Урожай зернових перевищив історичний максимум

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Волгарь написав:За рик - да. А вот за 30 лет поголовье свиней сократилось с 19,5 млн. до 6,7, а КРС - 25,5 до 3,7!!! Производство мяса - с 4,3 млн. т до 2,3 млн, молока с 24,5 до 10 млн. т.
А навіщо нам порівнювати з цими "30 лєт", коли діяла планова економіка? Зараз є ринок, є поточні потреби населення, є спеціалізація хоч за країнами, хоч за видами бізнесу. Коли той самий бізнес побачить суттєву вигоду в нарощуванні тваринництва, вважаєте, що не інвестуватиме туди?
Частично соглашусь, ведь 30 лет назад, с Украины вывозили куда больше, чем ввозили, но сейчас бизнес не развивает производство мяса, из-за неплатёжеспособности населения. Хотя мне не понятно, почему в экспорт мяса не хотят вкладываться?
Волгарь написав:Во-первых, не такая уж и дешевая - судя по ценам, которые публикует Госкомстат, она процентов на 10% дороже, чем в РФ при несопоставимых доходах населения. Во-вторых, более половины зерна, собираемого на Украине - экспортируется. Так вот, мясо экспортировать гораздо выгоднее.
Точно дешевше?
Фундаментальная причина, ограничивающая экспорт отечественного мяса, — все еще достаточно высокие цены внутреннего рынка, считает он. «Мы только входим в стадию зрелости, а в Бразилии, США и ЕС производители уже давно жестко конкурируют между собой на национальных рынках, — говорит Дальнов. — Регулярные кризисы перепроизводства „шлифуют“ игроков, учат их функционировать при весьма низких ценах». Для них вывоз — это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как для российских производителей. Например, филе грудки бройлера в России сейчас стоит около $2,75/кг, а на внутреннем рынке Бразилии — $1,4. «Гипотетически, если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас с бразильцами сейчас были бы очень разные представления о приемлемой экспортной цене», — полагает он. Дешевый американский окорочок и фарш MDM ставят под сомнение перспективы экспорта в страны Африки в текущем году, полагает Дальнов. А недорогая бразильская и украинская тушка никак не помогают развитию российских поставок на Ближний Восток.
Согласно данным Росстата, за первые три месяца этого года в России произведено 2,7 млн т мяса скота и птицы в живом весе, что на 7% больше чем январь-март 2017-го. В том числе получено 231,3 тыс. т говядины, 960,1 тыс. т свинины, 1,5 млн т мяса птицы.
Так як купівельна спроможність українців менша, то курятини ми їмо ще більше, і значну частину ще й експортуємо. В ринковій економіці все балансується попитом-пропозицією. Що Ви хочете довести - не зрозуміло.
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень Україна Птиця (тушки курячі) 58.64 Філе куряче 104.10 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.
Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень Україна Птиця (тушки курячі) 58.64 Філе куряче 104.10 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.
Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році Жовтень Україна Птиця (тушки курячі) 58.64 Філе куряче 104.10 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 140 и 250 рублей соответственно. Дороже 130 и 220 рублей цен на эти продукты в магазинах Нижнего я не помню. Если брать статистику, то в этом году РФ произведет примерно 10,7 млн. т мяса в убойном весе - на 1/9 больше, чем 30 лет назад, при его среднедушевом потреблении в 78 кг/человека против 56-ти на Украине.
Я останній раз купував курку по 48 грн/кг. Цитата була російського аграрного експерта. Він знає свою справу краше за нас. Цифри теж не брешуть - Україна еспортує м'яса птиці в рази більше, ніж РФ.
