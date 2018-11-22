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фондовый рынок 22.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 22 лис, 2018 13:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.11.18 США



Фондовые индексы США закончили торги в основном с ростом в среду, индексы S&P и Nasdaq частично восстановились от снижения в понедельник и вторник.

Финансовые рынки США будут закрыты в четверг для празднования Дня благодарения.



Индекс Dow Jones Industrial Average потерял менее 1 пункта до 24 464,69 пункта.



Индекс S&P500 вырос на 8,04 пункта, или 0,3%, до 2 649,93 пункта, а индекс



Nasdaq Composite прибавил 63,43 пункта, достигнув 6 972,25 пункта, прибавив 0,9%.



Индексы Dow и S&P остаются на отрицательной территории с начала года, в то время как Nasdaq показывает рост на 1% с начала 2018 года. С начала месяца Nasdaq упал на 4,6%, S&P снизился на 2,3%, а Dow отступил на 2,6%.



«В среду, очевидно, покупалась недавняя слабость», - сказал Кевин Дивни, старший портфельный менеджер в Russell Investments. - «Мы не видим широкой системной причины, по которой рынок продается, и поэтому мы ожидаем продолжения видеть покупателей на рынке».

Также Дивни указывает на данные, выпущенные компаниями, такими как Amazon, по праздничным продажам как потенциальный катализатор для возвращения более позитивных настроений. «Рост праздничных продаж выше 5% будет обнадеживающим», - сказал он.



В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием в стране Дня благодарения, торги в «Черную пятницу» завершатся раньше обычного.



Эксперты ждут данных от ритейлеров в предстоящий сезон распродаж. По словам старшего портфельного менеджера Russell Investments Кевина Дивнея, отчеты таких компаний, как, например, Amazon, являются потенциальным катализатором возвращения к позитиву. «Рост праздничных продаж более 5% будет обнадеживающим», - сказал он.



В среду стало известно о росте числа сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в октябре на 1,4% к сентябрю, тогда как ожидался рост только на 1%. Рост индикатора был зафиксирован впервые за последние шесть месяцев.



Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 97,5 пункта с 98,6 пункта в октябре. Ожидалось снижение лишь до 98,3 пункта.

В центре внимания рынков остаются новости о торговых отношениях США и Китая. Так, торгпред США Роберт Лайтхайзер отметил в своем отчете в среду, что с марта 2018 года КНР стала чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через действия в компьютерных сетях.



Промышленный индекс Dow Jones закрылся во флэте на уровне до 24 484,69 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,30%, до 2 649,93 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,92% до 6 972,25 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос.



Европейский фондовый рынок в среду вырос, после резкого снижения ранее.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,14%, после снижения на 1,2% во вторник.



Акции энергетических компаний выросли при восстановлении цен на нефть.

Акции банковского сектора выросли сильнее широкого рынка.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,14%, после снижения на 1,2% во вторник.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,47% и составил 7 050,32 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,61% до 11 244,17 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,03% — на отметке 4 975,50 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на фоне опасений относительно риска замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 2645,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1385,84 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,18%, до 25019,41 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,32%, до 2069,95 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, до 21646,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,86%, до 5692,3 пункта.



Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы ОЭСР по мировой экономике.



В частности, организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 3,5%.



Кроме того, ОЭСР ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году против предыдущего прогноза в 6,7%. Организация прогнозирует, что рост ВВП Поднебесной замедлится до 6,3% в 2019 году, а в 2020 году - до 6%.



В то же время некоторую поддержку фондовым рынкам азиатского региона оказал рост на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели.



Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер полагает, что в основном инвесторов беспокоят одни и те же вопросы: повышение ставки в США, торговля, техническая коррекция и опасения вокруг ослабления роста мировой экономики.



При этом инвесторы в Японии обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении - до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС уверенно выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,7% - до 2357,97 пункта, РТС - на 0,95%, до 1127,42 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,42%, до 65,89 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 75,14 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,87% - до $62,90 за баррель.



Стабилизация американских площадок и цен на нефть дали умеренный позитив российскому рынку.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,95%, «Газпрома» — на 0,72%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,31%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,06%, «АЛРОСы» — на 0,14%.



К вечеру российский фондовый рынок оказался в приподнятом настроении, компенсируя таким образом вчерашнюю хандру и «медвежьи» шатания. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2 350 пунктов, хотя и остается в непосредственной близости от поддержки 2 345 пунктов.



На текущий момент у инвесторов на руках почти нет объективных драйверов: страхи всеобъемлющих осложнений уже отыграли, новых пугающих теней не появилось, но и покупать тоже тревожно.



В таких смешанных условиях рублевый индикатор будет консолидироваться в пределах 2 335—2 365 пунктов и к концу недели получит шанс чуть сползти. Индекс РТС продолжает двигаться в обозначенном прежде коридоре 1 110—1 135 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 21 ноября понизился на 1,50 пункта или на 0,26% до уровня 571,51 пунктов.



