Урожай зернових перевищив історичний максимум

Додано: Чет 22 лис, 2018 11:32

lapay написав: Волгарь написав: Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень

Україна

Птиця (тушки курячі) 58.64

Філе куряче 104.10

http://www.ukrstat.gov.ua/

Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине. Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році ЖовтеньУкраїнаПтиця (тушки курячі) 58.64Філе куряче 104.10Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.

Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ. Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ.

Нисколько не сомневаюсь - только я привел СРЕДНЮЮ ЦЕНУ ПО УКРАИНЕ ОТ ЕЕ ГОСКОМСТАТА, А цена от российского эксперта - цена ФИЛЕ КУРИЦЫ, которую я вчера покупал по 209 руб/кг.А вообще, производство мяса в РФ с начала века претерпела удивительную метаморфозуЕще в 99-ом в стране производилось 6,8 млн. т мяса в живом весе (около 4,5 млн. т в убойном). И считалось, что так и надо - де международное разделение труда. А с/х - черной дырой. В 18-ом производство превысит 15 млн. т в в живом и 10,7 млн. т в убойном весе, т.е. увеличится на 125%При этом еще в 6-ом году при потреблении 8,3 млн. т (58 кг на душ населения - чуть больше, чем сейчас на Украине) импорт составлял 3,2 млн. т - 40% от потребления. В 18-ом потребление превысит 11,3 млн. т - 78 кг на человека, импорт - около 700 тыс. т (6,5% вместо 40-ка), а экспорт приблизится к 400 тыс. т - ЧУТЬ больше, чем на Украине,где экспорт осуществляется за счет снижения потребления до уровня НИЖЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ.