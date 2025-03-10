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Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:16

Re: Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

я через ПУМБ оплату делаю, получаю кеш бек еще за это
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