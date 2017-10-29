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Карта с % на
положительній баланс.

Карта с % на положительній баланс.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:18

А у Форвардовской карты есть какие-то подводные камни? Комиссия за пополнение/снятие, минимальная сумма, ещё что-то?
Я с ней дела пока что не имел.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:32

Re: Карта с % на положительній баланс.

Как по мне,то газмяс подходит для людей,которые далеки от интернета и он им вообще ненужен и которым нет разницы 15%,или 16%,им главное стабильный банк!Всё таки Газмяс смотрится лучше на фоне Бабая и фарсика и особо и переживать ненадо! Ещё раз я подчёркиваю,что для людей,которым ненужен ИБ,а главное стабильность и просто нужна карта для накопления на чёрный день! Т.е получил пенсию и отнёс в Газмяс на сохранение и с доступом в любой момент и не важно,0,5% комиса за обнал,когда понадобятся деньги! Лично я для своих пенсов оформил бы Газмясовский прозапас! Люди даже и под низкие% держат на чёрный день в других банках ,а тут Газмяс!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:15

Re: Карта с % на положительній баланс.

Я тоже присматривался к прозапасу ,но начитался отзывов что народ снимает деньги с любых карточек Укргазбанка в родных и чужих банкоматах и транзакция проходит а денег банкомат не выдает ,зависает все на месяц а то и больше с хождениями и заявлениями на возврат . Тупит и виснет .
Вчера был в отделении ,оформлял депозит и при мне женщина позвонила что банкомат денег не выдал и списал с баланса .Ну нафиг такие карточки ...
nosmoking_nodrugs
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:43

  nosmoking_nodrugs написав:Я тоже присматривался к прозапасу ,но начитался отзывов что народ снимает деньги с любых карточек Укргазбанка в родных и чужих банкоматах и транзакция проходит а денег банкомат не выдает ,зависает все на месяц а то и больше с хождениями и заявлениями на возврат . Тупит и виснет .
Вчера был в отделении ,оформлял депозит и при мне женщина позвонила что банкомат денег не выдал и списал с баланса .Ну нафиг такие карточки ...

Так остаётся торговая сеть и касса. В чём проблема?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:14

Дядя Дима
торговая сеть то понятно , а вот касса да в рабочий день ,да два-три отделения по городу это не вариант ,гемор
Карта с процентами и возможностью положить в любое время суток деньги или снять ,это не к этому банку ,а депозит занести отлично .
nosmoking_nodrugs
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