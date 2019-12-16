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Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:27
Здравствуйте Ирина.
Дело в том, что у меня претензии к оформлению статьи.
Дело ваше, на будущее, прислушиваться к ним или нет.
Использование одинаковых значков и для способов и для подпунктов не является оптимальным вариантом подачи материала. (цифры в зелёном кружке) .
Спасибо за Вашу реакцию на мой комментарий.
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ftor
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:24
ftor дякуємо за відгук)
Обов'язково передам Ваші побажання в потрібний відділ!
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 08 сер, 2019 22:31
Доброго дня.
Раніше оплачував комунальні картою Привату, більшість послуг були без комісії. Але на днях помітив, що зараз уже всі послуги при оплаті додають комісію. Воно ніби й не багато, але кожного місяця просто так переплачувати 8-10 грн. немає бажання.
Відповідно, подумав, може також завести карту Монобанку, оскільки в них на сайті пише, що всі комунальні платежі йдуть без комісії.
Цікавить, чи хто-небудь із активних користувачів Монобанку оплачував комунальні вже в цьому місяці? Чи справді немає комісії на комуналку?
Завчасно дякую за відповідь.
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Nako
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51
Nako написав:Чи справді немає комісії на комуналку?
Немає.
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Zochan
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:18
Nako, комісії немає за тим отримувачем, із яким monobank має договір. Для кожного міста своя картина.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:19
Всім привіт. Нещодавно, оплачував комуналку вікендом через my-payments.privatbank.ua
без комісії. Вчора помітив, що у сайта новий дизайн/версія і змінився урл на next.privat24.ua
Все? Лавочку прикрили з халявою?
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extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:24
extreme_lviv_ua, ні.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Додано: Сер 14 сер, 2019 00:57
MASolomko написав:
extreme_lviv_ua, ні.
халяву действительно прикрыли - интерфейс проплат изменился, и появились комисии.
уходим в другой банк...
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keep
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Додано: Нед 01 бер, 2020 00:01
Приват выставляет комиссии за платежи. Которые месяц от месяца могут отличаться.
Так что - приват уже далеко не бесплатно проводит платежи
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wins_to_wins
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:56
«Карту киевлянина» от «Ощада» и без комиссии оплачивать ею жк-услуги в 40 точках приема потребителей «Центра коммунального сервиса» - это из Вашей статьи.
Данные устарели и не корректируются. Центры закрыты на карантин.
С 01.04.20 Ощадбанк ввёл комиссию на комунальные платежи. Вопрос к президенту этой
недоафриканской страны - почему государство одной "рукой" даёт средства для жизни
пенсионерам, а другой, в виде государственного Ощадбанка, отбирает эти средства?
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Djon194912
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