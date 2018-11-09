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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:22 Итоги: Прогнозы 09.11.18



- Распределение голосов в голосовании по процентной ставке 9 против 0;

- ФРС оставила дисконтную ставку на 2,75%;

- Инвестиции компаний замедлились после более быстрых темпов роста в этом году;

- Уровень безработицы снизился, рост занятости в среднем был сильным;

- Экономическая активность растет сильным темпом;

- Расходы домохозяйств уверенно растут;

- Среднесрочные риски для экономики в целом сбалансированы;

- Ожидает, что постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономики, сильному рынку труда и цели по инфляции;

- Инфляция остается около 2%, долгосрочные инфляционные ожидания мало изменились.



USD: ФРС движется к повышению ставки в декабре, - SEB.



В SEB Research комментируют реакцию на заявление FOMC:

«Как мы предполагали, ноябрьское заседание не представило многое в плане дополнительного информирования о перспективе изменения политики. ФРС в основном повторила её сообщение о постепенном ужесточении политики. Мы придерживаемся нашего прогноза, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам в декабре и ещё два раза в 2019 г. (март и июнь).

Заявление не отмечало внешнеторговую политику, возможную коррекцию процентной ставки на излишние резервы или распродажу на рынках акций. Мы ожидаем, что эти темы обсуждались на сегодняшнем заседании, но мы должны подождать до выхода протокола, который выйдет 29 ноября, для того, чтобы получить детали. Протокол также должен включать обсуждение нейтральной ставки по федеральным фондам, ключевой вопрос денежной политики.»



Дилемма на $4 триллиона: ФРС ведет мир к нехватке долларов.



Трейдеры инструментами с фиксированной доходностью говорят Федеральной резервной системе, что она может совершить большую ошибку в сфере денежно-кредитной политики.



И речь идет не о повышении ставок.



Большее беспокойство у рынка вызывают вложения ФРС в облигации, сделанные еще в кризисные времена. С октября прошлого года центробанк неуклонно сокращает объем казначейских и ипотечных облигаций на своем балансе. Но по мере того, как сворачивание активов ускоряется, возникают неожиданные побочные эффекты на рынках кредитования overnight, где растет спрос на краткосрочное фондирование.



Представители ФРС, которая сейчас проводит в Вашингтоне заседание по монетарной политике, отвергали идею о том, что в этой динамике есть их вина, и указывают на различные технические факторы. Однако на Уолл-стрит все больше тех, кто не верит в это. Самые ярые критики говорят, что, если ФРС не замедлит сокращение баланса или не остановит сворачивание полностью, она рискует изъять слишком много средств из банковской системы, вызвать всплеск рыночной волатильности и подорвать свои возможности по контролю над ставками.



«ФРС отрицает очевидное, - говорит Прия Мисра, руководитель глобальной стратегии TD Securities по процентным ставкам. - Если ФРС продолжит сокращение баланса, то начнет ощущаться нехватка резервов».



Центробанк не указывал явно, когда завершит процесс сворачивания активов на балансе. По оценке Мисры, это произойдет к декабрю 2019 года, но она не удивится и более ранним срокам. Если ФРС продолжит сокращать портфель нынешними темпами до конца следующего года, активы уменьшатся примерно до $3,7 триллиона с $4,1 триллиона на данный момент (и пика в $4,5 триллиона). Тем не менее, они останутся выше докризисного показателя в $900 миллиардов.



США: Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 1 000 до 214 000.



Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 1 000 до 214 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 210 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1 000 до 215 000. Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность недельных данных, на прошлой неделе упала на 250 до 213 750. Показатель заявок на пособие по безработице был на минимальной отметке за последние 49 лет в середине сентября, но ураганы на юге страны заставили некоторые компании временно прекратить свою деятельность, что увеличило число заявок на пособия. Сейчас есть дефицит рабочей силы, и компании неохотно увольняют сотрудников. Число вторичных заявок сократилось на 8 000 до 1 623 000 - минимум с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой



Экспорт Германии в сентябре упал на 0,8% м/м.



