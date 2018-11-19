RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 19.11.18

Итоги: Энергетика 19.11.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:26

Итоги: Энергетика 19.11.18

Цены на нефть в понедельник утром сохраняют положительную динамику, зафиксированную в конце прошлой недели, на фоне надежд на то, что ОПЕК+ в декабре решит сократить добычу для стабилизации сырьевого рынка.

По состоянию на 08.05 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до $67,22 за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,02%, до $57,26 за баррель.

Участники торгов с конца прошлой недели отыгрывают ожидания очередной встречи ОПЕК+ в декабре.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Инвесторы надеются, что организация примет решение сократить объем добычи на фоне роста мировых запасов сырья и замедления роста спроса.

Аналитик OANDA Стивен Иннес считает, что ключевым фактором для роста цен на нефть являются ожидания того, что ОПЕК+ объявит о существенном сокращении добычи.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают пятничные данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 16 ноября, выросло на 2, до 888 штук.

Разговоры о сокращении добычи у ведущих экспортёров обеспечили некоторую поддержку, но рост запасов, включая последние данные по изменению запасов, вышедшие в четверг, снизили цены за неделю.

Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие мало изменился, на $56,46 за баррель, откатившись от максимума около $58.

Экспирация по декабрьскому контракту с закрытием понедельника.
Январский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 14 центов, или на 0,2%, до $66,76 за баррель. За неделю цена снизилась на 4,9%.

Свидетельства замедления мирового экономического роста и решение администрации Трампа предоставить освобождение от санкций основным покупателям иранской нефти добавило давления. Санкции, как ожидалось, уберут с рынка большую часть иранского экспорта нефти.

Восстановление экспорта из иракского Киркука в пятницу было кратковременным фактором снижения цен. Экспорт из региона был приостановлен после того, как федеральные силы восстановили контроль год назад.
Восстановление цены WTI в конце недели позволило прервать рекордную серию 12 сессий снижения подряд, во вторник цена на NYMEX снижалась до 55,69 долларов за баррель. Это был минимальный уровень закрытия по ближайшему контракту с 16 ноября 2017 г.

Опасения в отношении предложения продолжили влиять на рынок. В четверг Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов на прошлой неделе восьмую неделю подряд — до 10,3 млн. баррелей в день.
Запасы нефти в терминале в Кушинге, также значительно выросли на прошлой неделе, а объёма добычи в США вырос до нового рекордного уровня.

«Ценовая реакция на данные по запасам в США показывает, что негативные новости сейчас по большей части уже учтены в цене... это была восьмая неделя подряд роста запасов в США, за это время запасы выросли на 48 млн. баррелей. Это подчёркивает необходимость в сокращении добычи ОПЕК», - отмечает Карстен Фритш, аналитик из Commerzbank.

Число буровых выросло. Нефть завершает пятницу на минорной ноте.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США произошли следующие изменения:
общее число буровых установок выросло на 1 единицу до 1082
число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 2 единиц до 888
число буровых на газовых месторождениях сократилось на 1 до 194
Число буровых в Пермиан увеличилось на 1 единицу до 493 штук, в Игл Форде — на 2 до 70, в Кана Вудворд — на 1 до 58. В Ниобраре и Уиллистоне их число осталось прежним — 29 и 57 соответственно. Число горизонтальных установок выросло на 4 единицы до 939, число направленных сократилось на 3 до 71, количество вертикальных осталось на уровне 72 штук.

Данные не вызвали никаких эмоций у участников рынка, которые уходят на выходные в подавленном настрое: цены на нефть карабкались выше на протяжении всего дня, однако под конец дня силы «быков» иссякли, и на волне свежих продаж нефть резко сдала позиции. Краткосрочная линия поддержки была пробита, и, хотя к настоящему времени цена вернулась выше, настроение быков оказалось испорчено.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68721
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4373 раз.
Подякували: 7942 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 16.11.18
дядя Caша » П'ят 16 лис, 2018 13:24
0 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 13:24
дядя Caша
Итоги: Энергетика 15.11.18
дядя Caша » Чет 15 лис, 2018 13:37
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 13:37
дядя Caша
Итоги: Энергетика 14.11.18
дядя Caша » Сер 14 лис, 2018 14:38
0 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 14:38
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63969)
19.11.2018 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.