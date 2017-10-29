А у Форвардовской карты есть какие-то подводные камни? Комиссия за пополнение/снятие, минимальная сумма, ещё что-то?
Я с ней дела пока что не имел.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:18
А у Форвардовской карты есть какие-то подводные камни? Комиссия за пополнение/снятие, минимальная сумма, ещё что-то?
Я с ней дела пока что не имел.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:32
Re: Карта с % на положительній баланс.
Как по мне,то газмяс подходит для людей,которые далеки от интернета и он им вообще ненужен и которым нет разницы 15%,или 16%,им главное стабильный банк!Всё таки Газмяс смотрится лучше на фоне Бабая и фарсика и особо и переживать ненадо! Ещё раз я подчёркиваю,что для людей,которым ненужен ИБ,а главное стабильность и просто нужна карта для накопления на чёрный день! Т.е получил пенсию и отнёс в Газмяс на сохранение и с доступом в любой момент и не важно,0,5% комиса за обнал,когда понадобятся деньги! Лично я для своих пенсов оформил бы Газмясовский прозапас! Люди даже и под низкие% держат на чёрный день в других банках ,а тут Газмяс!
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