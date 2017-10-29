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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:44
Карта с % на положительній баланс.
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:50
Депозитка Форварда. Сейчас 16% (до 30.11.2018) от 1000 грн.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:51
Sultan19
Ще Депозитка або БВК від Форвард. Щось є в Глобус та Конкорд. Гадаю, колеги більш подробно розкажуть тут.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:02
Re: Карта с % на положительній баланс.
"Доходная" от Конкорд
14% до 24.11.18
11% с 24.11.18
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:09
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