Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 13.11.18 Итоги: Валюта 13.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 13 лис, 2018 13:38 Итоги: Валюта 13.11.18



По состоянию на 7.15 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,4, или на 0,12% - до $1204,9 за унцию.



Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,35% - до $14,06 за унцию.



В понедельник золото подешевело на 0,7%, обновив месячный минимум в районе $1204,6 за унцию, на фоне укрепления курса доллара.



Поддержку американской валюте, в частности, оказали снижение курса евро и фунта стерлингов на фоне рисков по бюджету Италии и выхода Великобритании из ЕС (Brexit).



Укрепление доллара негативно влияет на стоимость золота, которое становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.



Позднее на этой неделе инвесторы также ожидают октябрьскую статистику по инфляции в США. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до 2,5% с 2,3% в сентябре, а в месячном выражении - до 0,3% с 0,1%. Эти данные учитываются ФРС США при принятии решения по ставке, повышение которой традиционно поддерживает доллар.



Доллар во вторник утром торгуется без единой динамики к евро и иене на противоречивом внешнем фоне.



По состоянию на 7.15 Киева курс евро к доллару рос до $1,1248 за евро с $1,1219 доллара на прошлом закрытии.



Курс доллара к иене поднимался до ¥113,96 со ¥113,84 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,51 пункта.



Евро коррекционно дорожает к доллару после удешевления на 0,9% в понедельник. Европейские риски, среди которых вопрос бюджета Италии и выход Великобритании из ЕС (Brexit), оказали давление на евро.



Во вторник подойдет к концу срок, выделенный Еврокомиссией на подготовку нового проекта госбюджета Италии на 2019 год. Регулятор 23 октября отклонил проект бюджета и дал итальянскому правительству три недели на внесение изменений в документ.

В ночь на вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что переговоры по Brexit находятся «на завершающей стадии», но подчеркнула, что на «сделку любой ценой» не согласится. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры на данный момент зашли в тупик. Одной из ключевых проблем Brexit остается вопрос об ирландской границе.



Поддерживающим фактором для доллара является повышенный спрос на безопасные активы, вызванный падением фондовых бирж.



Американские индексы снизились в понедельник на 2-3% на фоне падения технологического сектора. Аналитики также отметили влияние распродаж евро и фунта стерлингов на курс доллара.



Позднее во вторник инвесторы ожидают статистику по безработице в Великобритании за июль-сентябрь, которая, как ожидают эксперты, сохранилась на уровне июня-августа в 4%. Станут известны также октябрьские данные по инфляции в Германии и по бюджету США.



Доллар США в понедельник достиг 16-месячного максимума против корзины валют, так как инвесторы увеличили ставки на повышение процентной ставки ФРС на заседании в следующем месяце, а политические риски в Европе оказали давление на евро и фунт.



Опасения в отношении Brexit без соглашения и растущие разногласия в Европе в отношении бюджета Италии также укрепили доллар.



Промежуточные выборы в США на прошлой неделе привели к разделённому конгрессу, это предполагает, что увеличение налогово-бюджетных стимулов маловероятно, и это вызвало волну продажи доллара.



После этого доллар восстановился на фоне сигнала от ФРС, что она повысит процентные ставки и далее, так как расширение экономики США сохраняется.



«Растущая глобальная неопределенность и увеличение разницы в доходности в США по сравнению с другими экономиками обеспечивает поддержку, но повышенная оценка может ограничить дальнейшее укрепление», - отмечает Ричард Турнилл, главный инвестиционный стратег из BlackRock.



Чистая длинная позиция по доллару против валют G10 на прошлой неделе выросла до наиболее высокого уровня с 2015 г. на $30,4 млрд.



Индекс доллара USDX вырос в понедельник с 97,05 до 97,66 пункта, или на 0,6%. Индекс достиг наиболее высокого уровня с июня 2017 г. В начале вторника индекс снизился до 97,48 пункта.



Рост индекс доллара был ограничен резкой распродажей на фондовом рынке, S&P 500 снизился на 1,21%.



