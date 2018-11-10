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У Херсоні 13 шкіл призупинили
навчання через відсутність...

У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48

У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє управління громадських зв'язків міської ради.

Дивися повний текст У Херсоні 13 шкіл призупинили навчання через відсутність теплопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48

Кривой Рог, Смела, какая-то возня с отоплением в школах Днепродзержинска, вот и Херсон подключился. И это еще "прыкруты" не было.
Востаннє редагувалось summacut в Вів 13 лис, 2018 18:14, всього редагувалось 1 раз.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:01

Так хвалят за реформу образования. А она буксует из-за отопления. Так хвалят мед реформу, а она буксует из-за отсутствия средств. Так хвалят рыночные цены на газ, а уже холодные бунты. Так может не в ту сторону движение?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:10

Второй крупный город пошел...На месте Пети,я бы очень хорошо задумался,так можно и до выборов не досидеть...
Scotch
 
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