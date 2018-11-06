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5 областей України провалили
дорожні ремонти цього року...

5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:51

  lapay написав:
  priem_metalla86 написав:У нас президент или премьер должен наказать меров за невыполнение поставленных задач.

Мерів вибирає громада, а не призначає виконавча чи президентська влада. Їх можна тільки посадити по карному кодексу, як пересічних, і не більше.

А покажи мені ще якогось мера, крім Кличка, якого вибрала громада?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:56

Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.

  jeugen написав:А покажи мені ще якогось мера, крім Кличка, якого вибрала громада?

Ткни пальцем в будь-якого - не промахнешся. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:25

lapay сорян. Лохонувся
jeugen
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