Объем торговли в понедельник был пониженным из-за выходного в США, хотя фондовый и валютный рынок США работали (рынок облигаций был закрыт).



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 ноября повысился на 15,74 коп. и составил 67,6812 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,9037 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в нашей стране.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.

Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,895/27,905 UAH/USD tom.

Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,885/27,895 UAH/USD tom.



Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9037 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.



Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.



Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.



В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.



Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.



В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).



За исключением Запорожья, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали в течение понедельника очень сдержанную «симпатию» к «зеленым быкам». Часть рынков отскочила после «неглубокого» полуденного минимума (Харьков, Крыжополь), часть уже к полудню оставила сомнения в росте курса безналичного «американца» на ближайших торгах валютного межбанка, приподняв «размытые» поутру котировки доллара.



Торги понедельника рынки только что перечисленных населенных пунктов завершили в равновесии, однако, за исключением столицы, валютчики которой похвалились ростом ликвидности, остальные представители этих городов были вынуждены признать регресс на этом участке.



Рынок Запорожья, завершив сессию 12-го «перекосом» в сторону клиентских оферов валюты, также констатировал заметное падение итоговых оборотов.



Полагаю, часть вины за этот состоявшийся в большинстве городов регресс в ликвидности, лежит на пресловутом «синдроме понедельника».



Во-вторых, очень сдержанный «бычий» тренд, вернувшийся на наличный рынок, также не способствовал росту оборотов. Это общеизвестный факт.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Харьков, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 1,0-2,0 коп. (Киев, Днепр).

Офера доллара либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Киев), либо не изменились (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).

Еще раз напомним, что в некоторых городах курс доллара к полудню снижался, восстановившись после обеда.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо выросли на 2,0-3,0 коп., позиция «предложение» либо не претерпела изменений (Запорожье), либо выросла на 1,0-2,0 коп.



Межсессионная динамика долларовых цен более заметно демонстрирует «бычью суть» наличного рынка пары доллар-гривня.



В этом смысле «прогноз» наличного «неформального» рынка для ближайшей сессии валютного межбанка, полагаю, не вызывает сомнений: доминирование на вторничной сессии по «зеленому» безналу «зеленых же быков». О «базисе» этих ожиданий мы уже писали в предыдущем обзоре – ожидания дефицита притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.



Нелишне добавить, что мы не ждем радикального курсового отскока безналичного «американца». Прежде всего, из-за сохранения насыщенности рынка Украины безналичным долларом.



Во-вторых, мы не исключаем, что регулятор наверняка что-нибудь «придумает», чтобы не появляться на рынке 13-го с долларовой интервенцией.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 ноября в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 12 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,414 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.



Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, устраняя незначительные проблемы с «приносом», «конкретизировали» биды в паре доллар-гривня, немного их приподняв.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными»: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже «не трогали» цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею «вялых», хотя и сбалансированных торгов.



Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 12 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиции «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,02/28,07 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке.

Оптовики Днепра ограничились устранением «размытости» в более значимых бидах, уверовав в пролонгацию роста курса доллара на межбанке.



Кроме того, укрепления бидов оптового «американца» требовали незначительные проблемы с клиентским «приносом».



Наконец, «твердая» позиция по позиции «спрос» способствовала выравниванию покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только что перечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.10 Киева повысили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с «вялой» ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра уже не прибегали к ценовым ревизиям в паре доллар-гривня из-за устойчивого равновесия покупок и продаж, сохранившегося до самого завершения сессии.

Однако эта сбалансированность оптового рынка не смогла спасти обороты сегмента от потерь – по итогам понедельника оптовики Днепра поставили «четверку с минусом», констатировав снижение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 12 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 09 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 ноября уровнями 31,65/31,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 20,0 коп., позиция «предложение» потеряла 15,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 12-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро.



Однако, наши дилеры, осторожно снижая в дополуденную часть сессии на 5,0 коп. обе позиции наличного евро, учли падение пары евро-доллар с уровня $1,1320 в район отметки $1,1250 на мировом рынке forex.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1309 к $1,1251, потеряв в течение этого промежутка времени очень заметные 58 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, учли эту потерю, значительная часть которой компенсировалась внутридневным ростом наличного доллара и общеизвестной нехваткой наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1320 пара евро-доллар очень медленно теряла в цене, оказавшись около 08.00 Киева на отметке $1,1309.



