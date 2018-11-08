Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03
нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:14
Можно спокойно вызвать таможенников и штрафовать этих "евроинтеграторов" отказывающихся соблюдать Закон.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:15
Потому что в отличии от "колясок-мотоциклов-тракторов-самосвалов" самолет не очень популярен у населения для покупки - и больше подходит для определенной прослойки именуемой "можновладцами". Почему за такую покупку они не платят налоги - давайте, приведите аргументы...
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:18
Re: центр
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19
Re: никогда и вот опять
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56
А покажи мені, що ти зможеш взяти на б*** за 300долл?
тут підтримую на 100%
А це вже + для українського бізнесу. Дійсно - ці корчі треба заправляти, а значить за користування дорогами вони платять. б*** працюють в Україні, а значить роботодавець переводить частину зароблених коштів в держ. бюджет. І ці корчі їздять по нашим "рівним" дорогам з їхньою європейською ходовою частиною без пакету погані дороги і ремонтуються на наших СТО. А в силу жадності, більшості з них (адже є й адекватні люди), авто ремонтуютсья най дешевшими китайськими запчастинами. А це означає щотижневі візити на сервіс.
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:16
так и жигуль за 300 нормальный не возьмешь. более-менее классика стоит сопоставимо с евроб** - от 1500 уе.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:00
Re: провал
Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде.
Аутсайдером является Луганская область – потратили на ремонты и строительство всего 42% средств. В пятерку наихудших попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области.
Об этом свидетельствует обнародованная сегодня инфографика Мининфраструктуры.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:16
RomanTik
По перше - немає нормальних жигулів. Будь-який авто, який почав гнити, але його переварили - це хлам. А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу. Саме із-за таких "поціновувачів" класики - зберігається ціна в 1,5 долл.
За півтори я краще візьму ланос без кондиціонера. Він приємніший в користуванні. А в Польщі ланос коштує 500+ долл. І ще треба оформити документи. Загалом виходе близько 1к долл.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:45
sal А чого ж ти не додав, що ГенПрокуратура подала клопотання, що до не раціонального використання коштів на ремонт доріг по всим областям України?
Зі свого досвіду подорожей - може сказати, що такої кількості капітально відремонтованих доріг в Україні ще ніколи не було. Коли раніше, навіть ямковий ремонт за всіма правилами робили на дорогах національного значення? А тепер є новенька дорога з Олександрії в Кропивницький і будується з Олександрії в стороні Дніпра. Коли останій раз реконструювали мости в Україні? А тут нещодавно завершили міст в Черкасах...
І є ще дуже багато прикладів. В планах на 2019 (і вже виділені кошти) на капітальний ремонт дорожного покриття по трасі Кропивницький-Миколаїв(зараз там тільки напрям).
В Київській же області вже майже всі міжнародні траси зробили, тепер зайнялись національними та регіональними.
Створений сайт, де кожен бажаючий може і повинен сповіщати про порушеннях при відновленні дорожного покриття (закладання асфальту в яму з водою, або в сніг). До речі, на мої повідомлення з цього сайту я реакцію побачив - трасу Полтава-Красноград заліпили, це ще не ідеальна дорога, але вже колеса не ріжеш об ями. Хоча в самому Краснограді жах-жахом.
А якщо всі ми будемо мовчати - то й залишимось в цьому гівні. І слухати, аля "зрозумійте, я витратив міліон ваших грошей на одну поїздку на вертольоті, бо у мене не вистачає драйву", чи "зрозумійте, у мене з/п 3000грн, а ще дітей треба утримувати" - особисто я більше не буду - не вистачає драйву - йди на передову, драйву до кінця життя вистачить. Не вистачає з/п на утримання сім*ї - шукай нову роботу, в Україні зараз вистачає роботи на 10к+ грн, от тільки там красти не дозволяють. А якщо живеш в сільській місцевосці - то ділянка в декілька десятків соток при вірному використанні може забезпечити проживання всієї сім*ї і в це вкладувати багато фінансів не треба. А працювати за 140грн/день(3000грн/21роб.день)?!
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