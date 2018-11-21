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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 21 лис, 2018 13:39 Итоги: Валюта 21.11.18



По состоянию на 7.40 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,6, или на 0,05% - до $1221,8 за унцию.



Цена декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,22% - до $14,3 за унцию.



На мировых финансовых рынках отмечается рост обеспокоенности относительно перспектив мировой экономики. Аналитики опасаются замедления роста ВВП как США, так и Китая в следующем году. На этом фоне трейдеры предпочитают продавать акции на фондовых рынках и вкладывать средства в более безопасные активы, к которым относится золото.



На биржах США во вторник было зафиксировано значительное снижение фондовых индексов второй день подряд, азиатские рынки в среду на этом фоне также снижаются.

Аналитик OANDA Стивен Иннес считает, что данный период неопределенности может дать старт для более существенного роста стоимости золота в качестве более надежного актива.



Курс доллара незначительно снижается к основным мировым валютам в среду утром на фоне попыток инвесторов зафиксировать прибыль после значительного роста индекса доллара днем ранее.



По состоянию на 7.25 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) терял 0,06%, до 96,78 пункта.



Курс евро к доллару рос до $1,1378 за евро с $1,1370 на прошлом закрытии.



Курс доллара к иене поднимался до ¥112,88 со ¥112,77 за доллар.



Во вторник индекс доллара рос на 0,65%. Американская валюта как надежный актив пользовалась повышенным спросом в свете распродаж на мировых фондовых рынках. Это же ограничивает коррекцию курса доллара в среду.



Старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти сказал, что сейчас основным фактором для валютного рынка являются опасения замедления мирового экономического роста, что дает преимущество более надежным активам, таким как доллар и иена.



В то же время аналитики отмечают, что курс иены не показывает уверенного роста, несмотря на ее статус безопасного актива. По их мнению, это связано с тем, что японские инвесторы предпочитают держать свои средства в США и на внешних рынках.



Фьючерсы на золото во вторник снизились, откатившись после роста в течение сессии, и снижение стало первым за пять сессий, на фоне укрепления доллара США против большинства валют.



Декабрьский фьючерс на золото на закрытие снизился на $4,10, или на 0,3%, до $1221,20 за унцию, после роста до около $1230. С начала недели цена мало изменилась (-0,1%).



Декабрьский фьючерс на серебро снизился на 13,4 цента, или на 0,9%, до $14,269 за унцию.



Индекс доллара на закрытие фьючерсов по золото вырос на 0,7%. Доллар получил поддержку, так как евро и фунт продолжили находиться под давление из-за политических вопросов.



Фактором поддержки для доллара также были данные по рынку жилья в США, которые вышли во вторник: закладки домов в октябре выросли на 1,5% (с сезонной коррекцией) до годового темпа 1,228 млн.



Цена на нефть марки Brent упала 20-го почти на пять долларов и достигла отметки $61,95 баррель, минимальной за последние девять месяцев. Падению цен на нефть способствовало заявление президента США о том, что США и дальше будут поддерживать Саудовскую Аравию (несмотря на убийство журналиста, критика саудовского руководства). Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и OPEC не будут уменьшать объем добычи нефти, поскольку цена на нефть, по его мнению, должна быть значительно ниже. Инвесторы опасаются, что предложение нефти на рынке, и без того превышающее текущий спрос, еще увеличится.



На фоне падения цен на нефть и котировок на фондовых рынках снижаются курсы сырьевых валют. Курс доллар США/канадский доллар вырос с уровня 1,3154 до 1,3296, максимальной отметки с июня этого года.



Курс пары австралийский доллар-доллар США упал с отметки $0,7298 до $0,7210.



Индекс Dow Jones упал во вторник с открытия более чем на два процента. В дальнейшем американские фондовые индексы несколько скорректировались, что оказало поддержку курсу пары доллар-иена, который поднялся с отметки 112,29 до 112,82. Мировые фондовые индексы, однако, остаются под давлением.



Аналитики отмечают, что при значительном снижении котировок на фондовых рынках на рынке форекс появляется спрос на доллары, который является следствием вывода капиталов с развивающихся рынков.



