Hyperloop за планом: Омелян розповів, як реалізовують проект
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shapo написав:А если рельсы сварные куда расширяться?
Слышал, что там крепления специальные, чтобы сваренный рельс мог "ходить" по шапалам. И между сварными участками кладут уравнительный рельс (их существует несколько длин), который в течение года меняют по температуре.
tollyn написав:Вроде давно не новость Укрзалізниця не подчиняется министерству. И я ранее проработал много лет на железке согласен с высказываниями Омеляна. Сколько не вкладывай в железяку большинство денег будет розворовано. У кого не спроси уже лет 15 сполошной спад. Ресурс локомотивов, вагонов(запчасти снимать уже не откуда) и человеческий исчерпан(большая разница в зарплатах молодежи и старшого поколения выполняющих одинаковую работу, сами зарплаты низкие, условия для работы никакие). Люди массово увольняются. И это еще не дно, дальше будет только хуже.
Поэтому как не относись к гиперлупу, но вариантов нету.
В смысле - нет вариантов? Приватизировать и весь сказ
tollyn написав:И я ранее проработал много лет на железке согласен с высказываниями Омеляна. Сколько не вкладывай в железяку большинство денег будет розворовано. У кого не спроси уже лет 15 сплошной спад. Ресурс локомотивов, вагонов(запчасти снимать уже не откуда) и человеческий исчерпан(большая разница в зарплатах молодежи и старшого поколения выполняющих одинаковую работу, сами зарплаты низкие, условия для работы никакие). Люди массово увольняются. И это еще не дно, дальше будет только хуже.
Если бы железнодорожники больше внимания уделяли сервису, то их услугами в части тех же грузоперевозок пользовалось бы гораздо больше компаний. А это, как ни крути, приличные деньги. Но даже самое элементарное, получить информацию по поводу дислокации вагонов с грузом невозможно. Приходится пользоваться разными сервисами типа такого http://www.rail-locator.com/ А это все говорит о том, что нужно решать проблему с клиентоориентированностью.