Объем торгов за день составил 788,538 млн. грн., акциями наторговали 0,96 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 20 ноября ПФТС-индекс понизился на 6,63 пункта или на 1,14% до уровня 573,01 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 256,45 пунктов или на 81,40% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду после очередного падения на Уолл-стрит, акции высокотехнологичных и нефтегазовых компаний тянут рынки вниз. Однако материковый Китай в ходе торгов перешел к росту.



Японский Nikkei 225 опустился во вторник на 0,2% и был близок к минимуму за месяц, более широкий индекс Topix - на 0,5%.



Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, однако китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, а Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,3%.



США обвинили Китай в продолжающихся кражах интеллектуальной собственности, несмотря на ранее озвученные требования Вашингтона прекратить такие действия. Ведомство торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовало новый документ всего за 10 дней до встречи лидеров двух стран в Буэнос-Айресе.



Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он упал на 0,5%.



Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, индийский Sensex - на 0,9%, тогда как сингапурский Straits Times вырос на 0,5%.



Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 3,3% и 3,2% соответственно.



После того, как нефть во вторник подешевела более чем на 6% в Лондоне и Нью-Йорке, японская нефтегазовая корпорация Inpex потеряла 3,7%, китайская CNOOC - 3,2%, австралийская Santos - 4,4%.



Курс акций Olympus рухнул на 9,2%. Производителю медицинского оборудования грозит очередное разбирательство из-за подозрений в незаконных выплатах в Китае. При этом один из юристов Olympus, сообщивший о нарушении, столкнулся с репрессивными мерами руководства.



Бумаги Nissan подорожали на 0,4% после двух дней падения, связанного с арестом главы совета директоров компании Карлоса Гона.



Чипмейкеры и технологические компании Азии в основном демонстрируют отрицательную динамику, в том числе акции Samsung Electronics подешевели на 1,8%. Однако интернет-компания Tencent прибавила 2,3% на торгах в Гонконге.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне восстановления китайских рынков после падения днем ранее, при этом давление оказали распродажи на американских биржах во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 2651,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1386,43 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25971,47 пункта, корейский OSPI - опустился на 0,29%, до 2076,55 пункта.



Японский Nikkei 225 подешевел на 0,35%, до 21507,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5642,8 пункта.



Биржи Китая и Гонконга смогли завершить торговую сессию в «зеленой зоне» на фоне коррекции после того, как во вторник они упали более чем на 2%. Остальные рынки региона не поддержали рост в Поднебесной и снизились вслед за биржами США. Американские индексы во вторник упали второй день подряд на фоне продолжающегося снижения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть.



Сложно указать на какой-то один фактор, который поддерживает отказ мировых инвесторов от рисковых активов.



Новости об Apple и торговые проблемы чуть не через день служат факторами для рынков, но нельзя обвинять их во всем. Похоже, рынки начинают готовиться к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя в настоящий момент они довольно хорошие.



В частности, экономисты Capital Economics прогнозируют замедление роста экономики Китая и США в следующем году.



В то же время на бирже Японии немного восстановились в цене акции автопроизводителя Nissan, глава совета директоров которого Карлос Гон оказался в центре скандала. В понедельник Nissan подтвердил, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. На этом фоне было зафиксировано существенное снижение стоимости акций компании во вторник, но 21-го они подорожали на 0,4%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,26% - до 571,51 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 788,538 млн. грн., в том числе акциями - 0,96 млн. грн.



Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги Центрэнерго (-2,18%), Турбоатома (-1,56%) и Укрнафты (-0,85%).

Положительная динамика отсутствовала.



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 1,15% - до 1765,24 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,2% - до 456,77 пункта при объеме торгов 2,437 млн. злотых (17,79 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Агротона» (+3,5%), «Кернела» (+1,37%) и «Астарты» (-1,69%).



К полудню четверга, 22 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг на фоне восстановления американских рынков, экономических прогнозов ОЭСР и статистики из Японии.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% - до 2636,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1381,98 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,04%, до 25981,7 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,37%, до 2068,98 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5686,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,22%, до 21554,74 пункта.



Поддержку биржам Азии оказывает восстановление на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели. Так, основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно ростом, достигавшим почти 1%, в рамках коррекции перед праздниками в стране.



Аналитики ANZ отметили, что динамика рынков немного улучшилась, однако настроения инвесторов остаются под давлением.



Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, она ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году (против предыдущего прогноза в 6,7%), а в 2019 году - на 6,3% (против ожидавшихся 6,4%). Кроме того, ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста ВВП Китая в 2020 году до 6%.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении - до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на фоне опасений относительно риска замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 2645,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1385,84 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,18%, до 25019,41 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,32%, до 2069,95 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, до 21646,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,86%, до 5692,3 пункта.



Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы ОЭСР по мировой экономике.



В частности, организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 3,5%.



