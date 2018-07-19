|
|
|
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:34
Nako написав:
Доброго дня.
... Відповідно, подумав, може також завести карту Монобанку, оскільки в них на сайті пише, що всі комунальні платежі йдуть без комісії.
Цікавить, чи хто-небудь із активних користувачів Монобанку оплачував комунальні вже в цьому місяці? Чи справді немає комісії на комуналку?
Завчасно дякую за відповідь.
В А-банке оплата коммуналки - без комиссии.
-
ringM57
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 тра, 2020 10:22
wins_to_wins написав:
Приват выставляет комиссии за платежи. Которые месяц от месяца могут отличаться.
Так что - приват уже далеко не бесплатно проводит платежи
Если есть региональная "единая квитанция" или "муниципальная карта" , то в П24 подтягиваются все счета по ним и можно оплатить с комиссией 1 грн за все. В квитанции будут видны раздельные суммы. Для людей с единственной картой удобно.
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:24
Сейчас всвязи с карантином можно оплатить коммуналку по номеру телефона. Для это набираешь 3700, а дальше все подскажет оператор =)
-
milaeryomina
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:06
Коллеги, подскажите, известен ли кому-то способ оплаты коммунальных услуг компаний, которые не входят в стандартный перечень распостраненных платежных систем (Portmone, EasyPay, iPay, PayHub и др.), без комиссии этих платежных систем?
Задача состоит в том, чтобы получать кешбек при оплате картой (например, той же New Card от Укрсиба) за платежи по реквизитам, не оплачивая при этом комиссию платежной системы, которая по таким платежам составляет обычно 1.5-2.0% + 1-5 грн.
Самый яркий пример - оплата активной электроэнергии (YASNO) по нежилым помещениям в г. Киеве.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:23
От такого варианта тоже не отказался бы!
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19
|5836
|
Пон 28 гру, 2020 14:45
SMOKE
|
|30
|7303
|
|
|3
|346
|
|