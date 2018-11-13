Итоги: Энергетика 13.11.18

Додано: Вів 13 лис, 2018 13:28

Цены на нефть корректируются после роста днем ранее более чем на 1% на планах Саудовской Аравии уменьшить добычу из опасений, что перенасыщение рынка приведет к слишком заметному снижению котировок.



Удешевление нефти происходит также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Трамп в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи. Кроме того, в понедельник в ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку $100 за баррель, несмотря на санкции против Ирана.



В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.

Мировые цены на нефть во вторник утром корректируются вниз, сохранив нисходящий тренд с понедельника накануне, стоимость Brent впервые с 10 апреля опускалась ниже $69 за баррель.Мировые цены на нефть в понедельник, 12 ноября, завершили торги снижением.Нефть: Саудовская Аравия заявила об отсутствии планов ликвидировать ОПЕК.Вопрос о ликвидации ОПЕК в настоящее время не обсуждается «ни в малейшей степени», сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, выступая на сессии ADIPEC.«Могу заверить вас, что среди политических кругов нет обсуждения вопроса о ликвидации ОПЕК ни в малейшей степени. Причина, по которой вопрос будет исследован, заключается только в том, что ученые любят мыслить нестандартно и готовы смоделировать такой сценарий для тех, кто считает, что ОПЕК приносит пользу мировой экономике», - говорил аль-Фалех, отвечая на вопрос модератора.Так министр прокомментировал недавнюю публикацию WSJ, которая сообщала о том, что в Саудовской Аравии готовится исследование на тему, каким может быть мировой рынок нефти без ОПЕК. Исследование было заказано научному центру нефти имени короля Абдаллы.Как отмечает издание, исследование этого вопроса будет происходить как раз на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого - наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: