесу. Дійсно - ці корчі треба заправляти, а значить за користування дорогами вони платять. б*** працюють в Україні, а значить роботодавець переводить частину зароблених коштів в держ. бюджет. І ці корчі їздять по нашим "рівним" дорогам з їхньою європейською ходовою частиною без пакету погані дороги і ремонтуються на наших СТО. А в силу жадності, більшості з них (адже є й адекватні люди), авто ремонтуютсья най дешевшими китайськими запчастинами. А це означає щотижневі візити на сервіс.
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jeugen
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