Курс пары евро-доллар упал до отметки $1,1357, что более чем на 100 пунктов ниже максимума вторника. Пара фунт-доллар упала с отметки $1,2881 до $1,2775.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 ноября повысился на 36,14 коп. и составил 65,9485 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,98 коп., на торгах вторника укрепился на 0,09 коп., оказавшись на уровне 27,7639 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,32 коп., составил 27,7673 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,76/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.30 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,77/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.20 Киева.



Как заметили участники торгов, в повышении цены «американца» на межбанке принимали понемногу все игроки, и «варяги», и резиденты. Стимулировала подорожание СКВ текущая нехватка продавцов. Как оказалось впоследствии, продавцы были в избытке, но до определенного момента «придерживали» валюту, стараясь ее продать подороже. С этим получилось не все гладко. Убедившись, что курс СКВ больше не растет, с 11.30 стартовали ее продажи, развернув тренд доллара вниз: к 11.35 «американец» откатился до 27,76/27,77, спустя 35 минут восстановившись до 27,765/27,775 UAH/USD. Новая полоса стабильности затянулась до 13.07 Киева, когда на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более низких цен: 27,75/27,77 UAH/USD. Ожидаемые экспортерами покупки СКВ шли трудно. Процессу мешала острая нехватка гривни – сезон фискальных платежей опустошил запасы нацвалюты у плательщиков, и приобретать остающуюся дешевой валюту было просто не за что. Этот тезис подтверждается упавшими с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. остатками в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Меж тем экспортерам надо было реализовать обязательную часть внешнеторговой выручки. Продажи с 14.15 уронили цену «американца» на межбанке до 27,75/27,77 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7639 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7639 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на излете фискального периода и объемных платежей в Казну бизнес оказался без достаточного количества гривни. Выходить на межбанк с покупками СКВ могли очень немногие.



Во-вторых, ко вторнику постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать.



В-третьих, еще до полудня «медведей» межбанка поддержало снижение цен на наличном рынке.



В-четвертых, как мы утверждали в более ранних обзорах, активность импортеров из-за падения спроса населения на зарубежные товары заметно понизилась, уменьшая «градус спроса» на СКВ.



Уместно указать на незначительную курсовую динамику безналичного доллара. Де-факто, рынок пары доллар-гривня вошел в «боковик». Дело в том, что рынок, пребывавший с 13 ноября в нисходящем тренде, уже «созрел» для разворота вверх, но «горючего» для этого разворота не хватило.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 ноября немного повысились.



Во-первых, на рынке появились «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, заметную часть времени торгов пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели обычно не радует игроков оборотами), снята с повестки дня.



Рынок наличных умеренно терял в цене в течение вторника в паре доллар-гривня. Полагаю, это стало следствием разочарования игроков, ожидавших на вторничных торгах валютного межбанка «твердого» восходящего тренда «американца». На это «восхождение» не хватило «гривневого» «горючего», «зеленый» безнал спрятался в боковик, де-факто войдя в полосу стабильности.

Не дождавшись роста безналичного «американца» и оказавшись в условиях гривневой «диеты», наличный «американец» ушел вниз. Везде, кроме рынка Днепра, дилеры которого рапортовали о внутридневном росте цен пары доллар-гривня. «Бычий» тренд «американца» в «отдельно взятом» Днепре привел к существенному падению оборотов, несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж. Возможно, пассивность местных клиентов «проистекала» от неважных погодных условий. Меж тем, со слов дилеров Днепра, внутридневным ростом наличная пара доллар-гривня обязана неважным состоянием дел с клиентским «приносом», который после обеда по сути прекратился.



В остальных системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса и Крыжополь) торги 20-го также завершились в равновесии, но лишь столичные валютчики похвалились прогрессом в ликвидности.



Рынок Запорожья, по обыкновению, завершил вторничную сессию «перекосом». После обеда в этом городе клиенты начали более активно приобретать СКВ, перекосив, в результате рынок.



В течение вторника биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Харьков, Киев). Офера в течение 20 ноября либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Днепр, Киев, Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Запорожье, Киев). Позиция «предложение» за сутки Либо не изменилась (Киев, Днепр), либо потеряла копейку (Запорожье, Харьков, Одесса).