С открытием европейской сессии форекса динамика снижения пары заметно выросла – евро по состоянию на 08.30 Киева уже «нырнул» под отметку $1,13, а в 10.30 отметился на цифре $1,1245.



В дальнейшем пара евро-доллар замедлив коррекцию, обосновалась в диапазоне $1,1244-1,1255, который не покидала до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник днем упал на 1% на фоне обеспокоенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после сообщений СМИ о проблемах в договоренностях об условиях выхода.



По состоянию на 12.20 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,2831 с $1,2971 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару опускался при этом до $1,1254 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1336 за евро.



Курс доллара к иене - рос до ¥113,91 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,82 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,57%, до 97,45 пункта.



Новости СМИ о Brexit вызвали беспокойство у инвесторов, что привело к удешевлению национальной валюты Великобритании. Так, газета Sunday Times сообщила накануне, что ЕС отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй. По данным издания, Мэй намеревалась предложить создать «независимый механизм» для разрешения «таможенной головоломки». Но в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.



Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц - до начала 2021 года.



Ближе к вечеру 12-го пара евро-доллар остается под давлением, лишь на 30 пунктов отойдя от новых минимумов 2018 на фоне усиливающегося беспокойства по поводу бюджета Италии. Комментарии Ди Майо указывают на усиление напряженности между Италией и ЕС.



Спред доходности облигаций Италии и Германии продолжает расти из-за дополнительного давления на единую валюту. Рост индекса доллара у многомесячных максимумов на фоне перспектив политики ФРС. Медвежье давление ослабло.



По состоянию на 16.10 Киева пара евро-доллар пребывает в районе отметки $1,1266 (уровень предыдущего закрытия - $1,1336 за евро).



Пара фунт-доллар восстановила часть потерянных позиций, укрепившись на 50 пунктов с $1,2830 на фоне комментариев пресс-секретаря Мэй.



Импульс восстановления слаб, учитывая перепроданность на часовом графике.



Саммит ЕС по Brexit, скорее всего, пройдет 13-14 декабря, а не в конце ноября как ожидалось раньше, что усиливает неопределенность и может ограничить ралли пары. Индекс доллара продолжил расти до 17-месячных максимумов. Динамика доллара и новости по Brexit остаются основными драйверами движения.



На торгах в Европе все основные пары торгуются в «минусе» против американского доллара.



Лидерами по снижению в понедельник являются британский фунт и единая валюта. Фунт подешевел к доллару на 0,78%, до $1,2869, евро – на 0,61%, до $1,1264. Курс евро опускался намного ниже $1,1300.



Полагаю, резкое падение цены спровоцировало срабатывание ордеров на продажу, в качестве защитных стопов.



Дополнительный «медвежий» импульс евро получил от падения курса фунта из-за обеспокоенности перспективами Brexit, а также неопределенности в отношении Италии. Дело в том, что до 13 ноября Рим должен ответить Еврокомиссии по проекту бюджета на 2019 год.



В США и Канаде 12 ноября выходной день. Рынки открыты, однако на них стоит ожидать пониженной ликвидности. Учитывая, что экономический календарь пустой, то из-за пониженной ликвидности может быть повышенная волатильность на валютном рынке, как днем в начале европейской сессии.



Сопротивления расположены на уровнях $1,1286 и $1,1305. Если покупатели их не проходят, падаем ниже до $1,1210. Цена восстанавливается от МА линии D3 (отклонение цены на 1% от средней линии с периодом 55).



Итак, результаты состоявшихся на прошлой неделе выборов в Конгресс США были положительно восприняты рынком, поскольку считается, что «разделенный Конгресс» – т.е. ситуация, когда каждая из партий контролирует лишь одну из палат – снижает вероятность принятия неблагоприятных для инвесторов законодательных решений.



