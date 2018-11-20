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фондовый рынок 20.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 20 лис, 2018 13:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.11.18 США



Фондовые индексы резко снизились в понедельник - акции технологического сектора и интернет-компаний потащили рынок вниз. Индексы усилили снижение после того, как отчет показал, что уверенность строителей резко упала в ноябре.



Индекс Nasdaq Composite потерял 219,4 пункта, или 3%, до 7 028,48 пункта.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 395,8 пункта, или на 1,6%, до 25 017,44 пункта.



Индекс S&P500 отступил на 45,5 пункта, или 1,7%, на 2,690,73 пункта.



На прошлой неделе индекс Dow потерял 2,2%, индекс S&P 500 снизился на 1,6%, а Nasdaq потерял 2,2%.



Торговая напряженность частично сказалась на технологическим секторе, поскольку цепи поставок многонациональных технических компаний в значительной степени зависят от торговых потоков США и Китая.



Меж тем, инвесторы также обращали внимание на Brexit и итальянский бюджетный кризис, которые в последнее время способствовали волатильности рынка.



Бумаги Apple потеряли 3,96% после новостей СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года. Акции Netflix снизились на 5,44%, Facebook - на 5,69%, Alphabet - на 3,82%.

Инвесторы обратили внимание на заявление вице-президента США Майка Пенса на деловом саммите АТЭС в минувшие выходные о том, что США не изменят своего курса в отношении Китая до тех пор, пока он не изменит своего отношения к торговле.



В интервью газете Washington Post американский вице-президент также отметил, что США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки.



Кроме того, индекс жилья Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) в ноябре уменьшился до 60 пунктов, на 8 пунктов - минимума с 2016 года. Эксперты ожидали снижения показателя с 68 до 67 пунктов.



«Технологический сектор по-прежнему попадает в перекрестье тройной угрозы растущих процентных ставок, глобальных опасений роста и торговых напряжений с Китаем», - написал Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.



«Проблемы торговой войны с Китаем влияют на глобальную цепочку поставок для крупных технологических компаний, в то время как мировые опасения по поводу роста беспокоят многих, что будущие доходы будут ниже».



Промышленный индекс Dow Jones просел на 1,56%, до 25 017,44 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,66%, до 2 690,73 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 3,03% до 7 028,48 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки в понедельник снизились.

Европейский фондовый рынок в 19 ноября снизился, на фоне экономических и политических опасений. Выросли риски политического кризиса в Великобритании.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%, после снижения на 2,2% на прошлой неделе



Акции нефтяных компаний получили дозу негатива на недельном падении цен на нефть на 4,5%.

Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.



Последняя европейская статистика:



Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).



Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).



Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).



Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).



Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).



Голосование о недоверии лидеру Консервативной партии премьеру Терезе Мэй, как ожидается, состоится в следующий вторник, 20 ноября.

Об этом сообщают источники, связанные с процессом Brexit. По их данным, все 48 писем с выражением недоверия Мэй, необходимые для инициирования голосования, могут быть получены уже в эту пятницу.

На данный момент не менее 20 депутатов парламента уже публично объявили, что направили письма с выражением недоверия Мэй.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия, необходима поддержка 15% членов партии в парламенте. В настоящий момент это 48 человек.

Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В нем примут участие все члены парламента от Консервативной партии. Для того, чтобы остаться лидером партии, Мэй нужно будет набрать простое большинство голосов.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%, после снижения на 2,2% на прошлой неделе



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,19% и составил 7 000,89 пункта.



Немецкий DAX упал на 0,85% до 11 244,54 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,79% — на отметке 4 985,45 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились во вторник, акции технологических компаний подешевели вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.



В центре внимания рынка оказался японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.



Японский Nikkei 225 снизился к закрытию сессии на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.



Цена бумаг Nissan упала на 5,5%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 6,9%.



Как сообщалось, председатель совета директоров Nissan, а также гендиректор Renault К.Гон в понедельник был арестован за сокрытие доходов на сумму до ¥5 млрд. ($44 млн.) в регуляторных документах.



Совет директоров Nissan намерен в четверг обсудить вопрос увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.



S&P Global Ratings уже после закрытия японского рынка во вторник поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Nissan.

Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя - Toyota - прибавили 1,6% по итогам торгов.



