Итоги: Энергетика 16.11.18

По состоянию на 08.00 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до $67,17 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, до $56,88 за баррель.
Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.
В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. @Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать - это перенести производство с одного периода в другой@, - таково мнение экспертов банка.
При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.
Нефть по итогам четверга подросла.
Нефтяные фьючерсы в США выросли в четверг, восстановившись с почти годичного минимума, который они установили в начале этой недели.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже декабрьская нефть сорта WTI прибавила 21 центов, или 0,4% до $56,46 за баррель, откатившись с внутридневного максимума $57,26.
На торгах в Европе нефть подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent повысилась на $0,5 до $66,62 за баррель.
Нефть WTI выросла в среду, но во вторник закрылась на уровне $55,69, что является самым низким уровнем закрытия с 16 ноября 2017 года, согласно данным «Итогов».
Цены, однако, не удержались на своих максимумах, поскольку данные правительства США показали, что внутренние запасы нефти выросли восьмую неделю подряд, а добыча достигла еще одного рекорда. Администрация по энергетической информации сообщила о значительном увеличении запасов нефти - на 10,3 млн. баррелей и добыче на 11,7 млн. баррелей в день за неделю, закончившуюся 9 ноября.
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