Инвесторам хорошо известно, что по статистике в большинстве случаев после промежуточных выборов индекс S&P500 растет, причем независимо от конкретной расстановки сил в Белом доме и на Капитолийском холме. Рост, который индекс S&P500 показал в прошлую среду, стал одним из лучших «поствыборных» результатов за всю его историю, тогда как последовавшая в пятницу коррекция, напротив, оказалась сравнительно скромной.



Азиатские рынки начали новую неделю на позитивной ноте, в то время как на европейских площадках ситуация выглядит не столь однородно.



Индекс FTSEMIB на 20.10 Киева теряет 0,50%.



Мультипликаторы американского рынка акций сейчас выглядят лучше, чем в последнее время; в частности, форвардные коэффициенты P/E находятся в районе 15–16.



Прибыли американских компаний демонстрируют положительную динамику. В целом последний сезон отчетности оказался довольно успешным, и участники рынка ожидают, что корпоративный сектор возобновит активный выкуп собственных акций. Для инвесторов сейчас важно, чтобы индекс S&P500 удержался выше 200-дневной скользящей средней, которая в данный момент находится на уровне 2763 пункта.



Ситуация на рынках акций развивающихся стран выглядит иначе. Индекс MSCI EM остается в нисходящем тренде. В значительной степени это обусловлено напряженностью в торговых отношениях между Китаем и США. Все больше и больше фактов указывают на замедление роста азиатского экспорта, что отрицательно влияет на динамику промышленного производства и уровень экономической активности в целом. На этой неделе в Японии будут опубликованы данные по ВВП за 3к18; как ожидается, они будут свидетельствовать о сокращении японской экономики по итогам последних трех месяцев. Также китайская статистика промышленного производства и инвестиций в основной капитал, вероятно, подтвердит сохранение нисходящего тренда, который мы наблюдаем с начала текущего года. Несмотря на смягчение денежно-кредитной и фискальной политики, китайским властям пока не удалось добиться существенных успехов в плане стимулирования экономики (хотя цены на железную руду положительно отреагировали на обещания увеличить инвестиции в инфраструктуру).



Судя по всему, положение дел в Китае окажет определяющее влияние на динамику рынков в оставшееся до конца года время. С точки зрения макроэкономики центральной темой сейчас является торговый спор между США и Китаем, исход которого пока остается неопределенным, хотя инвесторы надеются, что в ходе встречи на полях саммита G20, который состоится в конце ноября в Буэнос-Айресе, руководители двух стран все же смогут прийти к какому-то соглашению. Риторика Белого дома по этому вопросу постоянно меняется, однако следует понимать, что неспособность достичь договоренности спровоцирует новую резкую коррекцию на рынке акций и почти наверняка ускорит приближение глобальной рецессии.



Все это происходит на фоне все более явных признаков замедления роста в ведущих экономиках мира, включая не только Китай и Японию, но и еврозону. Мы этот тренд ранее называли «снижение аппетитов к риску».

Скорее всего, очередным подтверждением такого тренда станут публикуемые на этой неделе показатели ВВП еврозоны и Германии. ВВП Италии уже находится в состоянии стагнации. Интересно, что Великобритания по темпам роста ВВП опережает еврозону благодаря инвестиционной активности бизнеса, которая в 3к18 повысилась на 0,8% к/к, вопреки мрачным предсказаниям о последствиях Brexit.



Еще одним важным фактором с точки зрения рынка является дальнейшее укрепление доллара, оказывающее давление на развивающиеся экономики – особенно экономики с высокой долей долларового долга. Курс доллара к юаню в настоящий момент торгуется на уровне 6,97. Отметка в 7,00 – это тот уровень, преодоление которого может быть воспринято инвесторами как крайне негативный сигнал.



В свою очередь евро-доллар «с запасом» пробила вниз отметку в $1,1300, до недавних пор выступавшую для него прочным уровнем поддержки.



В отношении перспектив евро основное беспокойство у участников рынка вызывает продолжающийся спор между руководством Евросоюза и коалиционным правительством Италии в отношении проекта итальянского бюджета, который завтра должен быть представлен на утверждение Еврокомиссии (13-го же состоятся аукционы по размещению гособлигаций Италии).