Среди акций японских компаний лидерами падения в понедельник стали бумаги Sony (-3,1%), Fanuc (-2,1%) и Hitachi (-2,9%).



В Гонконге подешевели акции китайского интернет-гиганта Tencent (-3,3%) и производителей компонентов для смартфонов AAC (-3,7%) и Sunny Optical (-2,4%).

Тем временем капитализация Xiaomi увеличилась на 8,4%. Китайский производитель электроники вернулся к чистой прибыли в III квартале 2018 года после чистого убытка годом ранее. Финансовые показатели Xiaomi превзошли прогнозы рынка благодаря росту продаж в Индии и Европе.



Котировки акций азиатских поставщиков Apple снизились на появившихся ранее сообщениях о том, что американская компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов.



Бумаги тайваньских Hon Hai и Taiwan Semiconductor подешевели соответственно на 3,3% и 1,8%, южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics - на 3,3% и 2%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС незначительно выросли к закрытию торговой сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% - до 2373,78 пунктов, РТС - на 0,07%, до 1135,71 пунктов.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.30 Киева снизился на 0,33%, до 65,77 RUB/USD, курс евро - на 0,04%, до 75,32 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,36% и составила $66,09 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,73%, Московской биржи — на 2,27%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,15%, «АЛРОСы» — на 0,91%.



Российский фондовый рынок в понедельник оставался в «плюсе», но энтузиазм среди покупателей уже плохо виден. Индекс Мосбиржи балансирует в непосредственной близости от 2 375 пунктов, промежуточной поддержки, которая открывает дорогу к 2 360 пунктам.

Негативно на рынок РФ влияет снижение цен на рынке нефти и мрачные настроения на американском фондовом рынке.



Сессия вторника для рублевого индикатора начнется неподалеку от сегодняшних уровней, торги пройдут в коридоре 2 360—2 385 пунктов. Индекс РТС чуть выходит за границы краткосрочного коридора 1 110—1 135 пунктов, но на фоне незначительных валютных колебаний шансов на бурный рост у него мало.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 19 ноября понизился на 3,65 пункта или на 0,63% до уровня 579,64 пунктов.



Объем торгов за день составил 11,53 млн. грн., акциями наторговали 0,75 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 16 ноября ПФТС-индекс понизился на 24,28 пункта или на 4,00% до уровня 583,29 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,58 пунктов или на 83,98% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на фоне ожиданий, что США воздержатся от введения новых импортных пошлин на товары из Китая.



По состоянию на 7.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 2684,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,29%, до 1406,96 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,26%, до 26253,9 пункта, южнокорейский KOSPI снижался - на 0,03%, до 2091,8 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,84%, до 5682,4 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,52%, до 21792,39 пункта.



Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничные сообщения, связанные с перспективами торговых отношений США и Китая.



В частности, президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.



Глава отдела по валютной стратегии National Australia Bank Рэя Аттрилл считает, что комментарии Трампа стали для рынков проблеском надежды на то, что дальнейшие меры в области пошлин могут быть приостановлены.



Участники торгов также обратили внимание на торговую статистику из Японии. Так, согласно официальным данным, объем экспорта в стране в октябре вырос на 8,2% в годовом выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. В то же время, хотя показатель улучшился, он оказался немного хуже прогноз аналитиков, ожидавших его роста на 9%. Импорт Японии в октябре вырос на 19,9% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост показателя на уровне 14,5%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник просел на 0,63% - до 579,64 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 11,53 млн. грн., в том числе акциями - 0,75 млн. грн.



Среди индексных акций подешевели бумаги Укрнафты (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,07%).

Выросли в цене акции Донбассэнерго (+1,82%), Укртелекома (+0,71%) и Центрэнерго (+0,7%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,67% - до 1785,81 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,69% - до 459,14 пункта при объеме торгов 2,733 млн. злотых (19,95 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели акции «Кернела» (-2,44%) и агрохолдинга ИМК (-2,08%).

С ростом стоимости торговались акции «Астарты» (+1,72%) и «Агротона» (+0,48%).



К полудню вторника, 20 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне пессимизма на рынках США днем ранее и под давлением новостей вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.



