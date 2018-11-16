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Итоги: Энергетика 16.11.18

Итоги: Энергетика 16.11.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:24

Итоги: Энергетика 16.11.18

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК, при этом рост сдерживает статистика из США.

По состоянию на 08.00 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до $67,17 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, до $56,88 за баррель.

Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. @Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать - это перенести производство с одного периода в другой@, - таково мнение экспертов банка.

При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

Нефть по итогам четверга подросла.
Нефтяные фьючерсы в США выросли в четверг, восстановившись с почти годичного минимума, который они установили в начале этой недели.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже декабрьская нефть сорта WTI прибавила 21 центов, или 0,4% до $56,46 за баррель, откатившись с внутридневного максимума $57,26.

На торгах в Европе нефть подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent повысилась на $0,5 до $66,62 за баррель.

Нефть WTI выросла в среду, но во вторник закрылась на уровне $55,69, что является самым низким уровнем закрытия с 16 ноября 2017 года, согласно данным «Итогов».

Цены, однако, не удержались на своих максимумах, поскольку данные правительства США показали, что внутренние запасы нефти выросли восьмую неделю подряд, а добыча достигла еще одного рекорда. Администрация по энергетической информации сообщила о значительном увеличении запасов нефти - на 10,3 млн. баррелей и добыче на 11,7 млн. баррелей в день за неделю, закончившуюся 9 ноября.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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