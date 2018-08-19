Урожай зернових перевищив історичний максимум

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:За рик - да. А вот за 30 лет поголовье свиней сократилось с 19,5 млн. до 6,7, а КРС - 25,5 до 3,7!!! Производство мяса - с 4,3 млн. т до 2,3 млн, молока с 24,5 до 10 млн. т.
А навіщо нам порівнювати з цими "30 лєт", коли діяла планова економіка? Зараз є ринок, є поточні потреби населення, є спеціалізація хоч за країнами, хоч за видами бізнесу. Коли той самий бізнес побачить суттєву вигоду в нарощуванні тваринництва, вважаєте, що не інвестуватиме туди?
Частично соглашусь, ведь 30 лет назад, с Украины вывозили куда больше, чем ввозили, но сейчас бизнес не развивает производство мяса, из-за неплатёжеспособности населения. Хотя мне не понятно, почему в экспорт мяса не хотят вкладываться?
Волгарь написав:Во-первых, не такая уж и дешевая - судя по ценам, которые публикует Госкомстат, она процентов на 10% дороже, чем в РФ при несопоставимых доходах населения. Во-вторых, более половины зерна, собираемого на Украине - экспортируется. Так вот, мясо экспортировать гораздо выгоднее.
Точно дешевше?
Фундаментальная причина, ограничивающая экспорт отечественного мяса, — все еще достаточно высокие цены внутреннего рынка, считает он. «Мы только входим в стадию зрелости, а в Бразилии, США и ЕС производители уже давно жестко конкурируют между собой на национальных рынках, — говорит Дальнов. — Регулярные кризисы перепроизводства „шлифуют“ игроков, учат их функционировать при весьма низких ценах». Для них вывоз — это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как для российских производителей. Например, филе грудки бройлера в России сейчас стоит около $2,75/кг, а на внутреннем рынке Бразилии — $1,4. «Гипотетически, если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас с бразильцами сейчас были бы очень разные представления о приемлемой экспортной цене», — полагает он. Дешевый американский окорочок и фарш MDM ставят под сомнение перспективы экспорта в страны Африки в текущем году, полагает Дальнов. А недорогая бразильская и украинская тушка никак не помогают развитию российских поставок на Ближний Восток.
Согласно данным Росстата, за первые три месяца этого года в России произведено 2,7 млн т мяса скота и птицы в живом весе, что на 7% больше чем январь-март 2017-го. В том числе получено 231,3 тыс. т говядины, 960,1 тыс. т свинины, 1,5 млн т мяса птицы.
Так як купівельна спроможність українців менша, то курятини ми їмо ще більше, і значну частину ще й експортуємо. В ринковій економіці все балансується попитом-пропозицією. Що Ви хочете довести - не зрозуміло.
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень Україна Птиця (тушки курячі) 58.64 Філе куряче 104.10 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.
Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень Україна Птиця (тушки курячі) 58.64 Філе куряче 104.10 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.
Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...