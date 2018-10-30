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Finance.ua: Де взяти
кредит безробітному

Finance.ua: Де взяти кредит безробітному
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:43

Finance.ua: Де взяти кредит безробітному

Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.

Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному


Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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