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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:41

  yuri1978 написав:
  RomanTik написав:ваши высказывания можно не читать. )))
как вам будет угодно, романтика - она на чувствах, а не результат мыслительных процессов )

зато высасывание из пальцев статистики - это признак высокого интеллекта и математического склада ума.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:52

Менталитет штука интересная. В других странах гордятся что много налогов платят, а у нас что уклоняются от их уплаты. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:00

  locustsucol написав:
  Rainbow написав:Молодці, борються за права кожного українця на достойне життя!!

У Франції, теж зупинили рух на дорогах і що? Ніхто не вмер?

Я наприклад плачу за все податки і де блага, де дороги, де безкоштовна освіта? Чому все коштує дорожче, а ЗП мізерні у людей?

Чому Француз на середню ЗП купить 750 літрів бензину, а українець 300?
Ми дурніші, чи у нас чиновники крадуть більше?

О, ще один свідок шари. Дайте йому все і зараз безкоштовно і як у Фарнції. Негайно! А то він нам все перекриє, працьовитий бльохєр. :mrgreen:

Вот никогда не видел чтобы locustsucol банили. Хотя есть за что. Товарищи модераторы, дайте своему коллеге по затылку. А то планку перегибает. Или он типа не палится, типа хером обозвал и уже не провладный бот.
p_a_l
 
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