Судя по «ассортименту» внутридневной курсовой динамики наличного доллара в течение вторника, а также разнообразию настроений, торги валютного межбанка (в контексте «прогноза» от наличного рынка) будут как минимум, «нескучными». Мы согласны с таким «прогнозом», поскольку среда – канун Дня благодарения в США, и многие игроки нашего валютного межбанка постараются не откладывать на 22 ноября свои проекты – ведь в четверг будет торговаться доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине. А из-за «перерыва» в Америке приток экспортной выручки на торгах 23-го будет низким, внося искажение в обычный ход сессии.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 ноября в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 20 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93-95/27,97-98 UAH/USD, евро – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на межбанке «зеленых медведей», которые «отредактировали» настроение клиентов.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

едва заметно понизились, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью. Дефицита гривни нет.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра приняли решение «размыть» действующие цены, обеспечив, таким образом, более «гибкий» подход к каждому клиенту.

Новая стратегия в комплекте с итоговым балансом покупок и продаж не смогла спасти местный рынок от потерь – по итогам дня обороты, заслужив от дилеров розничного и мелкооптового сегмента наличного рынка Днепра «четверку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.

Мы склонны винить в конфузе послеобеденный «бычий» тренд в паре доллар-гривня, а также заметное ухудшение погодных условий – каша из таящего снега под ногами и промозглая сырость не очень располагали к визитам в ОП.



В течение 20 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера потеряли копейку.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,93-95/27,97-98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 20-го в низколиквидном и «вялом» равновесии покупок и продаж, и этот баланс нуждался в ценовой поддержке из-за стартовавшей незадолго до полудня коррекции безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке, оказавшей влияние на настроения клиентов. Выросший «принос» нес в себе риски дисбаланса оптового сегмента. Поэтому оптовики-«неформалы» Днепра к полудню немного дисконтировали обе позиции доллара.



Около 12.20 в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась сбалансированная, хотя и весьма низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда подобно рознице, в оптовом сегменте цены были размыты, а биды в паре доллар-гривня приподняты. Это не выручило обороты оптовых сделок – по итогам вторника оптовики-«неформалы» Днепра поставили за ликвидность «тройку», констатировав заметное ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 20 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0-3 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавила 2,0 коп., предложение упало на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 ноября уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав в течение вторника снижение бидов на 10,0-20,0 коп. на фоне падения оферов на 8,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 20-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 20-го практически перестал интересовать посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.

Еще накануне евро в паре с долларом на мировом рынке forex динамично рос, а во вторник двинулся вниз, в обратный путь. С такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1450 к $1,1410, прибавив в течение этого промежутка времени заметные 40 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту динамику, приподняв в течение понизив 20-го обе позиции в паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1453 пара евро-доллар до 08.00 Киева но покидала район отметки $1,1450, совершая относительно этой цифры низкоамплитудные разнополярные колебания.



С 08.00 началось недолгое ралли пары, поднявшее ее курс по состоянию на 10.30 к уровню $1,1470, на котором евро не задержался, тотчас инициировав снижение. Около 11.00 пара евро-доллар консолидировалась на отметке $1,1430, которую не покидала до 14.30 Киева, возобновив динамичное снижение и упав к 17.00 на цифру $1,1385. Попытка «реабилитационного» ралли не увенчалась успехом, и около 19.10 пара вернулась к $1,1385, с тем, чтобы около 20.00 упасть до $1,1370. Судя по всему, пара евро-доллар на этой цифре останавливаться не собиралась…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США умеренно повышается в паре с евро в ходе торгов во вторник, тогда как европейская валюта снижается к большинству валют мира на ожидании решения Еврокомиссии по Италии.



Евро торгуется к 15.15 Киева в районе $1,1420 против $1,1454 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,30 по сравнению со ¥128,92 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,34 против ¥112,55 в понедельник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,12%.



Инвесторы не хотят совершать крупных сделок, ожидая ответа Еврокомиссии на проект бюджета Италии, который ЕК может дать в среду.



Фунт стерлингов дешевеет к доллару менее чем на 0,1%. Во вторник в ходе выступления в парламенте председатель Банка Англии Марк Карни заявил, что если Brexit пойдет по негативному сценарию, роль центробанка будет вторичной, поскольку это окажет влияние в первую очередь не на финансовые рынки, а на реальный сектор экономики.



