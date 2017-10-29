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Карта с % на положительній баланс.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:44
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
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Sultan19
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:50
Sultan19 написав:
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Депозитка Форварда. Сейчас 16% (до 30.11.2018) от 1000 грн.
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jay2004
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:51
Sultan19
Ще Депозитка або БВК від Форвард. Щось є в Глобус та Конкорд. Гадаю, колеги більш подробно розкажуть тут.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:02
"Доходная" от Конкорд
14% до 24.11.18
11% с 24.11.18
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:09
Sultan19 написав:
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Не дуже вигідно,бо багато комісії і доходу особливого немає))) монобанк 10%)
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tarasum
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:42
tarasum написав: Sultan19 написав:
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Не дуже вигідно,бо багато комісії і доходу особливого немає))) монобанк 10%)
В УкрГазБанке 15% и с комиссиями все норм вроде бы. Если кто то что то знает про карту прозапас то расскажите
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Sultan19
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:29
Sultan19 написав: tarasum написав: Sultan19 написав:
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Не дуже вигідно,бо багато комісії і доходу особливого немає))) монобанк 10%)
В УкрГазБанке 15% и с комиссиями все норм вроде бы. Если кто то что то знает про карту прозапас то расскажите
Зачем это кусок г, в банке где даже нет иб, когда есть предложения на рынке с большими процентами на остаток и без комиссий за снятие? Ски, Форвард спрашивайте - там по 16%
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:44
jay2004 написав: Sultan19 написав:
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Депозитка Форварда. Сейчас 16% (до 30.11.2018) от 1000 грн.
Акція (16%) подовжена на місяць
потім по ідеї буде 15%
або знов подовжать
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greenozon
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:03
greenozon написав: jay2004 написав: Sultan19 написав:
В каком банке есть хорошие предложения по картам с большим % на положительный баланс? Пока присмотрел для себя "прозапас" от Укргазбанка.
Депозитка Форварда. Сейчас 16% (до 30.11.2018) от 1000 грн.
Акція (16%) подовжена на місяць
потім по ідеї буде 15%
або знов подовжать
В любом случае, это будет лучше, чем 15% минус комиссия, да ещё в банке, где нет иб
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