Главный экономист ING, отмечает, что экспорт Германии в сентябре упал на 0,8% м/м с 0,1% в августе. Немецкий экспорт сократился четыре раза за последние шесть месяцев. Импорт снизился на 0,4% м/м до €17,6 млрд. с €18,2 млрд.



Ежемесячные данные показывают, что экономика Германии показала худшие квартальные показатели в III квартале с начала 2015 года.



Кудрин предсказал россиянам дальнейшее падение уровня жизни.



Прогнозы правительства о том, что доходы населения вернутся к росту после трех лет беспрерывного падения, в этом году могут не оправдаться.

Об этом в четверг заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета ГосДумы по финансовым рынкам.



«Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост экономики и будет наблюдаться рост реальных доходов населения, - сказал Кудрин депутатам. - Но сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными».



В 2019-м году улучшений также ждать не стоит, считает глава СП: скажутся девальвация рубля и новые изъятия в бюджет.



«И перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин - это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения», - заметил Кудрин.



Напомним, реальные располагаемые доходы населения - то есть сумма за вычетом инфляции и всех обязательных платежей, - возобновили падение в августе (на 0,9%). В сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года.



В результате уровень жизни пробил «дно» кризиса, которое Росстат фиксировал в декабре. Так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.



В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.

В следующем году «затянуть пояса» придется еще на 2%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.



Настолько, по ее оценке, сократится потребление из-за повышения НДС и пенсионного возраста. В сумме эти две реформы заберут из кошельков 800 млрд. рублей, подсчитала Орлова: на 500 млрд. рублей подорожают продукты и товары, а 300 млрд. - недополучат люди, которые могли бы выйти на пенсию.



Госооблигации России посыпались после трех неудачных аукционов подряд.



Нарастающая угроза санкций США и серия неудачных аукционов Минфина, похоже, покончили со стабильностью на рынке российского госдолга.

После продолжавшейся месяц паузы цены на долговые бумаги правительства РФ снова пошли вниз. На торгах в четверг индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа просел рекордно за месяц, а доходности долгосрочных выпусков обновили максимумы с октября.



Цена 9-летних ОФЗ 26207 к 13.10 Киева опустилась до 97,4% от номинала - минимального с 15 октября уровня. Бумаги с погашением в 2033 и 2034 гг (ОФЗ 26221 и 26225) провалились на 0,5-0,6%, также оформив 3-недельные минимумы.



Состоявшиеся в среду аукционы снова оказались провальными: Минфин занял 11 млрд. рублей из запланированных 20. Судя по выставленным заявкам, на размещение опять не пришли крупные российские банки, указывает аналитик БК «Регион» Александр Ермак: при отсутствующем спросе нерезидентов госбумаги покупают лишь мелкие игроки, при этом агрессивно требуя скидок к рыночным ценам.



По всей вероятности, участники аукционов играют против ОФЗ, пишут аналитики Райффайзенбанка. Рабочая стратегия выглядит следующим образом, описывают они: перед аукционом банки занимают короткие позиции (то есть берут ОФЗ в долг и продают). Затем на размещении Минфин не может продать облигации по рыночным ценам, дает скидки, котировки падают, а банки откупают бумаги и зарабатывают прибыль на возникающей разнице.



Продать ОФЗ в полном объеме Минфин не может уже три месяца подряд, отмечает Ермак. На результатах последнего аукциона сказалось возобновление разговоров о санкциях, риски которых выросли после выборов в конгресс США, добавляет он.



В начале недели Госдеп объявил, что Кремль не выполнил требования по химическому оружию, и начал процесс введения второго раунда ограничений по делу Скрипалей. По всей видимости, угроза станет реальностью в январе-феврале следующего года, говорит главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.