Мы, как и прежде, продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому курс пары евро-доллар на конец года составит $1,1100-1,1200, однако очевидно, что риск дальнейшего ослабления евро в краткосрочной перспективе достаточно велик.



Следующим техническим уровнем поддержки для евро должна стать отметка в $1,0800.



Мы уже не раз писали о том, что значительный объем суверенного долга Италии на балансах итальянских банков может стать причиной долгового и банковского кризиса в еврозоне. ЕЦБ по-прежнему намеревается свернуть к концу этого года свою программу количественного смягчения, что может повысить волатильность на рынке облигаций Италии, поскольку ЕЦБ фактически является их основным покупателем. Кроме того, по мнению некоторых наблюдателей, в 2019 г. программа реинвестирования средств от погашаемых эмитентами выпусков в европейские облигации не окажет поддержку итальянскому долгу.



Вдобавок к этому, объем обязательств в системе TARGET2 продолжает расти: задолженность других стран перед Германией уже составляет Є1 трлн., из которых примерно половина приходится на Италию. Если Италия выйдет из валютного союза, это бремя ляжет на центробанк Германии. Именно поэтому Брюссель не спешит заключать сделку с Великобританией – чтобы показать, чем чреват выход из состава ЕС.



Укрепление доллара отражает повышательное давление на ставки LIBOR (судя по довольно жесткому тону FOMC Федрезерва, регулятор намерен продолжать повышать ставку). Октябрьская коррекция на рынке акций была спровоцирована комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что текущая ставка по-прежнему находится ниже нейтрального уровня, что дало основания полагать, что Федрезерв стремиться поднять ее выше нейтрального уровня (по некоторым оценкам, он находится в районе 3,00%).



Этому может быть несколько причин. Федрезерв не может не думать об обеспечении финансовой стабильности, особенно в условиях высоких уровней задолженности во всех сегментах кредитного рынка. И если индекс S&P500 продолжит расти, то Федрезерву будет легче решиться на дальнейшее повышение. Кроме того, регулятору наверняка хотелось бы быть уверенным в том, что он располагает достаточным инструментарием для борьбы со следующей рецессией или кризисом.



К тому же последняя макроэкономическая статистика из США в целом позитивна, хотя FOMC в своем заявлении на прошлой неделе отметил ослабление динамики инвестиций в корпоративном секторе. На этой неделе выходят данные об обороте розничной торговли и промышленном производстве в США – важные индикаторы того, сохраняет ли американская экономика опережающие темпы роста.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,65/31,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 12 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,414 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 40 пунктов, офера потеряли 60 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему на 20,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 ноября по спросу упали на 40 пунктов, потеряв 60 пунктов по предложению.



Строить среднесрочную стратегию на результатах понедельничной сессии валютного межбанка, вероятно, не стоит, поскольку ликвидность торгов безналичным долларом валютированием «завтра» низкая.



Однако, полагаю, в этом контексте может выручить рынок наличных, который при всей его понедельничной «вялой» торговой активности дает понять, что уже на ближайших торгах валютного межбанка, 13 ноября, высоковероятно курс безналичного «американца» приподнимется. Базисным основанием для реализации подобного сценария являются небезпочвенные ожидания падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.



Справедливости ради стоит напомнить, что уже на следующей сессии, в среду, валютный межбанк получит двойную порцию предложения экспортной СКВ, способную восстановить статус кво, вернув рынок «зеленого» безнала в прежнюю колею.



Кроме того, как мы указывали выше, на отечественном валютном рынке сохраняется высокий уровень долларовой ликвидности, который в комплекте с вероятным «монетарным сюрпризом» от регулятора, заметно смягчат остроту дефицита СКВ на вторничной сессии межбанка.



Таким образом, рынок безналичного «американца» снова высоковероятно подтвердит свое пребывание в режиме «курсовых качелей».



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 доллар, покинув виртуальную сферу, вырос в цене, оказавшись на уровне 27,91/27,95 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, нехватка доллара.



