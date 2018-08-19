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Урожай зернових перевищив
історичний максимум

Урожай зернових перевищив історичний максимум
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:10

forumreader
  forumreader написав:
  Волгарь написав:За рик - да. А вот за 30 лет поголовье свиней сократилось с 19,5 млн. до 6,7, а КРС - 25,5 до 3,7!!! Производство мяса - с 4,3 млн. т до 2,3 млн, молока с 24,5 до 10 млн. т.
А навіщо нам порівнювати з цими "30 лєт", коли діяла планова економіка? Зараз є ринок, є поточні потреби населення, є спеціалізація хоч за країнами, хоч за видами бізнесу.
Коли той самий бізнес побачить суттєву вигоду в нарощуванні тваринництва, вважаєте, що не інвестуватиме туди?

Частично соглашусь, ведь 30 лет назад, с Украины вывозили куда больше, чем ввозили, но сейчас бизнес не развивает производство мяса, из-за неплатёжеспособности населения.
Хотя мне не понятно, почему в экспорт мяса не хотят вкладываться?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:14

  lapay написав:
  Волгарь написав:Во-первых, не такая уж и дешевая - судя по ценам, которые публикует Госкомстат, она процентов на 10% дороже, чем в РФ при несопоставимых доходах населения. Во-вторых, более половины зерна, собираемого на Украине - экспортируется. Так вот, мясо экспортировать гораздо выгоднее.

Точно дешевше?
Фундаментальная причина, ограничивающая экспорт отечественного мяса, — все еще достаточно высокие цены внутреннего рынка, считает он. «Мы только входим в стадию зрелости, а в Бразилии, США и ЕС производители уже давно жестко конкурируют между собой на национальных рынках, — говорит Дальнов. — Регулярные кризисы перепроизводства „шлифуют“ игроков, учат их функционировать при весьма низких ценах». Для них вывоз — это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как для российских производителей. Например, филе грудки бройлера в России сейчас стоит около $2,75/кг, а на внутреннем рынке Бразилии — $1,4. «Гипотетически, если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас с бразильцами сейчас были бы очень разные представления о приемлемой экспортной цене», — полагает он. Дешевый американский окорочок и фарш MDM ставят под сомнение перспективы экспорта в страны Африки в текущем году, полагает Дальнов. А недорогая бразильская и украинская тушка никак не помогают развитию российских поставок на Ближний Восток.

https://www.agroinvestor.ru/markets/new ... tora-raza/
І росіяни теж більше споживають курятину
Согласно данным Росстата, за первые три месяца этого года в России произведено 2,7 млн т мяса скота и птицы в живом весе, что на 7% больше чем январь-март 2017-го. В том числе получено 231,3 тыс. т говядины, 960,1 тыс. т свинины, 1,5 млн т мяса птицы.

Так як купівельна спроможність українців менша, то курятини ми їмо ще більше, і значну частину ще й експортуємо. В ринковій економіці все балансується попитом-пропозицією.
Що Ви хочете довести - не зрозуміло.

Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень
Україна
Птиця (тушки курячі) 58.64
Філе куряче 104.10
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:28

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

  Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень
Україна
Птиця (тушки курячі) 58.64
Філе куряче 104.10
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.

Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:32

  lapay написав:
  Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень
Україна
Птиця (тушки курячі) 58.64
Філе куряче 104.10
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.

Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ.

Нисколько не сомневаюсь - только я привел СРЕДНЮЮ ЦЕНУ ПО УКРАИНЕ ОТ ЕЕ ГОСКОМСТАТА, А цена от российского эксперта - цена ФИЛЕ КУРИЦЫ, которую я вчера покупал по 209 руб/кг.
А вообще, производство мяса в РФ с начала века претерпела удивительную метаморфозу
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/
Еще в 99-ом в стране производилось 6,8 млн. т мяса в живом весе (около 4,5 млн. т в убойном). И считалось, что так и надо - де международное разделение труда. А с/х - черной дырой. В 18-ом производство превысит 15 млн. т в в живом и 10,7 млн. т в убойном весе, т.е. увеличится на 125%
При этом еще в 6-ом году при потреблении 8,3 млн. т (58 кг на душ населения - чуть больше, чем сейчас на Украине) импорт составлял 3,2 млн. т - 40% от потребления. В 18-ом потребление превысит 11,3 млн. т - 78 кг на человека, импорт - около 700 тыс. т (6,5% вместо 40-ка), а экспорт приблизится к 400 тыс. т - ЧУТЬ больше, чем на Украине,где экспорт осуществляется за счет снижения потребления до уровня НИЖЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:50

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

  Волгарь написав:А вообще, производство мяса в РФ с начала века претерпела удивительную метаморфозу
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/
Еще в 99-ом в стране производилось 6,8 млн. т мяса в живом весе (около 4,5 млн. т в убойном). И считалось, что так и надо - де международное разделение труда. А с/х - черной дырой. В 18-ом производство превысит 15 млн. т в в живом и 10,7 млн. т в убойном весе, т.е. увеличится на 125%
При этом еще в 6-ом году при потреблении 8,3 млн. т (58 кг на душ населения - чуть больше, чем сейчас на Украине) импорт составлял 3,2 млн. т - 40% от потребления. В 18-ом потребление превысит 11,3 млн. т - 78 кг на человека, импорт - около 700 тыс. т (6,5% вместо 40-ка), а экспорт приблизится к 400 тыс. т - ЧУТЬ больше, чем на Украине,где экспорт осуществляется за счет снижения потребления до уровня НИЖЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ.

Ви думаєте, що це цілковита заслуга Керманича?
Помиляєтесь - клімат змінився, перестали вимерзати озимі, у нас вгазалі почали сіяти німецькі сорти пшениці, які раніше вимерзали.
У Вас, чомусь, завжди якийсь однобокий аналіз. Ширєє треба дивитись, ширєєє. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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