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Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 бер, 2019 17:17
AlexKa написав:Конкретно можете сказать, где реально можна платить без комиссии. Пока я вижу одни пустые слова.
Все зависит от города и конкретной службы, которая оплачивается. В ряде ИБ коммуналка бесплатно (например TAS2U, МАБ), но там не все поставщики всех городов, но в том же МАБ оплата по реквизитам бесплатно куда угодно. В Портмоне можно платить 19.90 в месяц, но оплачивать с карты, и кешбеком получить на порядок больше. Есть ещё ряд вариантов, но каждый нужно рассматривать отдельно по разным городам и сервисам
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Додано: Нед 17 бер, 2019 10:15
комісія 1% - це без комісії?
Ощад 24/7 - увійшов і отримав купу непотібних платних послуг автоматично ( абон. плата, також оплата за смс повідомлення, тощо). Без комісії тільки через термінал. картка - платна і чекати від 3х тижнів...
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Додано: Пон 18 бер, 2019 15:45
Что, портмоне прикрыл лавочку по бесплатной оплате коммуналя на 2 мес. новым пользователям ?
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Додано: Пон 01 кві, 2019 00:20
В пумбе за электрику кешем в кассу комиссия 0%
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Додано: Сер 17 кві, 2019 06:35
колеги,а через аваль хтось комуналку оплачує?мене добиває уже який місяць бага приоплаті рахунку за газ - введену сумуоплати збиває до нуля, і приват-пейментс щось вимахується, де ще газ без комісії можна оплатити?
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balance
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Додано: Сер 17 кві, 2019 07:40
balance написав:колеги,а через аваль хтось комуналку оплачує?мене добиває уже який місяць бага приоплаті рахунку за газ - введену сумуоплати збиває до нуля, і приват-пейментс щось вимахується, де ще газ без комісії можна оплатити?
Монобанк, А-Банк
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:47
balance написав:
колеги,а через аваль хтось комуналку оплачує?мене добиває уже який місяць бага приоплаті рахунку за газ - введену сумуоплати збиває до нуля, і приват-пейментс щось вимахується, де ще газ без комісії можна оплатити?
В Авале плачу без комиссии. Это не бага, а Ваша не внимательность. Вам нужно в шаблоне платежа исправить сумму и сохранить (если просто нажать на шаблон то это расценивается как попытка оплатить, а есть еще маленькая кнопка справа: Редактирования шаблона.
Еще без комиссии можно платить в Monobank. Ощад (плата за смски)
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alex2013a90
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Додано: Сер 01 тра, 2019 09:49
Раньше платил в привате, но в последнее время они обозрели.
Сейчас я все коммунальные расходы, интернет и мобильную связь без комиссий плачу в Монобанке.
На данный момент еще рассматриваю банк Конкорд, карту Доходную, и также для ведения ФОП.
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vpchelko
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:12
Ребята, а что у вас за статья такая?
Сказано "8 способов", а по факту только 2.
И что за нумерация? Там циферка в кружочке, и там циферка в кружечке.
Дизайнеры постарались, чтоб их. А реально, найти быстро что-то в статье можно?
Уже пишите: "Способ №1"...
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ftor
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:26
Шановний ftor!
В першій половині статті переліченні всі можливі варіанти (на момент публікації статті) оплати через інтернет-банкінг у 5 банках.
В другій половині - перелічені варанти оплати через платіжні сервіси, а їх вказано 3. Тому разом вісім!
З пов. Ірина
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Ірина_
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