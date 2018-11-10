Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:45

sal А чого ж ти не додав, що ГенПрокуратура подала клопотання, що до не раціонального використання коштів на ремонт доріг по всим областям України?

Зі свого досвіду подорожей - може сказати, що такої кількості капітально відремонтованих доріг в Україні ще ніколи не було. Коли раніше, навіть ямковий ремонт за всіма правилами робили на дорогах національного значення? А тепер є новенька дорога з Олександрії в Кропивницький і будується з Олександрії в стороні Дніпра. Коли останій раз реконструювали мости в Україні? А тут нещодавно завершили міст в Черкасах...

І є ще дуже багато прикладів. В планах на 2019 (і вже виділені кошти) на капітальний ремонт дорожного покриття по трасі Кропивницький-Миколаїв(зараз там тільки напрям).

В Київській же області вже майже всі міжнародні траси зробили, тепер зайнялись національними та регіональними.

Створений сайт, де кожен бажаючий може і повинен сповіщати про порушеннях при відновленні дорожного покриття (закладання асфальту в яму з водою, або в сніг). До речі, на мої повідомлення з цього сайту я реакцію побачив - трасу Полтава-Красноград заліпили, це ще не ідеальна дорога, але вже колеса не ріжеш об ями. Хоча в самому Краснограді жах-жахом.

А якщо всі ми будемо мовчати - то й залишимось в цьому гівні. І слухати, аля "зрозумійте, я витратив міліон ваших грошей на одну поїздку на вертольоті, бо у мене не вистачає драйву", чи "зрозумійте, у мене з/п 3000грн, а ще дітей треба утримувати" - особисто я більше не буду - не вистачає драйву - йди на передову, драйву до кінця життя вистачить. Не вистачає з/п на утримання сім*ї - шукай нову роботу, в Україні зараз вистачає роботи на 10к+ грн, от тільки там красти не дозволяють. А якщо живеш в сільській місцевосці - то ділянка в декілька десятків соток при вірному використанні може забезпечити проживання всієї сім*ї і в це вкладувати багато фінансів не треба. А працювати за 140грн/день(3000грн/21роб.день)?!