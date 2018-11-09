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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:26 Итоги: Валюта 09.11.18



По состоянию на 7.35 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,1 доллара, или на 0,42%, до $1220 долларов за унцию.



Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,44%, до $14,35 за унцию.



Федрезерв на заседании в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. ФРС полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.



Как и следовало ожидать, ФРС сохранила ставку на текущем уровне, и в ее заявлении по итогам заседания не было ничего, что позволяло бы предположить, что члены регулятора отказываются от своих планов повысить процентную ставку в декабре.



Ожидания ужесточения денежной политики ФРС традиционно поддерживают курс доллара, что негативно отражается на стоимости золота, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют.



Курс доллара в пятницу утром незначительно дорожает по отношению к мировым валютам на фоне итогов очередного заседания FOMC Федрезерва США.



По состоянию на 07.10 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 96,78 пункта.



Курс евро к доллару опускался до $1,1346 с $1,1364 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥113,9 за доллар со ¥114,06 на прошлых торгах.



Участники торгов обратили внимание на решения ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания.



Регулятор США ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.



Инвесторы расценили заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку, что благоприятно для курса доллара.

ФРС настроена повысить ставку в декабре. Регулятор США сохраняет спокойствие, несмотря на коррекцию на фондовом рынке в октябре.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 09 ноября повысился на 63,42 коп. и составил 66,8497 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 5,88 коп., на торгах четверга понизился на 2,97 коп., оказавшись на уровне 27,9267 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,29 коп., составил 27,9309 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 08 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,915 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 ситуативная нехватка покупателей на межбанке понизила очень ненадолго курс СКВ до 27,86/27,88, а спустя 30 минут «американец», инициировав рост, уже находился на цифре 27,93/27,95 UAH/USD.

Этот рост был обеспечен покупками доллара нерезидентами, получившими «на руки» гривню после погашения ОВГЗ Минфином. Доллар приобретали «варяги», которые предпочитали репатриировать СКВ, выходя из украинских госбумаг в рамках глобального тренда ухода западных инвесторов с рынков стран emerging markets.

Погашение гривневых ОВГЗ состоялось накануне, «выбросив» на рынок до 5,0 млрд. грн. ликвидности. Это подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 254,3 млн. грн. к отметке 49 443,0 млн. грн.

Часть этой гривни попала украинскому экспортеру, «освободив» его от продаж СКВ ради гривни на текущие расходы.



Меж тем, около 11.15 цена доллара на межбанке достигла отметки 27,93/27,95 UAH/USD. Росту СКВ также способствовали «придержки» валюты потенциальными ее продавцами.



Спустя полчаса, около полудня, покупатели-нерезиденты дружно покинули межбанк, оставив там продавцов СКВ, которые своими «придержками» начали «терять на курсе». Доллар, сменив тренд, инициировал коррекцию, оказавшись около 12.02 на отметке 27,91/27,93 UAH/USD. Спустя 38 минут «американец» в сопровождении активных продаж упустивших свою выгоду держателей СКВ уже пребывал на цифре 27,90/27,92, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне 27,90/27,91 UAH/USD около 13.50.



Собственно, основная игра межбанка была сделана до 14.00, когда на пустеющем рынке единичные покупки СКВ приподняли цену доллара к 27,91/27,93 UAH/USD.

Очередная волна продаж на межбанке уронила курс доллара по состоянию на 15.25 к 27,895/27,920 UAH/USD.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения торгов 08 ноября.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9267 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9267 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне на рынке «казенных» ценных бумаг состоялось погашение гривневых ОВГЗ, увеличив гривневую ликвидность на 5,0 млрд. грн. Часть этой гривни попала к зарубежным держателям наших госбумаг, которые предпочли уйти с рынка, конвертировав гривню в СКВ и репатриировав ее на родину. Спрос со стороны «варягов» обеспечил «бычий» тренд безналичного доллара на межбанке.



Во-вторых, расширение гривневой ликвидности прекратило «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты на текущие нужды теми же экспортерами.



В-третьих, «бычий» тренд безналичного «американца» «созрел» - в период с 02-го по 07-е ноября средневзвешенный курс доллара понизился с уровня 28,1579 к отметке 27,8970 UAH/USD, потеряв 0,93% и сформировав привлекательные для возобновления покупок цены.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке выросла гривневая ликвидность, дав возможность для объемных покупок СКВ.



