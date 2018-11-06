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5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:51
lapay написав: priem_metalla86 написав:
У нас президент или премьер должен наказать меров за невыполнение поставленных задач.
Мерів вибирає громада, а не призначає виконавча чи президентська влада. Їх можна тільки посадити по карному кодексу, як пересічних, і не більше.
А покажи мені ще якогось мера, крім Кличка, якого вибрала громада?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:56
jeugen написав:
А покажи мені ще якогось мера, крім Кличка, якого вибрала громада?
Ткни пальцем в будь-якого - не промахнешся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:25
lapay сорян. Лохонувся
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