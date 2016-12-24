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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:58

  galex написав:я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно.., что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план.
..
насчет шария отдельный абзац..
что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию...

з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Лом..

Уважаемый Галекс - человек, судя по времени написания постов, почти никогда не спящий!
Достижения страны работают на ее имидж в мире - это абсолютно нормально. Это чтобы потом не приходилось рядовым американцам объяснять, что Украина - это не где-то рядом с Сирией. Эти достижения ничем не противоречат экономике - более того, инфраструктурные вложения, как верно заметил ваш кумир Гройсман имеют высокий мультипликатор по экономике.
независимо от аудитории, Шарий, несмотря на определенные предвзятости, является действительно независимым журналистом, большая часть подписчиков которого территориально не русские - и это тоже работает на имидж Украины. Не самым лучшим образом - но неугодные СМИ на Украине щемят, и это факт: попробуйте возразить.
Насчет спорта я согласен, что он повышает имидж страны! Как и Евровидения и любые чемпионаты, даже на распитие пива на скорость. Вы может не застали, а я помню разгром "Барселоны" киевским "Динамо" с Шевой в атаке в конце 90-х - тогда об Украине тоже заговорили.
Вот вам, как жителю Троещины, не утомило на дорогу на работу тратить по 3 часа мин. в день (у меня есть коллеги живущие там, я все знаю :mrgreen: )? Вас не утомило кормления завтраками про метро к 2050 году? Это я про качество жизни - его тоже нет. А что же есть? "Армия! Мова! Вира" наше ффсё?
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