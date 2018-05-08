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Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:27
Здравствуйте Ирина.
Дело в том, что у меня претензии к оформлению статьи.
Дело ваше, на будущее, прислушиваться к ним или нет.
Использование одинаковых значков и для способов и для подпунктов не является оптимальным вариантом подачи материала. (цифры в зелёном кружке) .
Спасибо за Вашу реакцию на мой комментарий.
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ftor
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:24
ftor дякуємо за відгук)
Обов'язково передам Ваші побажання в потрібний відділ!
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:31
Доброго дня.
Раніше оплачував комунальні картою Привату, більшість послуг були без комісії. Але на днях помітив, що зараз уже всі послуги при оплаті додають комісію. Воно ніби й не багато, але кожного місяця просто так переплачувати 8-10 грн. немає бажання.
Відповідно, подумав, може також завести карту Монобанку, оскільки в них на сайті пише, що всі комунальні платежі йдуть без комісії.
Цікавить, чи хто-небудь із активних користувачів Монобанку оплачував комунальні вже в цьому місяці? Чи справді немає комісії на комуналку?
Завчасно дякую за відповідь.
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Nako
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:51
Nako написав:Чи справді немає комісії на комуналку?
Немає.
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Zochan
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:18
Nako, комісії немає за тим отримувачем, із яким monobank має договір. Для кожного міста своя картина.
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MASolomko
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:19
Всім привіт. Нещодавно, оплачував комуналку вікендом через my-payments.privatbank.ua
без комісії. Вчора помітив, що у сайта новий дизайн/версія і змінився урл на next.privat24.ua
Все? Лавочку прикрили з халявою?
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extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:24
extreme_lviv_ua, ні.
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MASolomko
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Додано: Вів 13 сер, 2019 23:57
MASolomko написав:
extreme_lviv_ua, ні.
халяву действительно прикрыли - интерфейс проплат изменился, и появились комисии.
уходим в другой банк...
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keep
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