Урожай зернових перевищив історичний максимум
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:22
Видимо, совпало - не я один обратил внимание на проблему
30 миллионов коров: «Укрлендфарминг» заявляет о планах возрождения скотоводства в Украине https://economics.unian.net/agro/103476 ... raine.html Ситуацию с сокращением поголовья крупного рогатого скота в Украине эксперты называют катастрофической. В начале 90-х поголовье составляло 25 млн голов, сегодня - меньше 4 млн.
Волгарь
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:55
Минагрополитики уточняет:
Урожай еще выше - по состоянию на 22 ноября украинские аграрии намолотили 67,6 млн тонн зерна с площади 14,4 млн га (97%). И это без 7% оккупированных территорий. Во времена УССР только один раз, в начале 80-х, урожай немного превысил 50 млн тн.
avax
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:02
Волгарь
Такими темпами (сокращение поголовья свиней в хозяйствах населения на 8% в год) в стране скоро просто не останется скота.
Это компенсируется количеством свиней в городах. Да и в Раде скотов полно.
Сужу по Киеву.
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