Запретить инвесторам покупать российские гособлигации Белому дому куда проще, чем наложить санкции на «Русал» или Сбербанк, рассуждает аналитик Exante Виктор Аргонов: госдолг РФ «составляет неуловимо малую толику от глобального рынка».



Под санкционным ударом в конечном итоге окажется рубль, предупреждает он: для российской валюты период, когда инвесторы могли попросту отмахнуться от санкционной риторики, вероятно закончен.

Курс доллара может подняться выше 70 RUB/USD, а евро имеет шансы на рост до 80 RUB/EUR на волне страхов вокруг рубля, предупреждает Аргонов.



Сюжет пятничной сессии валютного межбанка Украины стал дополнительным свидетельством в пользу предположения о том, что регулятор «тихой сапой», не делая резких «движений» на монетарном поприще склонит текущих держателей доллара «на всякий случай», потихоньку менять пропорции своего валютного инвестиционного портфеля. Говоря более простым языком, способствуя «зеленому» откату на межбанке, НБУ хочет «мягко» потрусить матрасы с долларом. Вынудив сделать это самих «матрасников» добровольно.



На моменте на рынке безналичного «американца» боковой тренд с признаками «симпатий» к «медведям». Курсовая динамика минимальна, индицируя «мягкую силу» Институтской в отношении хозяев кубышек с СКВ.

Как будут дальше развиваться события на межбанке, предугадать несложно. Особенно в контексте «ползучего» нарастания объемов размещения регулятором своих депозитных сертификатов. Кроме того, судя по наблюдавшейся накануне активности покупок СКВ нерезидентов на гривню погашения ОВГЗ, этот сегмент рынка ценных бумаг покинула, следуя в общем глобальном тренде, приличная часть зарубежных инвесторов, обостряя «головную боль» нашему Минфину, но снижая при этом агрессивность спроса на доллар в дебюте каждого месяца, когда стартует очередной сезон репатриации дивидендов у «варягов».