Кроме того, ОЭСР ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году против предыдущего прогноза в 6,7%. Организация прогнозирует, что рост ВВП Поднебесной замедлится до 6,3% в 2019 году, а в 2020 году - до 6%.



В то же время некоторую поддержку фондовым рынкам азиатского региона оказал рост на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели.



Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер полагает, что в основном инвесторов беспокоят одни и те же вопросы: повышение ставки в США, торговля, техническая коррекция и опасения вокруг ослабления роста мировой экономики.



При этом инвесторы в Японии обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении - до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США закончили торги в основном с ростом в среду, индексы S&P и Nasdaq частично восстановились от снижения в понедельник и вторник.Финансовые рынки США будут закрыты в четверг для празднования Дня благодарения.Индекс Dow Jones Industrial Average потерял менее 1 пункта до 24 464,69 пункта.Индекс S&P500 вырос на 8,04 пункта, или 0,3%, до 2 649,93 пункта, а индексNasdaq Composite прибавил 63,43 пункта, достигнув 6 972,25 пункта, прибавив 0,9%.Индексы Dow и S&P остаются на отрицательной территории с начала года, в то время как Nasdaq показывает рост на 1% с начала 2018 года. С начала месяца Nasdaq упал на 4,6%, S&P снизился на 2,3%, а Dow отступил на 2,6%.«В среду, очевидно, покупалась недавняя слабость», - сказал Кевин Дивни, старший портфельный менеджер в Russell Investments. - «Мы не видим широкой системной причины, по которой рынок продается, и поэтому мы ожидаем продолжения видеть покупателей на рынке».Также Дивни указывает на данные, выпущенные компаниями, такими как Amazon, по праздничным продажам как потенциальный катализатор для возвращения более позитивных настроений. «Рост праздничных продаж выше 5% будет обнадеживающим», - сказал он.В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием в стране Дня благодарения, торги в «Черную пятницу» завершатся раньше обычного.Эксперты ждут данных от ритейлеров в предстоящий сезон распродаж. По словам старшего портфельного менеджера Russell Investments Кевина Дивнея, отчеты таких компаний, как, например, Amazon, являются потенциальным катализатором возвращения к позитиву. «Рост праздничных продаж более 5% будет обнадеживающим», - сказал он.В среду стало известно о росте числа сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в октябре на 1,4% к сентябрю, тогда как ожидался рост только на 1%. Рост индикатора был зафиксирован впервые за последние шесть месяцев.Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 97,5 пункта с 98,6 пункта в октябре. Ожидалось снижение лишь до 98,3 пункта.В центре внимания рынков остаются новости о торговых отношениях США и Китая. Так, торгпред США Роберт Лайтхайзер отметил в своем отчете в среду, что с марта 2018 года КНР стала чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через действия в компьютерных сетях.Европейский фондовый рынок в среду вырос.Европейский фондовый рынок в среду вырос, после резкого снижения ранее.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,14%, после снижения на 1,2% во вторник.Акции энергетических компаний выросли при восстановлении цен на нефть.Акции банковского сектора выросли сильнее широкого рынка.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на фоне опасений относительно риска замедления роста мировой экономики.Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы ОЭСР по мировой экономике.В частности, организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 3,5%.Кроме того, ОЭСР ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году против предыдущего прогноза в 6,7%. Организация прогнозирует, что рост ВВП Поднебесной замедлится до 6,3% в 2019 году, а в 2020 году - до 6%.В то же время некоторую поддержку фондовым рынкам азиатского региона оказал рост на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели.Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер полагает, что в основном инвесторов беспокоят одни и те же вопросы: повышение ставки в США, торговля, техническая коррекция и опасения вокруг ослабления роста мировой экономики.При этом инвесторы в Японии обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении - до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,42%, до 65,89 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 75,14 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,87% - до $62,90 за баррель.Стабилизация американских площадок и цен на нефть дали умеренный позитив российскому рынку.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,95%, «Газпрома» — на 0,72%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,31%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,06%, «АЛРОСы» — на 0,14%.К вечеру российский фондовый рынок оказался в приподнятом настроении, компенсируя таким образом вчерашнюю хандру и «медвежьи» шатания. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2 350 пунктов, хотя и остается в непосредственной близости от поддержки 2 345 пунктов.На текущий момент у инвесторов на руках почти нет объективных драйверов: страхи всеобъемлющих осложнений уже отыграли, новых пугающих теней не появилось, но и покупать тоже тревожно.В таких смешанных условиях рублевый индикатор будет консолидироваться в пределах 2 335—2 365 пунктов и к концу недели получит шанс чуть сползти. Индекс РТС продолжает двигаться в обозначенном прежде коридоре 1 110—1 135 пунктов.Как сообщалось, во вторник 20 ноября ПФТС-индекс понизился на 6,63 пункта или на 1,14% до уровня 573,01 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 256,45 пунктов или на 81,40% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 ноября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 22 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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