Тем временем курс индийской рупии в ходе торгов поднимался к доллару на 0,5%, до максимальных с 4 сентября 71,29 рупии за $1, на признаках охлаждения конфликта между ЦБ Индии и правительством страны по поводу использования избыточных средств на счетах ЦБ.



Спустя час, на 16.00 Киева, курс евро находится под давлением, отмечается падение цен на европейском фондовом рынке и продажи итальянских облигаций. Разница между доходностью итальянских и немецких 10-летних бумаг достигла 333 пунктов, максимума за месяц. Существует беспокойство среди инвесторов по поводу банковского сектора в Италии, его акции упали до минимума за два года.



Согласно данным с денежного рынка в еврозоне, вероятность повышения ставки ЕЦБ в 2019 году уже не составляет 100%. Сказывается беспокойство по поводу снижения прогнозов на рост экономики региона.



21-го Европейская комиссия объявит свое решение по поводу новой версии бюджета правительства Италии. Ожидается, что решение будет негативным, что увеличит вероятность введения санкций.



Цены на нефть продолжают снижение, фьючерс на легкую нефть в США упал на 1.9% ниже уровня $56,15 за баррель.



Глава Банка Англии Карни заявил, что он поддерживает договор между Великобританией и ЕС.



Стало быть, подтверждая наши ожидания, во вторник пара евро-доллар сначала продолжила рост, поднималась до нового локального максимума на отметке $1,1470, затем снизилась к $1,1370.



Как и предполагалось, сколь-нибудь значимых драйверов для этих движений мы не увидели.



С одной стороны вышла новость о том, что в Великобритании оппозиционеры внутри партии консерваторов не смогли набрать нужное количество голосов (48) для вынесения 20-го вотума недоверия премьеру Великобритании Мэй и отложили вопрос на период после голосования по следке по Brexit в парламенте страны. С другой стороны, выступил еще один представитель ФРС США, Уильямс, комментарии которого рынок также оценил как «мягкие» (или играющие против доллара). Уильямс сказал, что ФРС не двигается «по заранее заданной траектории».

По его словам, хотя сейчас Федрезерв повышает ставку «постепенно», он может изменить траекторию изменения ставки.



Другое событие, на которое направлено внимание рынков – это предстоящий 21 ноября ответ Еврокомиссии на пересмотренный бюджетный проект Италии, который ранее был отвергнут ЕС, но снова повторно сдан 13 ноября в практически не измененном виде. Доходность 10-летних облигаций Италии за последние дни выросла до 3,62% (против максимума года на 3,80%).



Министр финансов Италии Триа в понедельник в очередной раз заверил рынки, что целевой уровень дефицита бюджета в 2,4% не будет превышен страной, диалог с Еврокомиссией идет. Триа также отметил, что у Франции дефицит еще больше (2,7% по данным на 2017 год).



Возвращаясь к локальной ситуации в паре евро-доллар, отметим, что она опустилась на поддержку восходящего канала от тренда на рост, который начался 13 ноября.

На текущий момент мы все-таки пока склоняемся к тому, что поддержка выдержит, и евро-доллар сможет еще протестировать отметку $1,15. На наш взгляд, краткосрочно изменение риторики ФРС стоит больше, чем уже прошедший рост от $1,1320 до $1,1470. Отметим, что вероятность повышения ставки ФРС на заседании в декабре согласно фьючерсам упала уже до 68,2% (в октябре находилась на уровне 80%).



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 10,0-20,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 8,0-15,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 20 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 ноября по спросу и по предложению не изменились.



На вторничной сессии украинского валютного межбанка вступили в конфликт желание экспортеров продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже с дефицитом гривни, на который указали индикаторы состояния гривневого ресурса. Запасы нацвалюты ушли в Казну в виде уплаченных налогов, и приобретать предлагаемую экспортом валюту по превентивной приподнявшимся ценам было некому. Ближе к полудню экспортерам пришлось «уступить», понизив действующие уровни «американца».