Кроме нехватки доллара, росту курса «американца» на межбанке способствовало значительное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять изрядно подскочившие (с уровня 45 239,8 млн. грн. к 56 537,7 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.



Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать»”- не отказал себе в шутке наш консультант.



Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.



Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.



Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.



В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 2,16 коп., составив 27,9203 UAH/USD.



На 13.07 котировки безналичного доллара, упав, консолидировались на отметке 27,89/27,90 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 12 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 ноября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1219, приподнявшись до $1,1245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1244 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,

предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,

предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.

На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,09/28,12 UAH/USD, евро – 31,75/31,84 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,413 UAH/RUB, Киев опт 28,04/28,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,04/28,08 UAH/USD, евро (опт) 31,50/31,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,50/31,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,04/28,08 UAH/USD, розница – 28,00/28,12 UAH/USD; Запорожье – 28,02/28,07 UAH/USD; евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,413 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота во вторник утром растет в рамках коррекции после снижения в понедельник, вызванного укреплением доллара.Доллар во вторник утром торгуется без единой динамики к евро и иене на противоречивом внешнем фоне.Доллар США в понедельник достиг 16-месячного максимума против корзины валют, так как инвесторы увеличили ставки на повышение процентной ставки ФРС на заседании в следующем месяце, а политические риски в Европе оказали давление на евро и фунт.Опасения в отношении Brexit без соглашения и растущие разногласия в Европе в отношении бюджета Италии также укрепили доллар.Промежуточные выборы в США на прошлой неделе привели к разделённому конгрессу, это предполагает, что увеличение налогово-бюджетных стимулов маловероятно, и это вызвало волну продажи доллара.После этого доллар восстановился на фоне сигнала от ФРС, что она повысит процентные ставки и далее, так как расширение экономики США сохраняется.«Растущая глобальная неопределенность и увеличение разницы в доходности в США по сравнению с другими экономиками обеспечивает поддержку, но повышенная оценка может ограничить дальнейшее укрепление», - отмечает Ричард Турнилл, главный инвестиционный стратег из BlackRock.Чистая длинная позиция по доллару против валют G10 на прошлой неделе выросла до наиболее высокого уровня с 2015 г. на $30,4 млрд.Индекс доллара USDX вырос в понедельник с 97,05 до 97,66 пункта, или на 0,6%. Индекс достиг наиболее высокого уровня с июня 2017 г. В начале вторника индекс снизился до 97,48 пункта.Рост индекс доллара был ограничен резкой распродажей на фондовом рынке, S&P 500 снизился на 1,21%.Объем торговли в понедельник был пониженным из-за выходного в США, хотя фондовый и валютный рынок США работали (рынок облигаций был закрыт).С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).За исключением Запорожья, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали в течение понедельника очень сдержанную «симпатию» к «зеленым быкам». Часть рынков отскочила после «неглубокого» полуденного минимума (Харьков, Крыжополь), часть уже к полудню оставила сомнения в росте курса безналичного «американца» на ближайших торгах валютного межбанка, приподняв «размытые» поутру котировки доллара.Торги понедельника рынки только что перечисленных населенных пунктов завершили в равновесии, однако, за исключением столицы, валютчики которой похвалились ростом ликвидности, остальные представители этих городов были вынуждены признать регресс на этом участке.Рынок Запорожья, завершив сессию 12-го «перекосом» в сторону клиентских оферов валюты, также констатировал заметное падение итоговых оборотов.Полагаю, часть вины за этот состоявшийся в большинстве городов регресс в ликвидности, лежит на пресловутом «синдроме понедельника».Во-вторых, очень сдержанный «бычий» тренд, вернувшийся на наличный рынок, также не способствовал росту оборотов. Это общеизвестный факт.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Харьков, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 1,0-2,0 коп. (Киев, Днепр).Офера доллара либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Киев), либо не изменились (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).Еще раз напомним, что в некоторых городах курс доллара к полудню снижался, восстановившись после обеда.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо выросли на 2,0-3,0 коп., позиция «предложение» либо не претерпела изменений (Запорожье), либо выросла на 1,0-2,0 коп.Межсессионная динамика долларовых цен более заметно демонстрирует «бычью суть» наличного рынка пары доллар-гривня.