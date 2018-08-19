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Урожай зернових перевищив
історичний максимум

Урожай зернових перевищив історичний максимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:15

Урожай зернових перевищив історичний максимум

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками збору з 96% площ урожай зернових вже перевищив історичний максимум.

Дивися повний текст Урожай зернових перевищив історичний максимум.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:16

Отлично, есть повод опять поднять цены ...
evs-igor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:23

  evs-igor написав:Отлично, есть повод опять поднять цены ...

Тада рыночная экономика именно так и устроена. Когда урожаи рекордные - цены растут.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:00

Прекрасна новина. А зрадофілів нехай корчить і далі.
Sharpe
 
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