Во-вторых, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.



В-третьих, на межбанке 08 ноября наблюдался «ассортимент» настроений игроков: от агрессивных покупок СКВ нерезидентами, до спешных продаж доллара «опаздывавшими» с этой операцией экспортерами.



Рынок наличных, лишенный «вливания» гривневой ликвидности от минфиновского погашения ОВГЗ, в течение четверга в паре доллар-гривня продемонстрировал явное стремление к боковому тренду. За исключением рынков Днепра и Запорожья, где в течение 08 ноября доллар приподнялся в цене, остальные рынки в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса и Крыжополь) де-факто завершили сессию четверга теми же ценами, что и начали.



Консультации с дилерами наличного рынка дали основания предположить, что очевидная «заморозка» курсовой динамики, которая сопровождалась снижением ликвидности сделок (в большинстве случаем стабилизация приводит к росту оборотов) стали следствием некоторой растерянности клиентов, для которых настоящим сюрпризом стало нынешнее подорожание безналичного доллара. При этом, подчеркнем, в профильных обзорах муссировалась тема «выброса» на безналичный рынок гривневой ликвидности в комплекте с рисками выхода части нерезидентов с украинского рынка ОВГЗ с купленными на межбанке долларами.



При этом нелишне напомнить о повсеместном курсовом отскоке курса наличного доллара после обеда в среду и «подскоке дохлой кошки» на излете сессии 07 ноября валютного межбанка в паре доллар-гривня.



В этом контексте не исключено, что валютчики Днепра, приподнявшие в течение четверга обе позиции наличной пары доллар-гривня, «сыграли на опережение», ожидая пролонгации «бычьего» тренда на пятничной сессии валютного межбанка, вослед за которым стараниями «впечатлительных» клиентов, внимавших сводкам с «зеленых» торгов межбанка, вверх поползет и наличный «американец».



Впрочем, как мы указали выше, «снабжение» нацвалютой наличного рынка и валютного межбанка очень отличается. С известными последствиями как для текущих трендов, так и курсовой динамики. Например, большей «сдержанности» в росте наличного доллара, чем его безналичный «родственник».



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо не изменилась. Офера либо выросли на 2,0 -3,0 коп. (Киев, Днепр), либо не изменились.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков), либо выросли на 2,0 коп. Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (Днепр, Харьков, Киев), либо прибавила 2,0 коп.



Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги четверга равновесием покупок и продаж. Однако эта сбалансированность не уберегла обороты от потерь – наблюдалось повсеместное снижение ликвидности. Среди возможных причин регресса вышеупомянутая «растерянность» клиентов, озадаченных появлением на межбанке «зеленых быков» или отсутствие оптовых сделок с наличной валютой.



Выше мы анонсировали возможный «прогноз» от «неформального» наличного рынка на ближайшую сессию межбанка, который сулит сохранение сдержанной «бычьей» динамики «зеленому» безналу 09 ноября. Дополнительным аргументом в пользу такого варианта сюжета является пресловутый «пятничный синдром», предписывающий многим игрокам накануне выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 08 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных. С известными оговорками относительно внутридневного подорожания наличного доллара на местном рынке, которое было поддержано лишь соседним Запорожьем.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 08 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 31,97/32,13 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.

Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на рост цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены «проявить гибкость» пытаясь немного приподнимать биды и офера, одновременно «размывая» действующие цены.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», отреагировав на возобновлении коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз не уберег ликвидность рынка от потерь.



Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», понизили показатели предыдущей сессии.



В течение 08 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 08-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии почти не нуждался ценовой поддержке. Цены обеих позиций оптового «американца» к полудню были «размыты», слегка понизившись из-за стартовавшей после 11.40 Киева

коррекции безналичного доллара, которая отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.25 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с неважной ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз не уберег ликвидность рынка от потерь.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 08 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера поднялись на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 07 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 ноября уровнями 31,97/32,13 UAH/EUR, констатировав в течение четверга трехкопеечное снижение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 13,0 коп., позиция «предложение» потеряла 7,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 08-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. В ущерб наличному евро.



Однако, наши дилеры, достаточно смело роняя обе позиции наличного евро в течение четверга, вполне адекватно реагировали на состоявшуюся с открытия и до 20.10 Киева коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернувшую ее под концептуальнозначимую отметку $1,1400.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1432 к $1,1425, потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 7 пунктов.



