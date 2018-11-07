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фондовый рынок 07.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 07 лис, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.11.18 США



Фондовый рынок США во вторник вырос.

Основные фондовые индексы во вторник выросли, перед результатами голосования на промежуточных выборах в США, и инвесторы ожидают, что результат может обеспечить облегчение для акций после продолжительного периода неопределённости.



Как ожидается на рынке, республиканская партия может потерять контроль над палатой представителей, но сохранить контроль над сенатом.

В случае, если результат промежуточных выборов будет именно таким, возникает возможный политический тупик, и это может дать основания для новой волны роста, так как текущая экономическая повестка дня не будет существенно меняться.



Объём торговли на биржах США был 6,85 млрд. акций, по сравнению с 8,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Все 11 основных секторов S&P выросли, наиболее сильно вырос сектора основных материалов (на 1,5%), не фоне данных по прибылям.

Акции чувствительного к внешней торговле промышленного сектора выросли на 1,1%.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,66 к 1, на Nasdaq 1,58 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,68%, до 25 635,01 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,63%, до 2 755,45 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,64%, до 7 375,97 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1340,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,52%, до 2078,69 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.



Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.



В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере ¥51,9 миллиарда ($459,6 миллиона), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,44% - до 2412,31 пункта, РТС - на 1,44%, до 1151,14 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,28% - до 66,02 RUB/USD, курс евро опустился на 0,11%, до 75,35 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,65% и составила $72,18 за баррель.



Акции Сбербанка выросли в цене на 2,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,51%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,49%, «АЛРОСы» — на 1,42%. Бумаги самой Московской биржи подорожали на 3,03%.



После длинных выходных российский рынок начал неделю уверенным ростом. Позитивная динамика американских фондовых площадок, которая началась еще в пятницу вечером, поддержала российских «быков».



Лидерами торгов на фоне хорошей отчетности выступили бумаги «Русала» и «Роснефти», а хуже рынка торговались ММК и «РусГидро».



Во вторник российский фондовый рынок завершает торги ростом. Торги проходят активно на фоне позитивной статистики: инфляция по итогам октября показала слабый прирост и составила 3,5%, индекс деловой активности в секторе услуг в октябре вырос до 56,9 пункта.



С технической точки зрения картина на графике индекса Мосбиржи остается позитивной. После тестирования сверху среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов июня прошлого года, рынок начал волну восстановления, в ходе которой был пробит краткосрочный нисходящий тренд. Данный факт говорит в пользу продолжения роста и возможности возвращения индекса Мосбиржи к годовым максимумам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 06 ноября повысился на 6,23 пункта или на 1,08% до уровня 585,35 пунктов.



Объем торгов за день составил 376,0 млн. грн., акциями наторговали 1,33 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 05 ноября ПФТС-индекс повысился на 4,17 пункта или на 0,73% до уровня 579,16 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 270,33 пунктов или на 85,80% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США.

По состоянию на 6.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,05% - до 2637,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,61%, до 1329,24 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2076,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 5872,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,92%, до 22100,88 пункта.



Мировые инвесторы во вторник следят за ситуацией в США, где 6 ноября пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.



Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.

В то же время биржи Японии и Австралии удерживают положительную динамику. Однако старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато отметил, что инвесторы сохраняют осторожность, и поэтому динамика индекса Nikkei будет ограничена узким диапазоном. Уровень в 22000-22500 пунктов сейчас рассматривается многими инвесторами как комфортный.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, отреагировав на динамику американских рынков, а также на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,23%, до 2659,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1346,19 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,72%, до 26120,96 пункта, корейский KOSPI - на 0,61%, до 2089,62 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 1,14%, до 21147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,98%, до 5875,2 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам понедельника преимущественно выросли на фоне статданных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.



Большинство аналитиков не ждут каких-либо шоков для рынков от промежуточных выборов в США, однако отмечают, что инвесторы проявляют осторожность перед знакомством их результатами.



В Австралии инвесторы отыгрывали новости от национального банка страны. Так, Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.



Дополнительную поддержку рынкам оказала отчетность японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2018-2019 финансового года. Чистая прибыль компании за указанный период составила ¥1,24 триллиона ($11 миллиардов), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании подорожали по итогам торгов более чем на 2%.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 1,08% - до 585,39 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 376 млн. грн., в том числе акциями - 1,33 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Донбассэнерго (+13,65%), Райффайзен Банка Аваль (+0,76%) и Центрэнерго (+0,05%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 1,49% - до 1779,31 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 1,33% - до 453,65 пункта при объеме торгов 5,53 млн. злотых (40,67 млн. грн.).



В «индексной корзине» снизились в цене бумаги агрохолдинга ИМК (-4,69%), «Кернела» (-1,31%) и «Астарты» (-0,99%).

Выросли в цене только акции «Агротона» (+2,68%).



К полудню среды, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1340,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,52%, до 2078,69 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.



Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.



В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере ¥51,9 миллиарда ($459,6 миллиона), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США во вторник вырос.Основные фондовые индексы во вторник выросли, перед результатами голосования на промежуточных выборах в США, и инвесторы ожидают, что результат может обеспечить облегчение для акций после продолжительного периода неопределённости.Как ожидается на рынке, республиканская партия может потерять контроль над палатой представителей, но сохранить контроль над сенатом.В случае, если результат промежуточных выборов будет именно таким, возникает возможный политический тупик, и это может дать основания для новой волны роста, так как текущая экономическая повестка дня не будет существенно меняться.Объём торговли на биржах США был 6,85 млрд. акций, по сравнению с 8,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Все 11 основных секторов S&P выросли, наиболее сильно вырос сектора основных материалов (на 1,5%), не фоне данных по прибылям.Акции чувствительного к внешней торговле промышленного сектора выросли на 1,1%.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,66 к 1, на Nasdaq 1,58 к 1.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США.В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере ¥51,9 миллиарда ($459,6 миллиона), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,28% - до 66,02 RUB/USD, курс евро опустился на 0,11%, до 75,35 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,65% и составила $72,18 за баррель.Акции Сбербанка выросли в цене на 2,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,51%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,49%, «АЛРОСы» — на 1,42%. Бумаги самой Московской биржи подорожали на 3,03%.После длинных выходных российский рынок начал неделю уверенным ростом. Позитивная динамика американских фондовых площадок, которая началась еще в пятницу вечером, поддержала российских «быков».Лидерами торгов на фоне хорошей отчетности выступили бумаги «Русала» и «Роснефти», а хуже рынка торговались ММК и «РусГидро».Во вторник российский фондовый рынок завершает торги ростом. Торги проходят активно на фоне позитивной статистики: инфляция по итогам октября показала слабый прирост и составила 3,5%, индекс деловой активности в секторе услуг в октябре вырос до 56,9 пункта.С технической точки зрения картина на графике индекса Мосбиржи остается позитивной. После тестирования сверху среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов июня прошлого года, рынок начал волну восстановления, в ходе которой был пробит краткосрочный нисходящий тренд. Данный факт говорит в пользу продолжения роста и возможности возвращения индекса Мосбиржи к годовым максимумам.Как сообщалось, в понедельник 05 ноября ПФТС-индекс повысился на 4,17 пункта или на 0,73% до уровня 579,16 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 270,33 пунктов или на 85,80% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 ноября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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