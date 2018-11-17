Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

RomanTik написав:jeugen написав:RomanTik
По перше - немає нормальних жигулів. Будь-який авто, який почав гнити, але його переварили - це хлам. А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу. Саме із-за таких "поціновувачів" класики - зберігається ціна в 1,5 долл.
За півтори я краще візьму ланос без кондиціонера. Він приємніший в користуванні. А в Польщі ланос коштує 500+ долл. І ще треба оформити документи. Загалом виходе близько 1к долл.
цена в 1.5 к$ сохраняется благодаря законам по которым растаможить б.у. автомобиль это плюс 50-90 % его цены. А насчет ланоса за 1.5 тыс - посмеялся - переварок классика это значит гуано, а гнилой ланос - стоящая машина. Ну-ну - пишите еще.
З особистого досвіду можу сказати, що хитро$опих завжди вистачало, які намагаються продати хлам по ціні нормального авто. Але ринкова вартість живого Сенсу - 1,5-2 тис. долл, Ланоса без кондера та гпк - 1,8-2,2 долл, з кондером та гпк - 2-4 долл. Просто, аби не брати Ланос я за 2,2 тис долл взяв пунто 2002р з кондером та гпк. І насолоджуюсь. А за 3к долл можна було б бмв в 36-му кузові.
І за ці автомобілі вже були сплачені податки.