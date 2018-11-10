Про це повідомляє управління громадських зв'язків міської ради.
Дивися повний текст У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність теплопостачання.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48
У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність теплопостачання.
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48
Кривой Рог, Смела, какая-то возня с отоплением в школах Днепродзержинска, вот и Херсон подключился. И это еще "прыкруты" не было.
Востаннє редагувалось summacut в Вів 13 лис, 2018 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:01
Так хвалят за реформу образования. А она буксует из-за отопления. Так хвалят мед реформу, а она буксует из-за отсутствия средств. Так хвалят рыночные цены на газ, а уже холодные бунты. Так может не в ту сторону движение?
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:10
Второй крупный город пошел...На месте Пети,я бы очень хорошо задумался,так можно и до выборов не досидеть...
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