По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,63% - до 2659,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1392,41 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,83%, до 25890,35 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,01%, до 2079,21 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58%, до 5660,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 21577,33 пункта.



Участники торгов в Азии негативно отреагировали на то, что фондовые индексы США завершили понедельник снижением на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора. Бумаги Apple потеряли в цене около 4% после сообщений в СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, выпущенных в сентябре текущего года.



Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава, мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что падение рынков в США мешает попыткам восстановления бирж азиатского региона. «Давление на настроения инвесторов оказывает снижение стоимости акций компаний технологического сектора США», - отметил эксперт.



Дополнительное давление на японский фондовых рынок оказывают новости вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Так, в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Карлос Гон много лет занижал данные о личном доходе. На этом фоне генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Японские СМИ сообщили, что Гон уже арестован по подозрению в финансовых махинациях. Также японский автоконцерн Mitsubishi Motors выдвинет совету директоров предложение об отставке Гона с его должностей в компании в связи со скандалом.

В результате акции Nissan дешевеют на бирже Японии на 5%, ранее в ходе торгов снижение достигало 7%. Ценные бумаги Mitsubishi Motors теряют в цене более 6%.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились во вторник, акции технологических компаний подешевели вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.



В центре внимания рынка оказался японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.



Японский Nikkei 225 снизился к закрытию сессии на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.



Цена бумаг Nissan упала на 5,5%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 6,9%.



Как сообщалось, председатель совета директоров Nissan, а также гендиректор Renault К.Гон в понедельник был арестован за сокрытие доходов на сумму до ¥5 млрд. ($44 млн.) в регуляторных документах.



Совет директоров Nissan намерен в четверг обсудить вопрос увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.



S&P Global Ratings уже после закрытия японского рынка во вторник поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Nissan.

Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя - Toyota - прибавили 1,6% по итогам торгов.



Среди акций японских компаний лидерами падения в понедельник стали бумаги Sony (-3,1%), Fanuc (-2,1%) и Hitachi (-2,9%).



В Гонконге подешевели акции китайского интернет-гиганта Tencent (-3,3%) и производителей компонентов для смартфонов AAC (-3,7%) и Sunny Optical (-2,4%).

Тем временем капитализация Xiaomi увеличилась на 8,4%. Китайский производитель электроники вернулся к чистой прибыли в III квартале 2018 года после чистого убытка годом ранее. Финансовые показатели Xiaomi превзошли прогнозы рынка благодаря росту продаж в Индии и Европе.



Котировки акций азиатских поставщиков Apple снизились на появившихся ранее сообщениях о том, что американская компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов.



