Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03
нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:14
Можно спокойно вызвать таможенников и штрафовать этих "евроинтеграторов" отказывающихся соблюдать Закон.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:15
Потому что в отличии от "колясок-мотоциклов-тракторов-самосвалов" самолет не очень популярен у населения для покупки - и больше подходит для определенной прослойки именуемой "можновладцами". Почему за такую покупку они не платят налоги - давайте, приведите аргументы...
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:18
Re: центр
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19
Re: никогда и вот опять
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56
А покажи мені, що ти зможеш взяти на б*** за 300долл?
тут підтримую на 100%
А це вже + для українського бізнесу. Дійсно - ці корчі треба заправляти, а значить за користування дорогами вони платять. б*** працюють в Україні, а значить роботодавець переводить частину зароблених коштів в держ. бюджет. І ці корчі їздять по нашим "рівним" дорогам з їхньою європейською ходовою частиною без пакету погані дороги і ремонтуються на наших СТО. А в силу жадності, більшості з них (адже є й адекватні люди), авто ремонтуютсья най дешевшими китайськими запчастинами. А це означає щотижневі візити на сервіс.
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:16
так и жигуль за 300 нормальный не возьмешь. более-менее классика стоит сопоставимо с евроб** - от 1500 уе.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:00
Re: провал
Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде.
Аутсайдером является Луганская область – потратили на ремонты и строительство всего 42% средств. В пятерку наихудших попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области.
Об этом свидетельствует обнародованная сегодня инфографика Мининфраструктуры.
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