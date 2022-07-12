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Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 23:15

  valya написав:А моно и А даст пользовать всеможу пумбы для кб?

Нет
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:15

D2 знаю, что с монобанка без комиссии можно комуналку оплачивать
j12345
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 08:35

  Мизантрóп написав:
  Anadonta написав:Самый яркий пример - оплата
себе на IBAN в другом банке, а Сиб за это ещё и нальёт :?: :D

А так работает? Лично пробовали?)
m50
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:10

  m50 написав:
  Мизантрóп написав:
  Anadonta написав:Самый яркий пример - оплата
себе на IBAN в другом банке, а Сиб за это ещё и нальёт :?: :D

А так работает? Лично пробовали?)

безотказно,но только в полнолуние
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:38

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

😂😂😂
m50
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:16

  j12345 написав:D2 знаю, что с монобанка без комиссии можно комуналку оплачивать


Верно, мало того, после банк запоминает адрес и в следующем месяце даже напоминает про оплату )
Adam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:57

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

По возможности оплачиваю коммуналку на перед, когда в easy-pay есть кешбек.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:08

Не зайве було б закінчити курси -як, де, коли, кому платити ! Дуже велика кількість всяких банків. Невже не можна так організувати платежі, щоб любій людині було все зрозуміло ? Мене колись мій начальник навчав: "Любая инструкция должна быть написана так, чтобы и дураку была понятна".
genvalaleks
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:12

  genvalaleks написав:Не зайве було б закінчити курси -як, де, коли, кому платити ! Дуже велика кількість всяких банків. Невже не можна так організувати платежі, щоб любій людині було все зрозуміло ? Мене колись мій начальник навчав: "Любая инструкция должна быть написана так, чтобы и дураку была понятна".

Вже давно навіть Закони так не пишуть :D
valya
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