Получается, ожидаемая нами смена тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий» сорвалась из-за нехватки гривневого ресурса. Казначейство продолжает «наливать» компенсацию НДС «чайными ложками», не оказывая существенного воздействие на текущее состояние гривневой ликвидности. Очевидно, проведшим накануне «генеральную репетицию» своего появления на межбанке «зеленым быкам», придется немного потерпеть. Особенно в контексте известного роста притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу в сопровождении неважного состояния гривневой ликвидности.



Судя по всему регулятор без особого афиширования немного подкорректировал свою стратегию на валютном межбанке, стараясь монетарными рычагами заставить «доллароматрасников» «поделиться» с рынком.



Насколько реальная эта гипотеза покажут ближайшие торги на валютном межбанке. Если они будут проходить в условиях гривневого голода, наше предположение верно. Упрекать регулятор в том. что сжимая гривневую ликвидность, он обрезает коммерческое кредитование украинской экономики, не стоит. Этот сегмент финансового бизнеса пребывает в коме довольно давно и не зависит от количества гривни на украинском рынке.



Высокие ставки регулятора и Минфина де-факто превратили приличную долю бизнеса и банков в рантье, живущих на проценты от депозитных сертификатом и гривневых ОВГЗ.



Возвращаясь к валютному рынку, напомним, что особенно надеяться на среду в контексте перелома настроения и прихода на межбанк «быков», не стоит. 22-го Америка выходная, отмечая День благодарения и обрекая наш рынок на торговлю непопулярным «завтрашним» долларом. А вот в пятницу, когда иссякнет приток экспортной выручки из-за выходного дня в США, у «зеленых быков» появится очень хороший шанс взять реванш при посильной поддержке «пятничного синдрома».



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 млн. грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.



Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 27,77/27,80 UAH/USD. Действительно, пора: накануне средневзвешенный курс СКВ потеряв 0,09 коп., индицировал пребывание доллара в боковом тренде, по логике вещей, нынче надо подниматься. Благо, гривневое «горючее» имеется.



По состоянию на 10.27 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке 27,78/27,80 UAH/USD, сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж.



На 11.00 безналичный доллар, прекратив рост, ограничился сжатием спреда до 27,785/27,795 UAH/USD, подтверждая наши опасения и высокой вероятности сохранения своего пребывания в «боковике». На сей раз, возможно, с ростом средневзвешенного курса на те же 0,09 коп.



Около 11.13 котировки безналичного доллара на межбанке немного скорректировались, опустившись к цифре 27,78/27,79 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли, остановленное периодом относительной стабильности, продемонстрировавшим очевидное желание «американца» оказаться в боковом тренде накануне Дня Благодарения, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.



Пополудни, к 12.07 на межбанке незначительные перемены и символический отскок курса «американца» до 27,755/27,765 UAH/USD как результат действий регулятора. На указанное время рынок в балансе.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 1,03 коп., составив 27,7776 UAH/USD.

Динамика этого индикатора дает основание на вероятность реализации нашего «шуточного» прогноза о сохранении пребывания рынка «зеленого» безнала в боковом тренде, но, в противовес вторничному откату на 0,09 коп., аналогичный по размеру микротскок.



По состоянию на 12.46 на межбанке обозначился «очередной» боковой тренд – котировки доллара не покинули отметку 27,755/27,765 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Регулятор покинул рынок, прекратив скупку «лишнего» доллара, позволив последнему около 13.10 совершить еще одну «микропросадку», консолидировавшись на отметке 27,75/27,76 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказавшись от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 20 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 ноября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,1370, повысившись до $1,1393 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1398 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.



