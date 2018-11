Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 15 лис, 2018 13:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.11.18 США



Фондовый рынок США в среду снизился, S&P 500 снижается пять сессий подряд, финансовые акции были под ударом из-за опасений, что регулирование банковского сектора может стать более жестким при взятии контроля Демократической партией над палатой представителей США.



Акции финансовых компаний снизились после того, как демократ Уотерс, которая, как ожидается, станет председателем комитета по финансовым услугам палаты представителей, ясно дала понять, что она настаивает на более жестких правилах для сектора. Уотерс заявила, что обеспокоена попытками ФРС сократить требования по капиталу и ликвидности для банков и хочет, чтобы центральный банк энергично контролировал крупные банки.



Индекс акций финансового сектора S&P снизился на 1,4%, и это стало самым большим снижением в процентах в S&P 500. Индекс акций банков в S&P 500 снизился на 1,7%.



Акции США частично сократили снижение после того, как премьер-министр Тереза Мэй получила поддержку министров кабинета по проекту соглашения с ЕС, хотя они возобновили снижение в последние полчаса торговли.

Технологические акции также продолжили недавнее снижение, так как акции Apple снизились пятую сессию подряд на росте опасений, что продажи iPhone достигли предела. На минимуме сессии акции Apple снижались более чем на 20% от рекордного максимума.



Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизилось на 1,3%.

Рынок начал сессию ростом, так как цены на нефть выросли, и данные показали, что потребительские цены выросли только, как и ожидалось, в прошлом месяцев, что уменьшилось опасения перегрева инфляции и более быстрого темпа повышения процентных ставок ФРС.



Акции Apple потеряли по итогам дня 2,82% на фоне опасений инвесторов снижения спроса на смартфоны. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что многие поставщики снизили прогноз по продажам смартфонов, ссылаясь на сокращение заказов от «крупного клиента». По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple.



Участники рынка в среду следили за новостями из Европы, в частности, относительно бюджета Италии. В ночь на среду стало известно, что основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены.



Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, но этот проект был отклонен Еврокомиссией 23 октября.



Кроме того, в среду стало известно, что потребительские цены в США в октябре выросли на 2,5% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В сентябре инфляция составила 2,3% в годовом выражении и 0,1% - в месячном.



«За один день мы как будто увидели сразу три разных торговых дня, еще до открытия рынков - утром фьючерсы были слабыми, но затем сплотились с европейским рынком», - отметил агентству MarketWatch Ларри Бенедикт, основатель Opportunistic Trader.



Однако настроение снизились в середине дня, инвесторы отмечали продолжающиеся опасения в отношении замедления роста мировой экономики как причину осторожности.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,54 к 1, на Nasdaq 1,93 к 1.



Объем торговли на биржах США был 8,96 млрд. акций, по сравнению с 8,53 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,81%, до 25 080,50 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,76%, до 2 701,58 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,90% до 7 136,40 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки в среду снизились

Европейский фондовый рынок в среду снизился, на фоне экономических и политических опасений.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,60%, частично восстановившись после снижения более чем на 1% в течение сессии. Индекс во вторник вырос на 0,7%.



Акции нефтяных компаний получили поддержку при восстановлении цен на нефть, после 12 сессий снижения подряд.

Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.



К вечеру среды была опубликована европейская статистика:



Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).



Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).



Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).



Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).



Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,60%, частично восстановившись после снижения более чем на 1% в течение сессии. Индекс во вторник вырос на 0,7%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,28% и составил 7 033,79 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,52% до 11 412,53 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,65% — на отметке 5 068,85 пункта.



Азия



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,15% - до 2378,59 пункта, РТС - на 1,56%, до 1117,26 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 1,56%, до 67,07 RUB/USD, курс евро - на 1,26%, до 75,9 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,36% - до $67,41 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, «Газпрома» — на 2,03%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 2,08%, «АЛРОСы» — выросли на 0,83%, Московской биржи — на 4,98%.



Российский фондовый рынок закрывает торги середины недели смешанно. Индекс Мосбиржи консолидируется возле 2 370 пунктов, новая поддержка смещается к 2 355 пунктам. Индекс РТС смотрится стабильным около 1 110 пунктов, вероятный краткосрочный торговый коридор — 1 105—1 120 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 14 ноября понизился на 0,21 пункта или на 0,03% до уровня 607,64 пунктов.



Объем торгов за день составил 776,17 млн. грн., акциями наторговали 5,13 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 13 ноября ПФТС-индекс повысился на 9,00 пункта или на 1,50% до уровня 607,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 292,58 пунктов или на 92,86% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, реагируя на падение нефтяных цен.



По состоянию на 6.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06% - до 2653,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,34%, до 1388,57 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13%, до 25758,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2067,36 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,61% и составлял 5740,4 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,22%, до 21859,04 пункта.



Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.



В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.



В результате подешевели акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской CNOOC теряют 4,7% стоимости, японской JX Holdings дешевеют на 2,3%, австралийской Woodside Petroleum - на 2,8%.



Инвесторы оценивают и неоднозначную статистику по Китаю. Так, объем промышленного производства в стране в октябре поднялся на 5,9% в годовом выражении против 5,8% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения темпов роста. Объем розничных продаж за этот же месяц поднялся на 8,6% к прошлому году против роста на 9,2% в сентябре, ожидался рост на уровне прошлого месяца.



Среди рисков на рынках остаются опасения по ситуации с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения в среду. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики. В течение дня преобладала тенденция к снижению вслед за падением на рынках США на фоне самого значительного снижения цен на нефть с 2015 года.

Поток статданных в регионе также не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования.



Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Индекс «голубых фишек» Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потерял 1%.



Японские Nikkei 225 и Topix поднялись на 0,2% по итогам крайне волатильной сессии.



Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 1,7%, несмотря на позитивные статданные.



Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%, как и новозеландский NZX 50.

Вместе с тем филиппинский PSEi подскочил на 1,2%, индонезийский Jakarta Composite поднялся на 0,4%.



Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились.

«Мы полагаем, что худшее еще впереди, в первой половине 2019 года рост будет замедляться быстрее», - заявил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лю.



Экономика Японии в третьем квартале возобновила падение, наблюдавшееся в начале текущего года: ВВП снизился на 0,3% относительно апреля-июня и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3% и 1% соответственно.



Рост средней зарплаты в Австралии усилился в III квартале до 2,3% в годовом выражении, максимума за три года, с 2,1% в предыдущие три месяца.



Доверие австралийских потребителей к экономике страны в ноябре увеличилось на 2,8 пункта относительно предыдущего месяца - до 104,3 пункта, говорится в отчете Westpac Bank, рассчитывающего этот индекс. «Сегодняшний отчет о доверии рисует картину более уверенного потребителя, чем ожидали, хотя эта уверенность не приводит к усилению намерений тратить деньги», - заявил главный экономист Westpac Билл Эванс.



Ралли в ряде азиатских стран поддерживали позитивная отчетность компаний за III квартал и падение цен на нефть. На индикатор Филиппин позитивное влияние также оказало небольшое улучшение доли в индексах MSCI.



Резкое падение цен на нефть во вторник отрицательно сказалось на нефтегазовых компаниях АТР, хотя ситуация стабилизировалась в среду: австралийская Santos и китайская CNOOC потеряли более 5%, японская Inpex - 2%.



При этом акции авиакомпаний дорожают на ожиданиях снижения расходов на топливо: Japan Airlines - на 2,2%, Air China - на 1,5%, AirAsia - на 6,7%.



Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее более чем на 2,3%, Fortescue Metals - на 4,6%.

В рамках китайских индексов падение возглавили нефтегазовые и финансовые компании, а также производители потребительских товаров.



Вместе с тем курсы акций китайских сталелитейных компаний выросли в Гонконге и Шанхае, поскольку октябрьские данные сигнализировали о стабилизации в промышленности и усилении инвестиций. Chongqing Iron & Steel прибавила 2,6%, Maanshan Iron & Steel - 1,4%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,03% - до 607,64 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 776,17 млн. грн., в том числе акциями - 5,13 млн. грн.



Среди индексных акций сделки прошли с бумагами Центрэнерго (-1,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,51%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в среду остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду сохранял стабильность на уровне 447,32 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 3,96 млн. злотых (28,9 млн. грн).



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции «Агротона» (-5,73%), агрохолдинга ИМК (+1,22%) и «Кернела» (+2,92%).



К полудню четверга, 15 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы Китая растут в четверг на новостях о торговых отношениях США и КНР, при этом остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в основном негативную динамику.



По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,69% - до 2650,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1384,89 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,42%, до 25760,92 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,16%, до 2064,42 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,35%, до 5712,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,52%, до 21732,94 пункта.



Позитивная динамика китайских бирж связана с сообщениями СМИ по развитию торгового конфликта США и КНР. Так стало известно со ссылкой на источники в правительстве США, что Пекин отправил письменный ответ на требования Вашингтона о проведении торговых реформ. Источники не уточнили детали ответа, однако инвесторы надеются на возможное возобновление торговых переговоров между странами.



Негативное давление на площадки АТР оказывает снижение американских бирж днем ранее. Так, фондовые индексы США в среду закрылись в «минусе» на фоне снижения стоимости акций Apple, которые потеряли по итогам дня 2,82% из-за опасений инвесторов относительно уменьшения спроса на смартфоны.



Если биржи США снова начнут расти, ключевыми факторами для азиатских индексов станут экономические показатели.



В центре внимания рынков будут данные по розничным продажам в США. Соответствующая статистика будет опубликована позднее в четверг. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, считают, что объем продаж в отчетном месяце вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukrnews.com Индекс акций банков в S&P 500 снизился на 1,7%.Акции США частично сократили снижение после того, как премьер-министр Тереза Мэй получила поддержку министров кабинета по проекту соглашения с ЕС, хотя они возобновили снижение в последние полчаса торговли.Технологические акции также продолжили недавнее снижение, так как акции Apple снизились пятую сессию подряд на росте опасений, что продажи iPhone достигли предела. На минимуме сессии акции Apple снижались более чем на 20% от рекордного максимума.Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизилось на 1,3%.Рынок начал сессию ростом, так как цены на нефть выросли, и данные показали, что потребительские цены выросли только, как и ожидалось, в прошлом месяцев, что уменьшилось опасения перегрева инфляции и более быстрого темпа повышения процентных ставок ФРС.Акции Apple потеряли по итогам дня 2,82% на фоне опасений инвесторов снижения спроса на смартфоны. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что многие поставщики снизили прогноз по продажам смартфонов, ссылаясь на сокращение заказов от «крупного клиента». По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple.Участники рынка в среду следили за новостями из Европы, в частности, относительно бюджета Италии. В ночь на среду стало известно, что основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены.Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, но этот проект был отклонен Еврокомиссией 23 октября.Кроме того, в среду стало известно, что потребительские цены в США в октябре выросли на 2,5% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.В сентябре инфляция составила 2,3% в годовом выражении и 0,1% - в месячном.«За один день мы как будто увидели сразу три разных торговых дня, еще до открытия рынков - утром фьючерсы были слабыми, но затем сплотились с европейским рынком», - отметил агентству MarketWatch Ларри Бенедикт, основатель Opportunistic Trader.Однако настроение снизились в середине дня, инвесторы отмечали продолжающиеся опасения в отношении замедления роста мировой экономики как причину осторожности.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,54 к 1, на Nasdaq 1,93 к 1.Объем торговли на биржах США был 8,96 млрд. акций, по сравнению с 8,53 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Европейские фондовые рынки в среду снизилисьЕвропейский фондовый рынок в среду снизился, на фоне экономических и политических опасений.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,60%, частично восстановившись после снижения более чем на 1% в течение сессии. Индекс во вторник вырос на 0,7%.Акции нефтяных компаний получили поддержку при восстановлении цен на нефть, после 12 сессий снижения подряд.Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.К вечеру среды была опубликована европейская статистика:Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили активным ростом сессию в четверг, однако японские индикаторы снизились на фоне укрепления иены.Акции Panasonic подешевели на 1,1%, Sony - на 0,8%, Toyota - на 0,4%. Цена бумаг финкомпании Mitsubishi UFJ Financial упала на 3,2%, Resona - на 2,9%.Капитализация японского оператора связи SoftBank снизилась на 2,7%.Вместе с тем котировки акций производителя электроники Toshiba Corp. подскочили на 3,7%, до максимума за два года, на новости о планах запустить масштабную программу выкупа акций.В четверг аналитики UBS улучшили рекомендации по китайским акциям до «выше уровня рынка», отметив низкие котировки и планы правительства по стимулированию экономики.Определенную поддержку рынку оказал подъем цен на нефть в среду на 1% на фоне критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи в декабре. Акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC подорожали на 2,1%, австралийской Santos - на 2,5%.Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга подскочил на 5,8%. Накануне после закрытия рынка компания отчиталась о росте прибыли и выручки в минувшем квартале, несмотря на ужесточение регулирования рынка онлайн-игр в Китае.Рыночная стоимость австралийских финкомпаний Commonwealth Bank of Australia и Westpac снизилась на 0,5% и 0,4% соответственно.Торги акциями Samsung Biologics Co. были приостановлены на сообщениях, что регуляторы начали проверку деятельности компании в связи с проведенным в 2016 году IPO подразделения компании Samsung Bioepic. Компанию обвиняют в намеренном завышении стоимости подразделения.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 1,56%, до 67,07 RUB/USD, курс евро - на 1,26%, до 75,9 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,36% - до $67,41 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, «Газпрома» — на 2,03%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 2,08%, «АЛРОСы» — выросли на 0,83%, Московской биржи — на 4,98%.Российский фондовый рынок закрывает торги середины недели смешанно. Индекс Мосбиржи консолидируется возле 2 370 пунктов, новая поддержка смещается к 2 355 пунктам. Как сообщалось, во вторник 13 ноября ПФТС-индекс повысился на 9,00 пункта или на 1,50% до уровня 607,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 292,58 пунктов или на 92,86% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 ноября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 15 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

