RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:27

Здравствуйте Ирина.
Дело в том, что у меня претензии к оформлению статьи.
Дело ваше, на будущее, прислушиваться к ним или нет.
Использование одинаковых значков и для способов и для подпунктов не является оптимальным вариантом подачи материала. (цифры в зелёном кружке) .
Спасибо за Вашу реакцию на мой комментарий.
ftor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:24

ftor дякуємо за відгук)
Обов'язково передам Ваші побажання в потрібний відділ!

З пов. Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 14.09.13
Подякував: 326 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:31

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Доброго дня.
Раніше оплачував комунальні картою Привату, більшість послуг були без комісії. Але на днях помітив, що зараз уже всі послуги при оплаті додають комісію. Воно ніби й не багато, але кожного місяця просто так переплачувати 8-10 грн. немає бажання.
Відповідно, подумав, може також завести карту Монобанку, оскільки в них на сайті пише, що всі комунальні платежі йдуть без комісії.
Цікавить, чи хто-небудь із активних користувачів Монобанку оплачував комунальні вже в цьому місяці? Чи справді немає комісії на комуналку?
Завчасно дякую за відповідь.
Nako
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Nako написав:Чи справді немає комісії на комуналку?

Немає.
Zochan
 
Повідомлень: 387
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:18

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Nako, комісії немає за тим отримувачем, із яким monobank має договір. Для кожного міста своя картина.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 08.03.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:19

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Всім привіт. Нещодавно, оплачував комуналку вікендом через my-payments.privatbank.ua без комісії. Вчора помітив, що у сайта новий дизайн/версія і змінився урл на next.privat24.ua Все? Лавочку прикрили з халявою? :?
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:24

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

extreme_lviv_ua, ні.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 08.03.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:57

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

  MASolomko написав:extreme_lviv_ua, ні.

халяву действительно прикрыли - интерфейс проплат изменился, и появились комисии.
уходим в другой банк...
keep
 
Повідомлень: 125
З нами з: 20.11.13
Подякував: 154 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 00:01

Приват выставляет комиссии за платежи. Которые месяц от месяца могут отличаться.
Так что - приват уже далеко не бесплатно проводит платежи
wins_to_wins
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:56

«Карту киевлянина» от «Ощада» и без комиссии оплачивать ею жк-услуги в 40 точках приема потребителей «Центра коммунального сервиса» - это из Вашей статьи.
Данные устарели и не корректируются. Центры закрыты на карантин.
С 01.04.20 Ощадбанк ввёл комиссию на комунальные платежи. Вопрос к президенту этой
недоафриканской страны - почему государство одной "рукой" даёт средства для жизни
пенсионерам, а другой, в виде государственного Ощадбанка, отбирает эти средства?
Djon194912
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році? 1, 2, 3
D2 » Пон 16 гру, 2019 13:08
27 5628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 16:30
odesatrener1
Finance.ua: Безбідна старість 1, 2, 3, 4
D2 » П'ят 29 бер, 2019 14:35
31 8006
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 18:42
ponura52
Finance.ua: Закон о земле – что нужно знать обычному...
D2 » Чет 09 кві, 2020 11:59
2 4411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 22:48
Zylbonne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.