По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня

Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,421 UAH/RUB, Киев опт 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,55/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,91/27,96 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,421 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в среду утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений вокруг мировой экономики.Курс доллара незначительно снижается к основным мировым валютам в среду утром на фоне попыток инвесторов зафиксировать прибыль после значительного роста индекса доллара днем ранее.Фьючерсы на золото во вторник снизились, откатившись после роста в течение сессии, и снижение стало первым за пять сессий, на фоне укрепления доллара США против большинства валют.Цена на нефть марки Brent упала 20-го почти на пять долларов и достигла отметки $61,95 баррель, минимальной за последние девять месяцев. Падению цен на нефть способствовало заявление президента США о том, что США и дальше будут поддерживать Саудовскую Аравию (несмотря на убийство журналиста, критика саудовского руководства). Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и OPEC не будут уменьшать объем добычи нефти, поскольку цена на нефть, по его мнению, должна быть значительно ниже. Инвесторы опасаются, что предложение нефти на рынке, и без того превышающее текущий спрос, еще увеличится.На фоне падения цен на нефть и котировок на фондовых рынках снижаются курсы сырьевых валют. Курс доллар США/канадский доллар вырос с уровня 1,3154 до 1,3296, максимальной отметки с июня этого года.Курс пары австралийский доллар-доллар США упал с отметки $0,7298 до $0,7210.Индекс Dow Jones упал во вторник с открытия более чем на два процента. В дальнейшем американские фондовые индексы несколько скорректировались, что оказало поддержку курсу пары доллар-иена, который поднялся с отметки 112,29 до 112,82. Мировые фондовые индексы, однако, остаются под давлением.Аналитики отмечают, что при значительном снижении котировок на фондовых рынках на рынке форекс появляется спрос на доллары, который является следствием вывода капиталов с развивающихся рынков.Курс пары евро-доллар упал до отметки $1,1357, что более чем на 100 пунктов ниже максимума вторника. Пара фунт-доллар упала с отметки $1,2881 до $1,2775.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7639 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», символически потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на излете фискального периода и объемных платежей в Казну бизнес оказался без достаточного количества гривни. Выходить на межбанк с покупками СКВ могли очень немногие.Во-вторых, ко вторнику постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать.В-третьих, еще до полудня «медведей» межбанка поддержало снижение цен на наличном рынке.В-четвертых, как мы утверждали в более ранних обзорах, активность импортеров из-за падения спроса населения на зарубежные товары заметно понизилась, уменьшая «градус спроса» на СКВ.Уместно указать на незначительную курсовую динамику безналичного доллара. Де-факто, рынок пары доллар-гривня вошел в «боковик». Дело в том, что рынок, пребывавший с 13 ноября в нисходящем тренде, уже «созрел» для разворота вверх, но «горючего» для этого разворота не хватило.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 ноября немного повысились.Во-первых, на рынке появились «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, заметную часть времени торгов пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать.В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели обычно не радует игроков оборотами), снята с повестки дня.Рынок наличных умеренно терял в цене в течение вторника в паре доллар-гривня. Полагаю, это стало следствием разочарования игроков, ожидавших на вторничных торгах валютного межбанка «твердого» восходящего тренда «американца». На это «восхождение» не хватило «гривневого» «горючего», «зеленый» безнал спрятался в боковик, де-факто войдя в полосу стабильности.Не дождавшись роста безналичного «американца» и оказавшись в условиях гривневой «диеты», наличный «американец» ушел вниз. Везде, кроме рынка Днепра, дилеры которого рапортовали о внутридневном росте цен пары доллар-гривня. «Бычий» тренд «американца» в «отдельно взятом» Днепре привел к существенному падению оборотов, несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж. Возможно, пассивность местных клиентов «проистекала» от неважных погодных условий. Меж тем, со слов дилеров Днепра, внутридневным ростом наличная пара доллар-гривня обязана неважным состоянием дел с клиентским «приносом», который после обеда по сути прекратился.В остальных системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса и Крыжополь) торги 20-го также завершились в равновесии, но лишь столичные валютчики похвалились прогрессом в ликвидности.Рынок Запорожья, по обыкновению, завершил вторничную сессию «перекосом». После обеда в этом городе клиенты начали более активно приобретать СКВ, перекосив, в результате рынок.В течение вторника биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Харьков, Киев). Офера в течение 20 ноября либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Днепр, Киев, Харьков).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Запорожье, Киев). Позиция «предложение» за сутки Либо не изменилась (Киев, Днепр), либо потеряла копейку (Запорожье, Харьков, Одесса).Судя по «ассортименту» внутридневной курсовой динамики наличного доллара в течение вторника, а также разнообразию настроений, торги валютного межбанка (в контексте «прогноза» от наличного рынка) будут как минимум, «нескучными». Мы согласны с таким «прогнозом», поскольку среда – канун Дня благодарения в США, и многие игроки нашего валютного межбанка постараются не откладывать на 22 ноября свои проекты – ведь в четверг будет торговаться доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине. А из-за «перерыва» в Америке приток экспортной выручки на торгах 23-го будет низким, внося искажение в обычный ход сессии.