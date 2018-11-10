Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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max_us_ua написав:По-людському євробляхерів можна зрозуміти - за умов, коли нове авто для переважної більшості населення є недоступним, хочеться мати хоч якийсь сурогат. А оскільки купувати "Москвич" чи "Жигуль" 80-х рр. - все-таки ризик той іще, люди виходили з ситуації, як могли.
А покажи мені, що ти зможеш взяти на б*** за 300долл?
max_us_ua написав:Та це не означає, що вони мають право на ухилення від податків, бо їх шкода. Давайте ідентифікуємо уряд, який цю проблему створив (конкретне прізвище, наприклад, Тимошенко чи Янукович, це я навманння сказав), і разом подумаємо, чи варто за цю команду голосувати.
тут підтримую на 100%
max_us_ua написав: У будь-якому випадку, власники цих авто, заробляючи в тому ж Києві, розбивають його ж дороги.
А це вже + для українського бізнесу. Дійсно - ці корчі треба заправляти, а значить за користування дорогами вони платять. б*** працюють в Україні, а значить роботодавець переводить частину зароблених коштів в держ. бюджет. І ці корчі їздять по нашим "рівним" дорогам з їхньою європейською ходовою частиною без пакету погані дороги і ремонтуються на наших СТО. А в силу жадності, більшості з них (адже є й адекватні люди), авто ремонтуютсья най дешевшими китайськими запчастинами. А це означає щотижневі візити на сервіс.
locustsucol написав:А дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.
Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде. Аутсайдером является Луганская область – потратили на ремонты и строительство всего 42% средств. В пятерку наихудших попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области. Об этом свидетельствует обнародованная сегодня инфографика Мининфраструктуры.
RomanTik По перше - немає нормальних жигулів. Будь-який авто, який почав гнити, але його переварили - це хлам. А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу. Саме із-за таких "поціновувачів" класики - зберігається ціна в 1,5 долл. За півтори я краще візьму ланос без кондиціонера. Він приємніший в користуванні. А в Польщі ланос коштує 500+ долл. І ще треба оформити документи. Загалом виходе близько 1к долл.
sal А чого ж ти не додав, що ГенПрокуратура подала клопотання, що до не раціонального використання коштів на ремонт доріг по всим областям України? Зі свого досвіду подорожей - може сказати, що такої кількості капітально відремонтованих доріг в Україні ще ніколи не було. Коли раніше, навіть ямковий ремонт за всіма правилами робили на дорогах національного значення? А тепер є новенька дорога з Олександрії в Кропивницький і будується з Олександрії в стороні Дніпра. Коли останій раз реконструювали мости в Україні? А тут нещодавно завершили міст в Черкасах... І є ще дуже багато прикладів. В планах на 2019 (і вже виділені кошти) на капітальний ремонт дорожного покриття по трасі Кропивницький-Миколаїв(зараз там тільки напрям). В Київській же області вже майже всі міжнародні траси зробили, тепер зайнялись національними та регіональними. Створений сайт, де кожен бажаючий може і повинен сповіщати про порушеннях при відновленні дорожного покриття (закладання асфальту в яму з водою, або в сніг). До речі, на мої повідомлення з цього сайту я реакцію побачив - трасу Полтава-Красноград заліпили, це ще не ідеальна дорога, але вже колеса не ріжеш об ями. Хоча в самому Краснограді жах-жахом. А якщо всі ми будемо мовчати - то й залишимось в цьому гівні. І слухати, аля "зрозумійте, я витратив міліон ваших грошей на одну поїздку на вертольоті, бо у мене не вистачає драйву", чи "зрозумійте, у мене з/п 3000грн, а ще дітей треба утримувати" - особисто я більше не буду - не вистачає драйву - йди на передову, драйву до кінця життя вистачить. Не вистачає з/п на утримання сім*ї - шукай нову роботу, в Україні зараз вистачає роботи на 10к+ грн, от тільки там красти не дозволяють. А якщо живеш в сільській місцевосці - то ділянка в декілька десятків соток при вірному використанні може забезпечити проживання всієї сім*ї і в це вкладувати багато фінансів не треба. А працювати за 140грн/день(3000грн/21роб.день)?!
jeugen написав:А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу.
а ты попробуй поставить на учет переваренный хлам (тут то и вскроются европейские франкенштейны "не бит, не крашен, 1 владелец") - ни один эксперт в сервисном центре "варево" не подпишет.
Ну і я вважаю це вірно. Я маю на увазі те, що не розумію людей які платять за "класику" більше 500 долл. Хоча я розумію, що є рушійною силою б*** - саме за це я їх не поважаю. Бо не можна поважати ту людину, яка не поважає тебе. І сподіваюсь, що всю цю кормушку скоро закриють на метало перероблювальному заводі.
jeugen написав:RomanTik По перше - немає нормальних жигулів. Будь-який авто, який почав гнити, але його переварили - це хлам. А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу. Саме із-за таких "поціновувачів" класики - зберігається ціна в 1,5 долл. За півтори я краще візьму ланос без кондиціонера. Він приємніший в користуванні. А в Польщі ланос коштує 500+ долл. І ще треба оформити документи. Загалом виходе близько 1к долл.
цена в 1.5 к$ сохраняется благодаря законам по которым растаможить б.у. автомобиль это плюс 50-90 % его цены. А насчет ланоса за 1.5 тыс - посмеялся - переварок классика это значит гуано, а гнилой ланос - стоящая машина. Ну-ну - пишите еще.
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