Нисколько не сомневаюсь - только я привел СРЕДНЮЮ ЦЕНУ ПО УКРАИНЕ ОТ ЕЕ ГОСКОМСТАТА, А цена от российского эксперта - цена ФИЛЕ КУРИЦЫ, которую я вчера покупал по 209 руб/кг. А вообще, производство мяса в РФ с начала века претерпела удивительную метаморфозу http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/ Еще в 99-ом в стране производилось 6,8 млн. т мяса в живом весе (около 4,5 млн. т в убойном). И считалось, что так и надо - де международное разделение труда. А с/х - черной дырой. В 18-ом производство превысит 15 млн. т в в живом и 10,7 млн. т в убойном весе, т.е. увеличится на 125% При этом еще в 6-ом году при потреблении 8,3 млн. т (58 кг на душ населения - чуть больше, чем сейчас на Украине) импорт составлял 3,2 млн. т - 40% от потребления. В 18-ом потребление превысит 11,3 млн. т - 78 кг на человека, импорт - около 700 тыс. т (6,5% вместо 40-ка), а экспорт приблизится к 400 тыс. т - ЧУТЬ больше, чем на Украине,где экспорт осуществляется за счет снижения потребления до уровня НИЖЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ.
Волгарь написав:А вообще, производство мяса в РФ с начала века претерпела удивительную метаморфозу http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/ Еще в 99-ом в стране производилось 6,8 млн. т мяса в живом весе (около 4,5 млн. т в убойном). И считалось, что так и надо - де международное разделение труда. А с/х - черной дырой. В 18-ом производство превысит 15 млн. т в в живом и 10,7 млн. т в убойном весе, т.е. увеличится на 125% При этом еще в 6-ом году при потреблении 8,3 млн. т (58 кг на душ населения - чуть больше, чем сейчас на Украине) импорт составлял 3,2 млн. т - 40% от потребления. В 18-ом потребление превысит 11,3 млн. т - 78 кг на человека, импорт - около 700 тыс. т (6,5% вместо 40-ка), а экспорт приблизится к 400 тыс. т - ЧУТЬ больше, чем на Украине,где экспорт осуществляется за счет снижения потребления до уровня НИЖЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ.
Ви думаєте, що це цілковита заслуга Керманича? Помиляєтесь - клімат змінився, перестали вимерзати озимі, у нас вгазалі почали сіяти німецькі сорти пшениці, які раніше вимерзали. У Вас, чомусь, завжди якийсь однобокий аналіз. Ширєє треба дивитись, ширєєє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:А вообще, производство мяса в РФ с начала века претерпела удивительную метаморфозу http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/ Еще в 99-ом в стране производилось 6,8 млн. т мяса в живом весе (около 4,5 млн. т в убойном). И считалось, что так и надо - де международное разделение труда. А с/х - черной дырой. В 18-ом производство превысит 15 млн. т в в живом и 10,7 млн. т в убойном весе, т.е. увеличится на 125% При этом еще в 6-ом году при потреблении 8,3 млн. т (58 кг на душ населения - чуть больше, чем сейчас на Украине) импорт составлял 3,2 млн. т - 40% от потребления. В 18-ом потребление превысит 11,3 млн. т - 78 кг на человека, импорт - около 700 тыс. т (6,5% вместо 40-ка), а экспорт приблизится к 400 тыс. т - ЧУТЬ больше, чем на Украине,где экспорт осуществляется за счет снижения потребления до уровня НИЖЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ.
Ви думаєте, що це цілковита заслуга Керманича? Помиляєтесь - клімат змінився, перестали вимерзати озимі, у нас вгазалі почали сіяти німецькі сорти пшениці, які раніше вимерзали. У Вас, чомусь, завжди якийсь однобокий аналіз. Ширєє треба дивитись, ширєєє.
Ну, керманычи всех мастей тут вообще не причем - рост среднего сбора зерна достигнут в основном за счет внедрения высокоурожайных сортов...ГМО кукурузы. А пшеницы сейчас Украина собирает меньше, чем УССР. Строго говоря в украинcкое животноводство денег практически не вкладывается в принципе: "Кількість сільськогосподарських тварин на 01 листопада1 (тис. голів Велика рогата худоба 3 776 Сільськогосподарські підприємства 1 150 Господарства населення 2 625 у т.ч. корови 2008 Сільськогосподарські підприємства 474 Господарства населення 1 540 Свині 6 426 Сільськогосподарські підприємства 3 434 Господарства населення 2 991 http://www.ukrstat.gov.ua/ Лишь 30% КРС и менее 25% коров содержатся на фермах, остальное - в хозяйствах населения, которое сокращало все эти годы и продолжит сокращать его по одной простой причине - трудолюбивые поколения старших возрастов уходит, а молодежь просто не хочет возиться. Такими темпами (сокращение поголовья свиней в хозяйствах населения на 8% в год) в стране скоро просто не останется скота.
