Итоги: Мировой фондовый рынок 07.11.18

Фондовый рынок США во вторник вырос.
Основные фондовые индексы во вторник выросли, перед результатами голосования на промежуточных выборах в США, и инвесторы ожидают, что результат может обеспечить облегчение для акций после продолжительного периода неопределённости.
Как ожидается на рынке, республиканская партия может потерять контроль над палатой представителей, но сохранить контроль над сенатом.
В случае, если результат промежуточных выборов будет именно таким, возникает возможный политический тупик, и это может дать основания для новой волны роста, так как текущая экономическая повестка дня не будет существенно меняться.
Объём торговли на биржах США был 6,85 млрд. акций, по сравнению с 8,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.
Все 11 основных секторов S&P выросли, наиболее сильно вырос сектора основных материалов (на 1,5%), не фоне данных по прибылям.
Акции чувствительного к внешней торговле промышленного сектора выросли на 1,1%.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,66 к 1, на Nasdaq 1,58 к 1.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,68%, до 25 635,01 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,63%, до 2 755,45 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,64%, до 7 375,97 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1340,37 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,52%, до 2078,69 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.
Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.
В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере ¥51,9 миллиарда ($459,6 миллиона), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,44% - до 2412,31 пункта, РТС - на 1,44%, до 1151,14 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,28% - до 66,02 RUB/USD, курс евро опустился на 0,11%, до 75,35 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,65% и составила $72,18 за баррель.
Акции Сбербанка выросли в цене на 2,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,51%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,49%, «АЛРОСы» — на 1,42%. Бумаги самой Московской биржи подорожали на 3,03%.
После длинных выходных российский рынок начал неделю уверенным ростом. Позитивная динамика американских фондовых площадок, которая началась еще в пятницу вечером, поддержала российских «быков».
Лидерами торгов на фоне хорошей отчетности выступили бумаги «Русала» и «Роснефти», а хуже рынка торговались ММК и «РусГидро».
Во вторник российский фондовый рынок завершает торги ростом. Торги проходят активно на фоне позитивной статистики: инфляция по итогам октября показала слабый прирост и составила 3,5%, индекс деловой активности в секторе услуг в октябре вырос до 56,9 пункта.
С технической точки зрения картина на графике индекса Мосбиржи остается позитивной. После тестирования сверху среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов июня прошлого года, рынок начал волну восстановления, в ходе которой был пробит краткосрочный нисходящий тренд. Данный факт говорит в пользу продолжения роста и возможности возвращения индекса Мосбиржи к годовым максимумам.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 06 ноября повысился на 6,23 пункта или на 1,08% до уровня 585,35 пунктов.
Объем торгов за день составил 376,0 млн. грн., акциями наторговали 1,33 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 05 ноября ПФТС-индекс повысился на 4,17 пункта или на 0,73% до уровня 579,16 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 270,33 пунктов или на 85,80% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США.
По состоянию на 6.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,05% - до 2637,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,61%, до 1329,24 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2076,57 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 5872,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,92%, до 22100,88 пункта.
Мировые инвесторы во вторник следят за ситуацией в США, где 6 ноября пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.
В то же время биржи Японии и Австралии удерживают положительную динамику. Однако старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато отметил, что инвесторы сохраняют осторожность, и поэтому динамика индекса Nikkei будет ограничена узким диапазоном. Уровень в 22000-22500 пунктов сейчас рассматривается многими инвесторами как комфортный.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, отреагировав на динамику американских рынков, а также на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,23%, до 2659,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1346,19 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,72%, до 26120,96 пункта, корейский KOSPI - на 0,61%, до 2089,62 пункта.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,14%, до 21147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,98%, до 5875,2 пункта.
Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам понедельника преимущественно выросли на фоне статданных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
Большинство аналитиков не ждут каких-либо шоков для рынков от промежуточных выборов в США, однако отмечают, что инвесторы проявляют осторожность перед знакомством их результатами.
В Австралии инвесторы отыгрывали новости от национального банка страны. Так, Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.
Дополнительную поддержку рынкам оказала отчетность японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2018-2019 финансового года. Чистая прибыль компании за указанный период составила ¥1,24 триллиона ($11 миллиардов), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании подорожали по итогам торгов более чем на 2%.
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 1,08% - до 585,39 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 376 млн. грн., в том числе акциями - 1,33 млн. грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции Донбассэнерго (+13,65%), Райффайзен Банка Аваль (+0,76%) и Центрэнерго (+0,05%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 1,49% - до 1779,31 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 1,33% - до 453,65 пункта при объеме торгов 5,53 млн. злотых (40,67 млн. грн.).
В «индексной корзине» снизились в цене бумаги агрохолдинга ИМК (-4,69%), «Кернела» (-1,31%) и «Астарты» (-0,99%).
Выросли в цене только акции «Агротона» (+2,68%).
К полудню среды, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1340,37 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,52%, до 2078,69 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.
Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.
В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере ¥51,9 миллиарда ($459,6 миллиона), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.
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