Карта с % на положительній баланс.

Додано: Чет 15 лис, 2018 13:18

А у Форвардовской карты есть какие-то подводные камни? Комиссия за пополнение/снятие, минимальная сумма, ещё что-то?

Я с ней дела пока что не имел.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.