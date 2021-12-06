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Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 17 лют, 2021 23:15
valya написав:
А моно и А даст пользовать всеможу пумбы для кб?
Нет
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:15
D2 знаю, что с монобанка без комиссии можно комуналку оплачивать
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j12345
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 08:35
А так работает? Лично пробовали?)
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m50
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:10
m50 написав:
А так работает? Лично пробовали?)
безотказно,но только в полнолуние
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:38
😂😂😂
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m50
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:16
j12345 написав:D2
знаю, что с монобанка без комиссии можно комуналку оплачивать
Верно, мало того, после банк запоминает адрес и в следующем месяце даже напоминает про оплату )
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:57
По возможности оплачиваю коммуналку на перед, когда в easy-pay есть кешбек.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:08
Не зайве було б закінчити курси -як, де, коли, кому платити ! Дуже велика кількість всяких банків. Невже не можна так організувати платежі, щоб любій людині було все зрозуміло ? Мене колись мій начальник навчав: "Любая инструкция должна быть написана так, чтобы и дураку была понятна".
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:43
Вітання! Якщо ви маєте пропозиції щодо покращення процесу оплати компослуг онлайн або могли б поділитися своїм досвідом оплат, будь ласка, напишіть мені. Це допоможе в моєму дослідженні та покращить процес оплати мільйонам українцям. Дякую. Бережіть себе!
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artem1bibik
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