Бумаги тайваньских Hon Hai и Taiwan Semiconductor подешевели соответственно на 3,3% и 1,8%, южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics - на 3,3% и 2%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы резко снизились в понедельник - акции технологического сектора и интернет-компаний потащили рынок вниз. Индексы усилили снижение после того, как отчет показал, что уверенность строителей резко упала в ноябре.Индекс Nasdaq Composite потерял 219,4 пункта, или 3%, до 7 028,48 пункта.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 395,8 пункта, или на 1,6%, до 25 017,44 пункта.Индекс S&P500 отступил на 45,5 пункта, или 1,7%, на 2,690,73 пункта.На прошлой неделе индекс Dow потерял 2,2%, индекс S&P 500 снизился на 1,6%, а Nasdaq потерял 2,2%.Торговая напряженность частично сказалась на технологическим секторе, поскольку цепи поставок многонациональных технических компаний в значительной степени зависят от торговых потоков США и Китая.Меж тем, инвесторы также обращали внимание на Brexit и итальянский бюджетный кризис, которые в последнее время способствовали волатильности рынка.Бумаги Apple потеряли 3,96% после новостей СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года. Акции Netflix снизились на 5,44%, Facebook - на 5,69%, Alphabet - на 3,82%.Инвесторы обратили внимание на заявление вице-президента США Майка Пенса на деловом саммите АТЭС в минувшие выходные о том, что США не изменят своего курса в отношении Китая до тех пор, пока он не изменит своего отношения к торговле.В интервью газете Washington Post американский вице-президент также отметил, что США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки.Кроме того, индекс жилья Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) в ноябре уменьшился до 60 пунктов, на 8 пунктов - минимума с 2016 года. Эксперты ожидали снижения показателя с 68 до 67 пунктов.«Технологический сектор по-прежнему попадает в перекрестье тройной угрозы растущих процентных ставок, глобальных опасений роста и торговых напряжений с Китаем», - написал Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.«Проблемы торговой войны с Китаем влияют на глобальную цепочку поставок для крупных технологических компаний, в то время как мировые опасения по поводу роста беспокоят многих, что будущие доходы будут ниже».Европейские фондовые рынки в понедельник снизились.Европейский фондовый рынок в 19 ноября снизился, на фоне экономических и политических опасений. Выросли риски политического кризиса в Великобритании.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%, после снижения на 2,2% на прошлой неделеАкции нефтяных компаний получили дозу негатива на недельном падении цен на нефть на 4,5%.Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.Последняя европейская статистика:Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).Голосование о недоверии лидеру Консервативной партии премьеру Терезе Мэй, как ожидается, состоится в следующий вторник, 20 ноября.Об этом сообщают источники, связанные с процессом Brexit. По их данным, все 48 писем с выражением недоверия Мэй, необходимые для инициирования голосования, могут быть получены уже в эту пятницу.На данный момент не менее 20 депутатов парламента уже публично объявили, что направили письма с выражением недоверия Мэй.Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия, необходима поддержка 15% членов партии в парламенте. В настоящий момент это 48 человек.Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В нем примут участие все члены парламента от Консервативной партии. Для того, чтобы остаться лидером партии, Мэй нужно будет набрать простое большинство голосов.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились во вторник, акции технологических компаний подешевели вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.В центре внимания рынка оказался японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.Цена бумаг Nissan упала на 5,5%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 6,9%.Как сообщалось, председатель совета директоров Nissan, а также гендиректор Renault К.Гон в понедельник был арестован за сокрытие доходов на сумму до ¥5 млрд. ($44 млн.) в регуляторных документах.Совет директоров Nissan намерен в четверг обсудить вопрос увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.S&P Global Ratings уже после закрытия японского рынка во вторник поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Nissan.Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя - Toyota - прибавили 1,6% по итогам торгов.Среди акций японских компаний лидерами падения в понедельник стали бумаги Sony (-3,1%), Fanuc (-2,1%) и Hitachi (-2,9%).В Гонконге подешевели акции китайского интернет-гиганта Tencent (-3,3%) и производителей компонентов для смартфонов AAC (-3,7%) и Sunny Optical (-2,4%).Тем временем капитализация Xiaomi увеличилась на 8,4%. Китайский производитель электроники вернулся к чистой прибыли в III квартале 2018 года после чистого убытка годом ранее. Финансовые показатели Xiaomi превзошли прогнозы рынка благодаря росту продаж в Индии и Европе.Котировки акций азиатских поставщиков Apple снизились на появившихся ранее сообщениях о том, что американская компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов.Бумаги тайваньских Hon Hai и Taiwan Semiconductor подешевели соответственно на 3,3% и 1,8%, южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics - на 3,3% и 2%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.30 Киева снизился на 0,33%, до 65,77 RUB/USD, курс евро - на 0,04%, до 75,32 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,36% и составила $66,09 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,73%, Московской биржи — на 2,27%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,15%, «АЛРОСы» — на 0,91%.Российский фондовый рынок в понедельник оставался в «плюсе», но энтузиазм среди покупателей уже плохо виден. Индекс Мосбиржи балансирует в непосредственной близости от 2 375 пунктов, промежуточной поддержки, которая открывает дорогу к 2 360 пунктам.Негативно на рынок РФ влияет снижение цен на рынке нефти и мрачные настроения на американском фондовом рынке.Сессия вторника для рублевого индикатора начнется неподалеку от сегодняшних уровней, торги пройдут в коридоре 2 360—2 385 пунктов. Индекс РТС чуть выходит за границы краткосрочного коридора 1 110—1 135 пунктов, но на фоне незначительных валютных колебаний шансов на бурный рост у него мало.Как сообщалось, в пятницу 16 ноября ПФТС-индекс понизился на 24,28 пункта или на 4,00% до уровня 583,29 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,58 пунктов или на 83,98% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 ноября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 20 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68762 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4374 раз. Подякували: 7949 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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