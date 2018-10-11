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Finance.ua: Оплата комунальних
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Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:00

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

mongo, никакого секрета нет:
https://tascombank.ua/content/view/1540 ... g,russian/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:15

MASolomko Это же надо мониторить, а так :idea: смс, по вашей В5 акция КП.Не сложно же :roll:
mongo
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:05

  mongo написав:MASolomko Это же надо мониторить, а так :idea: смс, по вашей В5 акция КП.Не сложно же :roll:

Мне смс присылали, правда в ноябре, когда как акция стартовала в октябре.
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Surz
 
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Чем будет выгоднее всего платить коммуналку в следующем году, когда закончится акция по Б5 ?
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:11

  mustbe написав:Чем будет выгоднее всего платить коммуналку в следующем году, когда закончится акция по Б5 ?

Weekend - 2%, того и взял даже без лимита.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21

И приват, и ощадбанк комиссию берут. В ощаде сказали, что мы не берём комиссию, а берёт новоком, ну а нам какая разница, главное, что она есть. Через приват сегодня платил 2780 грн, комиссия 53 грн. В ощаде немного меньше. Так что без комиссии никак не обойтись )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:56

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Моно не берет
diagnostika
 
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