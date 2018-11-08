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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03

нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
vor12
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:14

Можно спокойно вызвать таможенников и штрафовать этих "евроинтеграторов" отказывающихся соблюдать Закон.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:15

  locustsucol написав:
  katso написав:
Странная ситуация - с самолетов налоги не нужны почему-то :roll:

А почему ты приводишь в пример именно налоги с самолётов? Почему не с колясок, не с мотоциклов, не с тракторов, не с самосвалов? Нормальные люди платят налоги, за лимузины, спорткары, мопеды и т.д. Евробляхерам хоть кол на голове чеши, потому что им важнее сладость анархии, душок большевизма, ненависти и неуважения друг к другу ради идеи всех нагнуть ради своей выгоды.


Потому что в отличии от "колясок-мотоциклов-тракторов-самосвалов" самолет не очень популярен у населения для покупки - и больше подходит для определенной прослойки именуемой "можновладцами". Почему за такую покупку они не платят налоги - давайте, приведите аргументы...
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:18

Re: центр

  Igorten написав:Шел 5 год революции

украинцам нравится.
при Януковиче такое было бы невозможно
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19

Re: никогда и вот опять

  locustsucol написав:дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.

Откуда же они вна Украине взялись?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56

  max_us_ua написав:По-людському євробляхерів можна зрозуміти - за умов, коли нове авто для переважної більшості населення є недоступним, хочеться мати хоч якийсь сурогат. А оскільки купувати "Москвич" чи "Жигуль" 80-х рр. - все-таки ризик той іще, люди виходили з ситуації, як могли.

А покажи мені, що ти зможеш взяти на б*** за 300долл?
  max_us_ua написав:Та це не означає, що вони мають право на ухилення від податків, бо їх шкода. Давайте ідентифікуємо уряд, який цю проблему створив (конкретне прізвище, наприклад, Тимошенко чи Янукович, це я навманння сказав), і разом подумаємо, чи варто за цю команду голосувати.

тут підтримую на 100%
  max_us_ua написав: У будь-якому випадку, власники цих авто, заробляючи в тому ж Києві, розбивають його ж дороги.

А це вже + для українського бізнесу. Дійсно - ці корчі треба заправляти, а значить за користування дорогами вони платять. б*** працюють в Україні, а значить роботодавець переводить частину зароблених коштів в держ. бюджет. І ці корчі їздять по нашим "рівним" дорогам з їхньою європейською ходовою частиною без пакету погані дороги і ремонтуються на наших СТО. А в силу жадності, більшості з них (адже є й адекватні люди), авто ремонтуютсья най дешевшими китайськими запчастинами. А це означає щотижневі візити на сервіс.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:16

  jeugen написав:А покажи мені, що ти зможеш взяти на б*** за 300долл?

так и жигуль за 300 нормальный не возьмешь. более-менее классика стоит сопоставимо с евроб** - от 1500 уе.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:00

Re: провал

  locustsucol написав:А дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.

Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде.
Аутсайдером является Луганская область – потратили на ремонты и строительство всего 42% средств. В пятерку наихудших попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области.
Об этом свидетельствует обнародованная сегодня инфографика Мининфраструктуры.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:16

RomanTik
По перше - немає нормальних жигулів. Будь-який авто, який почав гнити, але його переварили - це хлам. А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу. Саме із-за таких "поціновувачів" класики - зберігається ціна в 1,5 долл.
За півтори я краще візьму ланос без кондиціонера. Він приємніший в користуванні. А в Польщі ланос коштує 500+ долл. І ще треба оформити документи. Загалом виходе близько 1к долл.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:45

sal А чого ж ти не додав, що ГенПрокуратура подала клопотання, що до не раціонального використання коштів на ремонт доріг по всим областям України?
Зі свого досвіду подорожей - може сказати, що такої кількості капітально відремонтованих доріг в Україні ще ніколи не було. Коли раніше, навіть ямковий ремонт за всіма правилами робили на дорогах національного значення? А тепер є новенька дорога з Олександрії в Кропивницький і будується з Олександрії в стороні Дніпра. Коли останій раз реконструювали мости в Україні? А тут нещодавно завершили міст в Черкасах...
І є ще дуже багато прикладів. В планах на 2019 (і вже виділені кошти) на капітальний ремонт дорожного покриття по трасі Кропивницький-Миколаїв(зараз там тільки напрям).
В Київській же області вже майже всі міжнародні траси зробили, тепер зайнялись національними та регіональними.
Створений сайт, де кожен бажаючий може і повинен сповіщати про порушеннях при відновленні дорожного покриття (закладання асфальту в яму з водою, або в сніг). До речі, на мої повідомлення з цього сайту я реакцію побачив - трасу Полтава-Красноград заліпили, це ще не ідеальна дорога, але вже колеса не ріжеш об ями. Хоча в самому Краснограді жах-жахом.
А якщо всі ми будемо мовчати - то й залишимось в цьому гівні. І слухати, аля "зрозумійте, я витратив міліон ваших грошей на одну поїздку на вертольоті, бо у мене не вистачає драйву", чи "зрозумійте, у мене з/п 3000грн, а ще дітей треба утримувати" - особисто я більше не буду - не вистачає драйву - йди на передову, драйву до кінця життя вистачить. Не вистачає з/п на утримання сім*ї - шукай нову роботу, в Україні зараз вистачає роботи на 10к+ грн, от тільки там красти не дозволяють. А якщо живеш в сільській місцевосці - то ділянка в декілька десятків соток при вірному використанні може забезпечити проживання всієї сім*ї і в це вкладувати багато фінансів не треба. А працювати за 140грн/день(3000грн/21роб.день)?!
jeugen
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