Полагаю, наши дилеры в большей степени «сыграли на опережение», рассчитывая на результаты двухдневного заседания FOMC Федрезерва и пролонгацию цикла повышения ставок центробанком США, что, как известно, «технически» укрепляет доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 08 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1430 пара евро-доллар не покидала район этой цифры до 09.00 Киева. С этого часа стартовали европейские торги рынка forex, по обыкновению сопровождаясь выросшей волатильностью, которая, впрочем, не могла скрыть нисходящий тренд пары евро-доллар, приведший ее по состоянию на 201.0 Киева к отметке $1,1393.

Заметим, что откат продолжался в отсутствие информации о результатах двухдневного бдения комитета по отрытым рынкам (FOMC) Федрезерва, на котором, как ожидалось, ставки не будут менять.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара в четверг демонстрирует положительную динамику по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания FOMC Федрезерва США.



По состоянию на 12.25 Киева курс евро к доллару опускался до $1,1425 с $1,1427 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене рос до ¥113,72 за доллар со ¥113,52 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 96,24 пункта.



Инвесторы в четверг ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора относительно дальнейшей монетарной политики. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. При этом в следующем году рынки ждут трех повышений ставки ФРС, что является положительным фактором для курса американской валюты.



Поскольку это одна из тех промежуточных встреч регулятора, на которой не публикуется обновленных прогнозов и по итогам которой нет пресс-конференции, мы не ожидаем, что ФРС внесет какие-либо существенные изменения в сигналы относительно дальнейшей политики в своем заявлении.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на то, что результаты промежуточных выборов в конгресс США совпали с прогнозами. По их итогам демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Результаты выборов оправдали ожидания, и это означает, что ФРС может продолжать свою политику повышения ставок.



После обеда в четверг, на европейской сессии рынка forex курс доллара США слабо поднимается к корзине основных мировых валют в ожидании итогов заседания FOMC

ФРС США.



Американский ЦБ сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам, но при этом может дать сигнал о готовности продолжить повышение стоимости кредитования, прогнозируют гуру Уолл-стрит. Подавляющее большинство из них полагает, что в четверг ключевая ставка будет оставлена в диапазоне от 2% до 2,25% годовых.



Вместе с тем рынок ждет, что Федрезерв подтвердит курс на четыре повышения ставки в 2018 году и еще три в 2019 году.



Евро по состоянию на 15.20 Киева торгуется в районе $1,1428 против $1,1426 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в районе ¥129,94 по сравнению со ¥129,71 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,71 против ¥113,52 в среду.



Фунт стерлингов торгуется около $1,3105 против $1,3126 днем ранее.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,05%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился также на 0,05%.



Доллар оправился после естественного падения в связи с промежуточными выборами на фоне неудачного аукциона по размещению 30-летних гособлигаций, который продемонстрировал самый низкий почти за 10 лет коэффициент отношения поданных заявок к принятым.



Вечером 08-го завершится заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC) - последнее, на котором не будет пресс-конференции его главы Джерома Пауэлла: в следующем году он будет проводить пресс-конференции на каждом заседании. Мы ожидаем минимальных изменений в докладе на заседании, а также того, что ФРС продолжит курс повышения процентной ставки в декабре.



Меж тем, в течение четверга, 08 ноября, курс евро ослабел по отношению к своим основным конкурентам — японской иене, фунту стерлингов, швейцарскому франку и доллару США.



Котировка пары евро-доллар, начиная с азиатской сессии рынка forex, достигла отметки $1,1393 на 2010 Киева на американской сессии.



Полагаем, давление на европейскую валюту оказали слабые статистические данные из Германии.



08-го Германия опубликовала статистику по экспорту и импорту за сентябрь. Эксперты предполагали, что экспорт вырастет на 0,3%, а импорт — на 0,8%, однако фактические данные оказались хуже как прогноза, так и отчасти своих предыдущих значений. Экспортные продажи Германии сократились на 0,8%, тогда как в августе они демонстрировали слабый рост на 0,1%. Импорт же уменьшился на 0,4% после снижения на 2,4% в августе. Кроме того, торговое сальдо за сентябрь сократилось с €18,2 млрд. до €17,6 млрд., что также говорит об определенных проблемах немецкой экономики.