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 ноября в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 20 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93-95/27,97-98 UAH/USD, евро – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на межбанке «зеленых медведей», которые «отредактировали» настроение клиентов.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривняедва заметно понизились, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью. Дефицита гривни нет.В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра приняли решение «размыть» действующие цены, обеспечив, таким образом, более «гибкий» подход к каждому клиенту.Новая стратегия в комплекте с итоговым балансом покупок и продаж не смогла спасти местный рынок от потерь – по итогам дня обороты, заслужив от дилеров розничного и мелкооптового сегмента наличного рынка Днепра «четверку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.Мы склонны винить в конфузе послеобеденный «бычий» тренд в паре доллар-гривня, а также заметное ухудшение погодных условий – каша из таящего снега под ногами и промозглая сырость не очень располагали к визитам в ОП.В течение 20 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера потеряли копейку.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,93-95/27,97-98 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 20-го в низколиквидном и «вялом» равновесии покупок и продаж, и этот баланс нуждался в ценовой поддержке из-за стартовавшей незадолго до полудня коррекции безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке, оказавшей влияние на настроения клиентов. Выросший «принос» нес в себе риски дисбаланса оптового сегмента. Поэтому оптовики-«неформалы» Днепра к полудню немного дисконтировали обе позиции доллара.Около 12.20 в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась сбалансированная, хотя и весьма низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.После обеда подобно рознице, в оптовом сегменте цены были размыты, а биды в паре доллар-гривня приподняты. Это не выручило обороты оптовых сделок – по итогам вторника оптовики-«неформалы» Днепра поставили за ликвидность «тройку», констатировав заметное ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.На протяжении 20 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0-3 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием 19 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавила 2,0 коп., предложение упало на 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 ноября уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав в течение вторника снижение бидов на 10,0-20,0 коп. на фоне падения оферов на 8,0-15,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 20-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 20-го практически перестал интересовать посетителей ОП.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Еще накануне евро в паре с долларом на мировом рынке forex динамично рос, а во вторник двинулся вниз, в обратный путь. С такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 10,0-20,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 8,0-15,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 20 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 ноября по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 млн. грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 27,77/27,80 UAH/USD. Действительно, пора: накануне средневзвешенный курс СКВ потеряв 0,09 коп., индицировал пребывание доллара в боковом тренде, по логике вещей, нынче надо подниматься. Благо, гривневое «горючее» имеется.По состоянию на 10.27 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке 27,78/27,80 UAH/USD, сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж.На 11.00 безналичный доллар, прекратив рост, ограничился сжатием спреда до 27,785/27,795 UAH/USD, подтверждая наши опасения и высокой вероятности сохранения своего пребывания в «боковике». На сей раз, возможно, с ростом средневзвешенного курса на те же 0,09 коп.Около 11.13 котировки безналичного доллара на межбанке немного скорректировались, опустившись к цифре 27,78/27,79 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли, остановленное периодом относительной стабильности, продемонстрировавшим очевидное желание «американца» оказаться в боковом тренде накануне Дня Благодарения, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.Пополудни, к 12.07 на межбанке незначительные перемены и символический отскок курса «американца» до 27,755/27,765 UAH/USD как результат действий регулятора. На указанное время рынок в балансе.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 1,03 коп., составив 27,7776 UAH/USD.Динамика этого индикатора дает основание на вероятность реализации нашего «шуточного» прогноза о сохранении пребывания рынка «зеленого» безнала в боковом тренде, но, в противовес вторничному откату на 0,09 коп., аналогичный по размеру микротскок.По состоянию на 12.46 на межбанке обозначился «очередной» боковой тренд – котировки доллара не покинули отметку 27,755/27,765 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.Регулятор покинул рынок, прекратив скупку «лишнего» доллара, позволив последнему около 13.10 совершить еще одну «микропросадку», консолидировавшись на отметке 27,75/27,76 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказавшись от курсовой динамики.На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 20 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 ноября по обеим позициям не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,1370, повысившись до $1,1393 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1398 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривняСузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,421 UAH/RUB, Киев опт 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,55/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,91/27,96 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,421 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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