В первом приближении рынок безналичного доллара ждет боковой тренд и относительная курсовая стабильность пары доллар-гривня, когда незначительное преобладание оферов СКВ сменяется столь же символическим доминированием спроса.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС оставила денежную политику без изменений.- Распределение голосов в голосовании по процентной ставке 9 против 0;- ФРС оставила дисконтную ставку на 2,75%;- Инвестиции компаний замедлились после более быстрых темпов роста в этом году;- Уровень безработицы снизился, рост занятости в среднем был сильным;- Экономическая активность растет сильным темпом;- Расходы домохозяйств уверенно растут;- Среднесрочные риски для экономики в целом сбалансированы;- Ожидает, что постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономики, сильному рынку труда и цели по инфляции;- Инфляция остается около 2%, долгосрочные инфляционные ожидания мало изменились.USD: ФРС движется к повышению ставки в декабре, - SEB.В SEB Research комментируют реакцию на заявление FOMC:«Как мы предполагали, ноябрьское заседание не представило многое в плане дополнительного информирования о перспективе изменения политики. ФРС в основном повторила её сообщение о постепенном ужесточении политики. Мы придерживаемся нашего прогноза, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам в декабре и ещё два раза в 2019 г. (март и июнь).Заявление не отмечало внешнеторговую политику, возможную коррекцию процентной ставки на излишние резервы или распродажу на рынках акций. Мы ожидаем, что эти темы обсуждались на сегодняшнем заседании, но мы должны подождать до выхода протокола, который выйдет 29 ноября, для того, чтобы получить детали. Протокол также должен включать обсуждение нейтральной ставки по федеральным фондам, ключевой вопрос денежной политики.»Дилемма на $4 триллиона: ФРС ведет мир к нехватке долларов.Трейдеры инструментами с фиксированной доходностью говорят Федеральной резервной системе, что она может совершить большую ошибку в сфере денежно-кредитной политики.И речь идет не о повышении ставок.Большее беспокойство у рынка вызывают вложения ФРС в облигации, сделанные еще в кризисные времена. С октября прошлого года центробанк неуклонно сокращает объем казначейских и ипотечных облигаций на своем балансе. Но по мере того, как сворачивание активов ускоряется, возникают неожиданные побочные эффекты на рынках кредитования overnight, где растет спрос на краткосрочное фондирование.Представители ФРС, которая сейчас проводит в Вашингтоне заседание по монетарной политике, отвергали идею о том, что в этой динамике есть их вина, и указывают на различные технические факторы. Однако на Уолл-стрит все больше тех, кто не верит в это. Самые ярые критики говорят, что, если ФРС не замедлит сокращение баланса или не остановит сворачивание полностью, она рискует изъять слишком много средств из банковской системы, вызвать всплеск рыночной волатильности и подорвать свои возможности по контролю над ставками.«ФРС отрицает очевидное, - говорит Прия Мисра, руководитель глобальной стратегии TD Securities по процентным ставкам. - Если ФРС продолжит сокращение баланса, то начнет ощущаться нехватка резервов».Центробанк не указывал явно, когда завершит процесс сворачивания активов на балансе. По оценке Мисры, это произойдет к декабрю 2019 года, но она не удивится и более ранним срокам. Если ФРС продолжит сокращать портфель нынешними темпами до конца следующего года, активы уменьшатся примерно до $3,7 триллиона с $4,1 триллиона на данный момент (и пика в $4,5 триллиона). Тем не менее, они останутся выше докризисного показателя в $900 миллиардов.США: Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 1 000 до 214 000.Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 1 000 до 214 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 210 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1 000 до 215 000. Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность недельных данных, на прошлой неделе упала на 250 до 213 750. Показатель заявок на пособие по безработице был на минимальной отметке за последние 49 лет в середине сентября, но ураганы на юге страны заставили некоторые компании временно прекратить свою деятельность, что увеличило число заявок на пособия. Сейчас есть дефицит рабочей силы, и компании неохотно увольняют сотрудников. Число вторичных заявок сократилось на 8 000 до 1 623 000 - минимум с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкойЭкспорт Германии в сентябре упал на 0,8% м/м.Главный экономист ING, отмечает, что экспорт Германии в сентябре упал на 0,8% м/м с 0,1% в августе. Немецкий экспорт сократился четыре раза за последние шесть месяцев. Импорт снизился на 0,4% м/м до €17,6 млрд. с €18,2 млрд.Ежемесячные данные показывают, что экономика Германии показала худшие квартальные показатели в III квартале с начала 2015 года.Кудрин предсказал россиянам дальнейшее падение уровня жизни.Прогнозы правительства о том, что доходы населения вернутся к росту после трех лет беспрерывного падения, в этом году могут не оправдаться.Об этом в четверг заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета ГосДумы по финансовым рынкам.«Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост экономики и будет наблюдаться рост реальных доходов населения, - сказал Кудрин депутатам. - Но сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными».В 2019-м году улучшений также ждать не стоит, считает глава СП: скажутся девальвация рубля и новые изъятия в бюджет.«И перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин - это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения», - заметил Кудрин.Напомним, реальные располагаемые доходы населения - то есть сумма за вычетом инфляции и всех обязательных платежей, - возобновили падение в августе (на 0,9%). В сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года.В результате уровень жизни пробил «дно» кризиса, которое Росстат фиксировал в декабре. Так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.В следующем году «затянуть пояса» придется еще на 2%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.Настолько, по ее оценке, сократится потребление из-за повышения НДС и пенсионного возраста. В сумме эти две реформы заберут из кошельков 800 млрд. рублей, подсчитала Орлова: на 500 млрд. рублей подорожают продукты и товары, а 300 млрд. - недополучат люди, которые могли бы выйти на пенсию.Госооблигации России посыпались после трех неудачных аукционов подряд.Нарастающая угроза санкций США и серия неудачных аукционов Минфина, похоже, покончили со стабильностью на рынке российского госдолга.После продолжавшейся месяц паузы цены на долговые бумаги правительства РФ снова пошли вниз. На торгах в четверг индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа просел рекордно за месяц, а доходности долгосрочных выпусков обновили максимумы с октября.Цена 9-летних ОФЗ 26207 к 13.10 Киева опустилась до 97,4% от номинала - минимального с 15 октября уровня. Бумаги с погашением в 2033 и 2034 гг (ОФЗ 26221 и 26225) провалились на 0,5-0,6%, также оформив 3-недельные минимумы.Состоявшиеся в среду аукционы снова оказались провальными: Минфин занял 11 млрд. рублей из запланированных 20. Судя по выставленным заявкам, на размещение опять не пришли крупные российские банки, указывает аналитик БК «Регион» Александр Ермак: при отсутствующем спросе нерезидентов госбумаги покупают лишь мелкие игроки, при этом агрессивно требуя скидок к рыночным ценам.По всей вероятности, участники аукционов играют против ОФЗ, пишут аналитики Райффайзенбанка. Рабочая стратегия выглядит следующим образом, описывают они: перед аукционом банки занимают короткие позиции (то есть берут ОФЗ в долг и продают). Затем на размещении Минфин не может продать облигации по рыночным ценам, дает скидки, котировки падают, а банки откупают бумаги и зарабатывают прибыль на возникающей разнице.Продать ОФЗ в полном объеме Минфин не может уже три месяца подряд, отмечает Ермак. На результатах последнего аукциона сказалось возобновление разговоров о санкциях, риски которых выросли после выборов в конгресс США, добавляет он.В начале недели Госдеп объявил, что Кремль не выполнил требования по химическому оружию, и начал процесс введения второго раунда ограничений по делу Скрипалей. По всей видимости, угроза станет реальностью в январе-феврале следующего года, говорит главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.Запретить инвесторам покупать российские гособлигации Белому дому куда проще, чем наложить санкции на «Русал» или Сбербанк, рассуждает аналитик Exante Виктор Аргонов: госдолг РФ «составляет неуловимо малую толику от глобального рынка».Под санкционным ударом в конечном итоге окажется рубль, предупреждает он: для российской валюты период, когда инвесторы могли попросту отмахнуться от санкционной риторики, вероятно закончен.Курс доллара может подняться выше 70 RUB/USD, а евро имеет шансы на рост до 80 RUB/EUR на волне страхов вокруг рубля, предупреждает Аргонов.Сюжет пятничной сессии валютного межбанка Украины стал дополнительным свидетельством в пользу предположения о том, что регулятор «тихой сапой», не делая резких «движений» на монетарном поприще склонит текущих держателей доллара «на всякий случай», потихоньку менять пропорции своего валютного инвестиционного портфеля. Говоря более простым языком, способствуя «зеленому» откату на межбанке, НБУ хочет «мягко» потрусить матрасы с долларом. Вынудив сделать это самих «матрасников» добровольно.На моменте на рынке безналичного «американца» боковой тренд с признаками «симпатий» к «медведям». Курсовая динамика минимальна, индицируя «мягкую силу» Институтской в отношении хозяев кубышек с СКВ.Как будут дальше развиваться события на межбанке, предугадать несложно. Особенно в контексте «ползучего» нарастания объемов размещения регулятором своих депозитных сертификатов. Кроме того, судя по наблюдавшейся накануне активности покупок СКВ нерезидентов на гривню погашения ОВГЗ, этот сегмент рынка ценных бумаг покинула, следуя в общем глобальном тренде, приличная часть зарубежных инвесторов, обостряя «головную боль» нашему Минфину, но снижая при этом агрессивность спроса на доллар в дебюте каждого месяца, когда стартует очередной сезон репатриации дивидендов у «варягов».В первом приближении рынок безналичного доллара ждет боковой тренд и относительная курсовая стабильность пары доллар-гривня, когда незначительное преобладание оферов СКВ сменяется столь же символическим доминированием спроса.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68467 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4351 раз. Подякували: 7898 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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