Итоги: Энергетика 19.11.18

Додано: Пон 19 лис, 2018 13:26

Участники торгов с конца прошлой недели отыгрывают ожидания очередной встречи ОПЕК+ в декабре.



Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.



Инвесторы надеются, что организация примет решение сократить объем добычи на фоне роста мировых запасов сырья и замедления роста спроса.



Аналитик OANDA Стивен Иннес считает, что ключевым фактором для роста цен на нефть являются ожидания того, что ОПЕК+ объявит о существенном сокращении добычи.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают пятничные данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 16 ноября, выросло на 2, до 888 штук.

Свидетельства замедления мирового экономического роста и решение администрации Трампа предоставить освобождение от санкций основным покупателям иранской нефти добавило давления. Санкции, как ожидалось, уберут с рынка большую часть иранского экспорта нефти.



Восстановление экспорта из иракского Киркука в пятницу было кратковременным фактором снижения цен. Экспорт из региона был приостановлен после того, как федеральные силы восстановили контроль год назад.

Восстановление цены WTI в конце недели позволило прервать рекордную серию 12 сессий снижения подряд, во вторник цена на NYMEX снижалась до 55,69 долларов за баррель. Это был минимальный уровень закрытия по ближайшему контракту с 16 ноября 2017 г.



Опасения в отношении предложения продолжили влиять на рынок. В четверг Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов на прошлой неделе восьмую неделю подряд — до 10,3 млн. баррелей в день.

Запасы нефти в терминале в Кушинге, также значительно выросли на прошлой неделе, а объёма добычи в США вырос до нового рекордного уровня.



«Ценовая реакция на данные по запасам в США показывает, что негативные новости сейчас по большей части уже учтены в цене... это была восьмая неделя подряд роста запасов в США, за это время запасы выросли на 48 млн. баррелей. Это подчёркивает необходимость в сокращении добычи ОПЕК», - отмечает Карстен Фритш, аналитик из Commerzbank.

Цены на нефть в понедельник утром сохраняют положительную динамику, зафиксированную в конце прошлой недели, на фоне надежд на то, что ОПЕК+ в декабре решит сократить добычу для стабилизации сырьевого рынка.Разговоры о сокращении добычи у ведущих экспортёров обеспечили некоторую поддержку, но рост запасов, включая последние данные по изменению запасов, вышедшие в четверг, снизили цены за неделю.Число буровых выросло. Нефть завершает пятницу на минорной ноте.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США произошли следующие изменения:общее число буровых установок выросло на 1 единицу до 1082число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 2 единиц до 888число буровых на газовых месторождениях сократилось на 1 до 194Число буровых в Пермиан увеличилось на 1 единицу до 493 штук, в Игл Форде — на 2 до 70, в Кана Вудворд — на 1 до 58. В Ниобраре и Уиллистоне их число осталось прежним — 29 и 57 соответственно. Число горизонтальных установок выросло на 4 единицы до 939, число направленных сократилось на 3 до 71, количество вертикальных осталось на уровне 72 штук.Данные не вызвали никаких эмоций у участников рынка, которые уходят на выходные в подавленном настрое: цены на нефть карабкались выше на протяжении всего дня, однако под конец дня силы «быков» иссякли, и на волне свежих продаж нефть резко сдала позиции. Краткосрочная линия поддержки была пробита, и, хотя к настоящему времени цена вернулась выше, настроение быков оказалось испорчено.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: