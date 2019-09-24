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Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:46

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

genvalaleks написав:Не зайве було б закінчити курси -як, де, коли, кому платити ! Дуже велика кількість всяких банків. Невже не можна так організувати платежі, щоб любій людині було все зрозуміло ? Мене колись мій начальник навчав: "Любая инструкция должна быть написана так, чтобы и дураку была понятна".
Як не пиши, завжди знайдеться дурень, що не зрозуміє, чи зрощуміє неправильно :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:03

artem1bibik
genvalaleks

Плачу через ощад-24 с компа за себя и за родычей. В о/систему Ощад-а подтягиваются квитанции с ГИОЦ-а (вплоть до: за распределение газа, электрику, общедомовые платежи, типа за освещение лестниц, вывоз мусора и лифты).

УДОБНО, что НЕ только тебе о/система сразу подсказывает и считает сколько платить по каждому поставщику услуг (с возможностью корректировки суммы самому!), НО и теперь - всё сразу, в одной платежке (по-перв0й - за электрику платил отдельно, за распределение газа - отдельно, управителю дома - отдельно, пр.); раздел в о/системе - структурирован по регионам И поставщикам услуг (отдельно есть и Укртелеком, нафтогаз, какие-то домофоны, пр.); введя свой идентификатор - система разворачивает всю "платежную ведомость" по потребителю. Минусик в том, что, напр., платежи по воде - система сама пересчитывает после внесения показателей (по каждому счетчику отдельно!), а вот по электрике - вместо итоговой суммы - показывает лишь киловатты, приходится самому считать... И ЕСЛИ банк как остальные перейдет на мобильный додаток, закрыв ощад-24 - мне станет неудобно пользоваться, вбивая все циферки "ручками" (циферки идентификатора потребителя, предыдущие показатели счетчиков, пр. - сейчас копирую из предыдущей платежки, сохраненной в пдф-е на "винте" компа).

НРАВИТСЯ, что всякий раз, платя по счетчикам - есть возможность вбивать и предыдущие показатели, и текущие и они фиксируются в платежке. За счет этого как-то: смог разобраться по насчитанному мне долгу; заценил - когда в суде по возврату переплаты судья потребовала квитанции и платежки в качестве доказательства возникновения переплаты (а в банке, через который платил раньше - несколько раз ложилась о/система и часть платежек - оказалась утерянной)... Теперь - платежки - "скирдую" в компе, сохраняя еще и резервную копию...

А, ну к наименованию этой темы - БЕЗ комиссии (Нафтогазу, правда банк поставил комиссию, теперь - плачу по реквизитам ИБАН-а с другого банка)...

Из-за этого - НЕ закрываю счет, хотя в остальном - банк : (
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:22

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

ДОПОЛНЮ еще одним +:
теперь и "Нафтогаз", и распределитель газа - включены в сводную платежку.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:27

Миша-клиент Я также плачу через ощад за себя и родителей. Пока єто лучший вариант среди всех.
В монобанке минус, что нельзя изменять сумму,которая подтягивается, в привате - комиссия за квитанции.
Vol4ok
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 14:02

дякую за інфу. цікава тема
Софія
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:43

  Vol4ok написав:Миша-клиент Я также плачу через ощад за себя и родителей. Пока єто лучший вариант среди всех.
В монобанке минус, что нельзя изменять сумму,которая подтягивается, в привате - комиссия за квитанции.

это вариант г1мно,вариант только с кешбеком от банка за такие оплаты,а сумма меняется везде,даже в Моне
Мизантрóп
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