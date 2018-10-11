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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:00
Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
mongo, никакого секрета нет:
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:15
MASolomko Это же надо мониторить, а так смс, по вашей В5 акция КП.Не сложно же
Додано: Нед 18 лис, 2018 17:05
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:09
Чем будет выгоднее всего платить коммуналку в следующем году, когда закончится акция по Б5 ?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:11
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21
И приват, и ощадбанк комиссию берут. В ощаде сказали, что мы не берём комиссию, а берёт новоком, ну а нам какая разница, главное, что она есть. Через приват сегодня платил 2780 грн, комиссия 53 грн. В ощаде немного меньше. Так что без комиссии никак не обойтись )
Додано: Нед 10 лют, 2019 16:56
Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
Моно не берет
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