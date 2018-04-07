Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:13
Пропонуємо до обговорення:
8 способів заощадити при оплаті комуналки
Як сьогодні провести оплату комунальних платежів без комісії? Раніше це можна було зробити у відділеннях "Укрпошти" або Ощадбанку. Тепер обидві держустанови беруть за свої послуги гроші. Тому вистоювати черги до їхніх кас особливого сенсу більше немає. Натомість тепер можлива оплата комунальних послуг через інтернет без комісії. Це дозволяють зробити інтернет-банки, а також сайти платіжних систем. Але у всіх способах оплати є свої нюанси. Finance.ua розбирався, які саме.
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Оплата комунальних послуг без комісії
D2
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:51
Не розкритий спосіб оплати комунальних послуг через служби ПриватБанку на їхньому сайті
privatbank.ua/fast-pay
. Там деякі послуги теж без комісії, оплата йде через LiqPay.
MASolomko
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:52
MASolomko написав:
Там деякі послуги теж без комісії, оплата йде через LiqPay.
егеж, а вікою чи екомаксом ще й кишмиш буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 15 лис, 2018 15:43
MASolomko написав:
Не розкритий спосіб оплати комунальних послуг через служби ПриватБанку на їхньому сайті
privatbank.ua/fast-pay
. Там деякі послуги теж без комісії, оплата йде через LiqPay.
Интересно, а там неприватовскими картами платить можно? Что-то непонятно...
Если можно, тогда интересно. Если нельзя, то смысл в нем? Проще уже через Приват24.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Чет 15 лис, 2018 15:46
Искатель написав:
Интересно, а там неприватовскими картами платить можно?
я євроракомструкцію плачу там екомаксом алли
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Чет 15 лис, 2018 15:50
Искатель написав: MASolomko написав:
Не розкритий спосіб оплати комунальних послуг через служби ПриватБанку на їхньому сайті
privatbank.ua/fast-pay
. Там деякі послуги теж без комісії, оплата йде через LiqPay.
Интересно, а там неприватовскими картами платить можно? Что-то непонятно...
Если можно, тогда интересно. Если нельзя, то смысл в нем? Проще уже через Приват24.
Можно конечно. Плачу Б5 таса с кишмишем 5%.
Surz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:31
Дякую за поради, дуже корисна стаття!
ivan_naumeiko
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:31
Можно конечно. Плачу Б5 таса с кишмишем 5%.
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А как это у В5 кишмиш 5%,?
mongo
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