В этом смысле «прогноз» наличного «неформального» рынка для ближайшей сессии валютного межбанка, полагаю, не вызывает сомнений: доминирование на вторничной сессии по «зеленому» безналу «зеленых же быков». О «базисе» этих ожиданий мы уже писали в предыдущем обзоре – ожидания дефицита притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.Нелишне добавить, что мы не ждем радикального курсового отскока безналичного «американца». Прежде всего, из-за сохранения насыщенности рынка Украины безналичным долларом.Во-вторых, мы не исключаем, что регулятор наверняка что-нибудь «придумает», чтобы не появляться на рынке 13-го с долларовой интервенцией.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 ноября в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 12 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,414 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, устраняя незначительные проблемы с «приносом», «конкретизировали» биды в паре доллар-гривня, немного их приподняв.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными»: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже «не трогали» цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею «вялых», хотя и сбалансированных торгов.Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 12 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера не претерпели изменений.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиции «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,02/28,07 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке.Оптовики Днепра ограничились устранением «размытости» в более значимых бидах, уверовав в пролонгацию роста курса доллара на межбанке.Кроме того, укрепления бидов оптового «американца» требовали незначительные проблемы с клиентским «приносом».Наконец, «твердая» позиция по позиции «спрос» способствовала выравниванию покупок и продаж в паре доллар-гривня.Пытаясь реализовать только что перечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.10 Киева повысили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с «вялой» ликвидностью.После обеда оптовики Днепра уже не прибегали к ценовым ревизиям в паре доллар-гривня из-за устойчивого равновесия покупок и продаж, сохранившегося до самого завершения сессии.Однако эта сбалансированность оптового рынка не смогла спасти обороты сегмента от потерь – по итогам понедельника оптовики Днепра поставили «четверку с минусом», констатировав снижение «хороших» показателей предыдущей сессии.На протяжении 12 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.По сравнению с закрытием 09 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 ноября уровнями 31,65/31,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 20,0 коп., позиция «предложение» потеряла 15,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 12-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро.Однако, наши дилеры, осторожно снижая в дополуденную часть сессии на 5,0 коп. обе позиции наличного евро, учли падение пары евро-доллар с уровня $1,1320 в район отметки $1,1250 на мировом рынке forex.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,65/31,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 12 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,414 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 40 пунктов, офера потеряли 60 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему на 20,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 ноября по спросу упали на 40 пунктов, потеряв 60 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.02 доллар, покинув виртуальную сферу, вырос в цене, оказавшись на уровне 27,91/27,95 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, нехватка доллара.Кроме нехватки доллара, росту курса «американца» на межбанке способствовало значительное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять изрядно подскочившие (с уровня 45 239,8 млн. грн. к 56 537,7 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать»”- не отказал себе в шутке наш консультант.Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 2,16 коп., составив 27,9203 UAH/USD.На 13.07 котировки безналичного доллара, упав, консолидировались на отметке 27,89/27,90 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 12 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 ноября по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1219, приподнявшись до $1,1245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1244 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,09/28,12 UAH/USD, евро – 31,75/31,84 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,413 UAH/RUB, Киев опт 28,04/28,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,04/28,08 UAH/USD, евро (опт) 31,50/31,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,50/31,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,04/28,08 UAH/USD, розница – 28,00/28,12 UAH/USD; Запорожье – 28,02/28,07 UAH/USD; евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,413 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68547 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4360 раз. Подякували: 7912 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 12.11.18

дядя Caша » Пон 12 лис, 2018 13:43 0 60

дядя Caша Пон 12 лис, 2018 13:43 Итоги: Валюта 09.11.18

дядя Caша » П'ят 09 лис, 2018 13:26 0 105

дядя Caша П'ят 09 лис, 2018 13:26 Итоги: Валюта 08.11.18

дядя Caша » Чет 08 лис, 2018 13:33 0 100

дядя Caша Чет 08 лис, 2018 13:33