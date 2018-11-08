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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:03

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  jeugen написав:А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу.
а ты попробуй поставить на учет переваренный хлам (тут то и вскроются европейские франкенштейны "не бит, не крашен, 1 владелец") - ни один эксперт в сервисном центре "варево" не подпишет.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:18

  yuri1978 написав:
  jeugen написав:А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу.
а ты попробуй поставить на учет переваренный хлам (тут то и вскроются европейские франкенштейны "не бит, не крашен, 1 владелец") - ни один эксперт в сервисном центре "варево" не подпишет.

Ну і я вважаю це вірно. Я маю на увазі те, що не розумію людей які платять за "класику" більше 500 долл.
Хоча я розумію, що є рушійною силою б*** - саме за це я їх не поважаю. Бо не можна поважати ту людину, яка не поважає тебе. І сподіваюсь, що всю цю кормушку скоро закриють на метало перероблювальному заводі.
jeugen
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