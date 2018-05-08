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Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:27

Здравствуйте Ирина.
Дело в том, что у меня претензии к оформлению статьи.
Дело ваше, на будущее, прислушиваться к ним или нет.
Использование одинаковых значков и для способов и для подпунктов не является оптимальным вариантом подачи материала. (цифры в зелёном кружке) .
Спасибо за Вашу реакцию на мой комментарий.
ftor
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:24

ftor дякуємо за відгук)
Обов'язково передам Ваші побажання в потрібний відділ!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:31

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Доброго дня.
Раніше оплачував комунальні картою Привату, більшість послуг були без комісії. Але на днях помітив, що зараз уже всі послуги при оплаті додають комісію. Воно ніби й не багато, але кожного місяця просто так переплачувати 8-10 грн. немає бажання.
Відповідно, подумав, може також завести карту Монобанку, оскільки в них на сайті пише, що всі комунальні платежі йдуть без комісії.
Цікавить, чи хто-небудь із активних користувачів Монобанку оплачував комунальні вже в цьому місяці? Чи справді немає комісії на комуналку?
Завчасно дякую за відповідь.
Nako
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:51

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Nako написав:Чи справді немає комісії на комуналку?

Немає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:18

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Nako, комісії немає за тим отримувачем, із яким monobank має договір. Для кожного міста своя картина.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:19

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Всім привіт. Нещодавно, оплачував комуналку вікендом через my-payments.privatbank.ua без комісії. Вчора помітив, що у сайта новий дизайн/версія і змінився урл на next.privat24.ua Все? Лавочку прикрили з халявою? :?
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:24

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

extreme_lviv_ua, ні.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:57

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

  MASolomko написав:extreme_lviv_ua, ні.

халяву действительно прикрыли - интерфейс проплат изменился, и появились комисии.
уходим в другой банк...
keep
 
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