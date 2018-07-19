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Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:34

  Nako написав:Доброго дня.
... Відповідно, подумав, може також завести карту Монобанку, оскільки в них на сайті пише, що всі комунальні платежі йдуть без комісії.
Цікавить, чи хто-небудь із активних користувачів Монобанку оплачував комунальні вже в цьому місяці? Чи справді немає комісії на комуналку?
Завчасно дякую за відповідь.


В А-банке оплата коммуналки - без комиссии.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:22

  wins_to_wins написав:Приват выставляет комиссии за платежи. Которые месяц от месяца могут отличаться.
Так что - приват уже далеко не бесплатно проводит платежи

Если есть региональная "единая квитанция" или "муниципальная карта" , то в П24 подтягиваются все счета по ним и можно оплатить с комиссией 1 грн за все. В квитанции будут видны раздельные суммы. Для людей с единственной картой удобно.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:24

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Сейчас всвязи с карантином можно оплатить коммуналку по номеру телефона. Для это набираешь 3700, а дальше все подскажет оператор =)
milaeryomina
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:06

Коллеги, подскажите, известен ли кому-то способ оплаты коммунальных услуг компаний, которые не входят в стандартный перечень распостраненных платежных систем (Portmone, EasyPay, iPay, PayHub и др.), без комиссии этих платежных систем?
Задача состоит в том, чтобы получать кешбек при оплате картой (например, той же New Card от Укрсиба) за платежи по реквизитам, не оплачивая при этом комиссию платежной системы, которая по таким платежам составляет обычно 1.5-2.0% + 1-5 грн.
Самый яркий пример - оплата активной электроэнергии (YASNO) по нежилым помещениям в г. Киеве.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:15

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

  Anadonta написав:Самый яркий пример - оплата
себе на IBAN в другом банке, а Сиб за это ещё и нальёт :?: :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:23

  Мизантрóп написав:
  Anadonta написав:Самый яркий пример - оплата
себе на IBAN в другом банке, а Сиб за это ещё и нальёт :?: :D


От такого варианта тоже не отказался бы! :D
Anadonta
 
Повідомлень: 973
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