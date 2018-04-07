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Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:00
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MASolomko
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:15
MASolomko
Это же надо мониторить, а так
смс, по вашей В5 акция КП.Не сложно же
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mongo
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Surz
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:09
Чем будет выгоднее всего платить коммуналку в следующем году, когда закончится акция по Б5 ?
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mustbe
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:11
mustbe написав:
Чем будет выгоднее всего платить коммуналку в следующем году, когда закончится акция по Б5 ?
Weekend - 2%, того и взял даже без лимита.
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Surz
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