Волгарь написав:Ну, керманычи всех мастей тут вообще не причем - рост среднего сбора зерна достигнут в основном за счет внедрения высокоурожайных сортов...ГМО кукурузы. А пшеницы сейчас Украина собирает меньше, чем УССР
В Україні де-юре всі ГМО заборонені. Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" забороняє обіг ГМО-продуктів, які не внесені в Державні реєстри ГМО сортів сільськогосподарських рослин та порід тварин, створених на основі ГМО.
Проте, жодний сорт культурних рослин до Державного реєстру генетично модифікованих організмів на сьогодні не занесений.
Таким, чином, продукти ГМО в Україні офіційно не вирощуються. Оскільки жодна генетично модифікована культура в Україні офіційно не зареєстрована, то їх ввезення в Україну та культивація є незаконними.
Де-факто ж в Україні протягом останніх років багато фермерів оцінили нову технологію і почали активно вирощувати ГМ культури – стійкі до гербіцидів сою, ріпак, кукурудзу, гречку. Такий тіньовий ринок ГМ продукції приносить великі прибутки, продаючись як «чисті» культури. За неофіційними даними близько 80 % сої та 10% кукурудзи вирощують в Україні з ГМ-насіння.
Але, незважаючи ні на що, ЄС залишається лідером по урожайності. В кінці ХХ сторіччя США були другими в рейтингу врожайності пшениці, а ось на початку 2010-років вже поступилися Україні і Канаді, яка збільшила врожайність на 30% за двадцять років. Темпи приросту врожайності пшениці в РФ також вражаючі – на 41% від середнього значення з 1996 по 2000 рік. Але в обсязі зерна з гектара РФ піднялася з останнього на передостаннє місце, обігнавши тільки Австралію, яка за 20 років наростила врожайність всього на 1%.
Так що РФ як була лузером, так і залишилась.
Лишь 30% КРС и менее 25% коров содержатся на фермах, остальное - в хозяйствах населения, которое сокращало все эти годы и продолжит сокращать его по одной простой причине - трудолюбивые поколения старших возрастов уходит, а молодежь просто не хочет возиться. Такими темпами (сокращение поголовья свиней в хозяйствах населения на 8% в год) в стране скоро просто не останется скота.
«В Україні скорочено обсяги виробництва та переробки продукції по деяких позиціях. В першу чергу, це стосується молочної та м’ясної продукції. І це пов’язано із кількома причинами. В результаті кризи виробництво молока стало збитковим, тому багато поголів’я худоби скорочено. Проблему посилить зараз заборона використання молока з приватних домогосподарств. Те молоко, яке ми почали завозити із Білорусі, воно дешевше власного виробництва. Що стосується м’яса. Ті ж самі фактори: криза та АЧС, яка накрила більшу частину України. Ми скоротили радикально поголів’я свиней, виник певний дефіцит, сьогодні купити сало свиняче не так просто.
Натомість пожвавішали наші сусіди. Вони довгий час боялись, бо ми нарощували обсяги, зараз ми їх скоротили. І ЄС в цій ситуації зорієнтувався, підвищив підтримку експортну, у нас же взагалі експортна підтримка заборонена, а вони при вступі в СОТ погодили, що їм Росія зможе робити таку підтримку. Окрім внутрішніх дотацій, які в десятки разів вищі, ніж в Україні, вони ще додали експортну підтримку, і їхня продукція стала конкурентоспроможною на українському ринку», — пояснив народний депутат, член аграрного Комітету ВР Леонід Козаченко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...