На этом фоне доллар США продолжает расти с минимума за 2 недели, достигнутого в среду, так как участники рынка получили облегчение после завершения промежуточных выборов в США, и так как инвесторы переключили внимание на заседание ФРС по денежной политике, которое заканчивается в четверг.



Промежуточные выборы привели к разделённому конгрессу: демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы укрепили контроль над сенатом. Результаты промежуточных выборов был встречены ралли на фондовом рынке США.



ФРС, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений и сигнализирует о дальнейшем ужесточении денежной политики в декабре.



Аналитики отмечают, что промежуточные выборы в США не принесли серьёзных сюрпризов, а центральный банк продолжает придерживаться плана ужесточения денежной политики, что должно поддержать доллар США, в то время как евро останется под давлением из-за опасений в отношении долга Италии.



Вероятность повышения ставки ФРС в декабре рынком оценивается в 80%.

Индекс доллара USDX вырос с 96,20 до 96,44 пункта, или на 0,2%.



Евро в целом остался на прежнем уровне после появления сообщений, что Европейская Комиссии ожидает, что дефицит бюджета Италии в 2019 г. может быть значительно выше, чем предполагается Италией. Правительство Италии и европейские официальные лица по-прежнему не договорились по проекту бюджета Италии.



В целом валюты остаются в узком диапазоне. Фунт снизился с недавних максимумов, достигнутых на ралли, вызванном оптимизмом в отношении соглашения по Brexit.



Доллар вырос против иены с ¥113,50 до ¥113,90. За прошлую неделю доллар продолжил получить поддержку против иены из-за расхождения денежной политики ФРС и Банка Японии. В то время как ФРС находится на пути повышения ставок, Банк Японии продолжит сверхмягкую денежную политику из-за низкого экономического роста и инфляции. Увеличение разницы в процентных ставках между облигациями США и Японии делает более привлекательной ставок по сравнению с йеной, которая часто используется как валюты фондирования для кэрри-трейд.



Возвращаясь главному событию четверга, мы полагаем, что рынку незачем ждать итогов заседания FOMC ФРС, рост курса доллара 08-го наблюдался еще до публикации итогов заседания. Ведь и так ясно, что ФРС лишь подтвердит курс на ужесточение монетарной политики. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре согласно фьючерсам выросла уже до 80,0%.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,97/32,13 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное трехкопеечное снижение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 08 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 13,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Сюжет торгов безналичным долларом на украинском валютном межбанке в этот четверг подтвердил ожидания попыток смены тренда с «медвежьего» на «бычий» безналичной пары доллар-гривня.



«Базовыми» основаниями для этих перемен стали затянувшиеся с 02 ноября ежедневные потери средневзвешенного курса «американца». Пора и честь знать.



Во-вторых, к четвергу заметно выросла гривневая ликвидность, облегчив жизнь держателям СКВ, которым 08-го можно было не появляться с «необязательными» продажами СКВ ради гривни.



Наконец, в третьих, вследствие затянувшегося «зеленого» «антиралли». Цен безналичного «американца» наконец-то обрела необходимую для возобновления покупок привлекательность.



Заметим, что смена тренда на межбанке происходит достаточно плавно, без надрывов и курсовых скачков/провалов. Чего, собственно, и добивается регулятор.



Рискнем предположить сохранение «мягкого» «бычьего» тренда на пятничной сессии валютного межбанка, которому в дополнение к вышеперечисленным факторам «поможет» пресловутый «пятничный синдром» и вхождение в «старый надежный» доллар значительной части отечественного бизнеса и банков ради комфортного отдыха 10-11 ноября.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно растянул спред, оказавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.



К 10.23 Киева доллар на межбанке заметно потерял в цене, сопровождаясь ситуативным преобладанием оферов валюты: 27,88/27,91 UAH/USD.



По состоянию на 10.42 курс доллара на межбанке недалеко ушел от предыдущих отметок, ограничившись сужением спреда: 27,89/27,90 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж

К 11,06 котировки безналичного доллара по сути топчутся на месте, консолидировавшись в указанный час на отметке 27,885/27,895 UAH/USD. Равновесие спроса и предложение сохраняется.



Вялотекущая коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



На 11.18 котировки безналичного «американца» на межбанке не покинули отметку 27,885/27,895 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Около 11.29 котировки безналичного доллара возобновили снижение, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего толику СКВ по цене 27,885 UAH/USD, а на моменте на указанный час на рынке действовали более низкие цены: 27,875/27,865 UAH/USD.



По состоянию на 12.17 доллар на межбанке сохранил медленную нисходящую динамику, оказавшись в это время на цифре к 27,87/27,88 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,62 коп., составив 27,8947 UAH/USD.



На 13.00 рынок безналичного доллара надежно сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» пребывали на уровне 27,87/27,88 UAH/USD.



На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 08 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1362, упав до $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1335 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).



На открытии торгов 09 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).



На старте торгов 09 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.



По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского «приноса», объемы которого выросли. Обоснованно опасаясь падения торговой активности, запорожцы оставили в паре доллар-гривня цены открытия: 27,98/28,04 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,04/28,08 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,90/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,05 UAH/USD, розница – 27,95/28,08 UAH/USD; Запорожье – 27,98/28,04 UAH/USD; евро – 31,90/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,419 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото дешевеет в ходе утренних торгов пятницы, так как инвесторы но итогам заседания FOMC Федрезерва США не получили от нее никаких намеков на изменение планов по повышению процентной ставки на следующей встречеюКурс доллара в пятницу утром незначительно дорожает по отношению к мировым валютам на фоне итогов очередного заседания FOMC Федрезерва США.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9267 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 08 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 08 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, накануне на рынке «казенных» ценных бумаг состоялось погашение гривневых ОВГЗ, увеличив гривневую ликвидность на 5,0 млрд. грн. Часть этой гривни попала к зарубежным держателям наших госбумаг, которые предпочли уйти с рынка, конвертировав гривню в СКВ и репатриировав ее на родину. Спрос со стороны «варягов» обеспечил «бычий» тренд безналичного доллара на межбанке.Во-вторых, расширение гривневой ликвидности прекратило «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты на текущие нужды теми же экспортерами.В-третьих, «бычий» тренд безналичного «американца» «созрел» - в период с 02-го по 07-е ноября средневзвешенный курс доллара понизился с уровня 28,1579 к отметке 27,8970 UAH/USD, потеряв 0,93% и сформировав привлекательные для возобновления покупок цены.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 ноября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке выросла гривневая ликвидность, дав возможность для объемных покупок СКВ.Во-вторых, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.В-третьих, на межбанке 08 ноября наблюдался «ассортимент» настроений игроков: от агрессивных покупок СКВ нерезидентами, до спешных продаж доллара «опаздывавшими» с этой операцией экспортерами.Рынок наличных, лишенный «вливания» гривневой ликвидности от минфиновского погашения ОВГЗ, в течение четверга в паре доллар-гривня продемонстрировал явное стремление к боковому тренду. За исключением рынков Днепра и Запорожья, где в течение 08 ноября доллар приподнялся в цене, остальные рынки в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса и Крыжополь) де-факто завершили сессию четверга теми же ценами, что и начали.Консультации с дилерами наличного рынка дали основания предположить, что очевидная «заморозка» курсовой динамики, которая сопровождалась снижением ликвидности сделок (в большинстве случаем стабилизация приводит к росту оборотов) стали следствием некоторой растерянности клиентов, для которых настоящим сюрпризом стало нынешнее подорожание безналичного доллара. При этом, подчеркнем, в профильных обзорах муссировалась тема «выброса» на безналичный рынок гривневой ликвидности в комплекте с рисками выхода части нерезидентов с украинского рынка ОВГЗ с купленными на межбанке долларами.При этом нелишне напомнить о повсеместном курсовом отскоке курса наличного доллара после обеда в среду и «подскоке дохлой кошки» на излете сессии 07 ноября валютного межбанка в паре доллар-гривня.В этом контексте не исключено, что валютчики Днепра, приподнявшие в течение четверга обе позиции наличной пары доллар-гривня, «сыграли на опережение», ожидая пролонгации «бычьего» тренда на пятничной сессии валютного межбанка, вослед за которым стараниями «впечатлительных» клиентов, внимавших сводкам с «зеленых» торгов межбанка, вверх поползет и наличный «американец».Впрочем, как мы указали выше, «снабжение» нацвалютой наличного рынка и валютного межбанка очень отличается. С известными последствиями как для текущих трендов, так и курсовой динамики. Например, большей «сдержанности» в росте наличного доллара, чем его безналичный «родственник».В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо не изменилась. Офера либо выросли на 2,0 -3,0 коп. (Киев, Днепр), либо не изменились.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков), либо выросли на 2,0 коп. Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (Днепр, Харьков, Киев), либо прибавила 2,0 коп.Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги четверга равновесием покупок и продаж. Однако эта сбалансированность не уберегла обороты от потерь – наблюдалось повсеместное снижение ликвидности. Среди возможных причин регресса вышеупомянутая «растерянность» клиентов, озадаченных появлением на межбанке «зеленых быков» или отсутствие оптовых сделок с наличной валютой.Выше мы анонсировали возможный «прогноз» от «неформального» наличного рынка на ближайшую сессию межбанка, который сулит сохранение сдержанной «бычьей» динамики «зеленому» безналу 09 ноября. Дополнительным аргументом в пользу такого варианта сюжета является пресловутый «пятничный синдром», предписывающий многим игрокам накануне выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 08 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных. С известными оговорками относительно внутридневного подорожания наличного доллара на местном рынке, которое было поддержано лишь соседним Запорожьем.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 08 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 31,97/32,13 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на рост цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены «проявить гибкость» пытаясь немного приподнимать биды и офера, одновременно «размывая» действующие цены.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», отреагировав на возобновлении коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз не уберег ликвидность рынка от потерь.Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», понизили показатели предыдущей сессии.В течение 08 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменилисьТе же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 08-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии почти не нуждался ценовой поддержке. Цены обеих позиций оптового «американца» к полудню были «размыты», слегка понизившись из-за стартовавшей после 11.40 Киевакоррекции безналичного доллара, которая отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка пары доллар-гривня.Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.25 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с неважной ликвидностью.После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз не уберег ликвидность рынка от потерь.Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», понизили показатели предыдущей сессии.На протяжении 08 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера поднялись на 3,0 коп.По сравнению с закрытием 07 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 ноября уровнями 31,97/32,13 UAH/EUR, констатировав в течение четверга трехкопеечное снижение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 13,0 коп., позиция «предложение» потеряла 7,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 08-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. В ущерб наличному евро.Однако, наши дилеры, достаточно смело роняя обе позиции наличного евро в течение четверга, вполне адекватно реагировали на состоявшуюся с открытия и до 20.10 Киева коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернувшую ее под концептуальнозначимую отметку $1,1400.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,97/32,13 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное трехкопеечное снижение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 08 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 13,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 7,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 ноября по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.03 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно растянул спред, оказавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.К 10.23 Киева доллар на межбанке заметно потерял в цене, сопровождаясь ситуативным преобладанием оферов валюты: 27,88/27,91 UAH/USD.По состоянию на 10.42 курс доллара на межбанке недалеко ушел от предыдущих отметок, ограничившись сужением спреда: 27,89/27,90 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продажК 11,06 котировки безналичного доллара по сути топчутся на месте, консолидировавшись в указанный час на отметке 27,885/27,895 UAH/USD. Равновесие спроса и предложение сохраняется.Вялотекущая коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.Об этом дали понять упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.На 11.18 котировки безналичного «американца» на межбанке не покинули отметку 27,885/27,895 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.Около 11.29 котировки безналичного доллара возобновили снижение, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего толику СКВ по цене 27,885 UAH/USD, а на моменте на указанный час на рынке действовали более низкие цены: 27,875/27,865 UAH/USD.По состоянию на 12.17 доллар на межбанке сохранил медленную нисходящую динамику, оказавшись в это время на цифре к 27,87/27,88 UAH/USD.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,62 коп., составив 27,8947 UAH/USD.На 13.00 рынок безналичного доллара надежно сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» пребывали на уровне 27,87/27,88 UAH/USD.На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 08 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1362, упав до $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1335 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).На открытии торгов 09 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).На старте торгов 09 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского «приноса», объемы которого выросли. Обоснованно опасаясь падения торговой активности, запорожцы оставили в паре доллар-гривня цены открытия: 27,98/28,04 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB.Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,04/28,08 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,90/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,05 UAH/USD, розница – 27,95/28,08 UAH/USD; Запорожье – 27,98/28,04 UAH/USD; евро – 31,90/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,419 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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