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Урожай зернових перевищив історичний максимум
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:15
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками збору з 96% площ урожай зернових вже перевищив історичний максимум.
Дивися повний текст Урожай зернових перевищив історичний максимум
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R2
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:16
Отлично, есть повод опять поднять цены ...
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evs-igor
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:23
evs-igor написав:
Отлично, есть повод опять поднять цены ...
Тада рыночная экономика именно так и устроена. Когда урожаи рекордные - цены растут.
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vitali_kalinin
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:00
Прекрасна новина. А зрадофілів нехай корчить і далі.
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Sharpe
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