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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:00

lapay
Можуть передивитись бюджет, збільшити військову складову.
А можуть роздати гранати та наказати плисти кримський міст підривати! :mrgreen: Не всі гарно плавають. Я можу не доплисти. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:03

  lapay написав:
  freeze написав:Так а действительно дальше то, что. Как на Пукине военное положение отразится?
Порошенко сказал, что наступательных действий с нашей стороны не будет, а если и Пукин не будет наступать?

Можуть передивитись бюджет, збільшити військову складову. Заборонять 112 і Ньюсван, заблокують рахунки і активи запоребрикових і їх маріонеток. Можливо, Медведчука візьмуть за яйця.
Пукін перейшов межу і заплатить за це. Втратить навіть примарні шанси на щось тут впливати.


При пересмотре бюджета по-любому заплатим мы с вами, а не Пукин, чтобы что-то увеличить надо собрать больше налогов или уменьшить соцрасходы. Иначе нет другой арифметики.
А заблокировать рахунки запоребриковых у нас, если они остались, можно и без военного положения и мобилизации первой линии. Всё равно не понял, чем персонально Пукин заплатит. Может санкции усилят, так тоже для этого не надо мобилизации.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10

А кто послал туда эти кораблики зная на 100 процентов что их будут таранить ? Это есть самая настоящая провокация
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:15

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  freeze написав:Всё равно не понял, чем персонально Пукин заплатит.

Мріями, мріями щось змінити у нас на свою користь.
  freeze написав:При пересмотре бюджета по-любому заплатим мы с вами, а не Пукин, чтобы что-то увеличить надо собрать больше налогов или уменьшить соцрасходы. Иначе нет другой арифметики

Правильно. Тільки порахуйте, скільки втрачає, і втратить Україна через блокування наших портів в Азовському морі. Не виходить по-нормальному, з запоребриковими, вони тільки силу розуміють. Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу.
  freeze написав:Может санкции усилят, так тоже для этого не надо мобилизации.

Так мобілізації і не буде. Зайвий раз партизанів викличуть, щоб було кому доти на березі будувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:21

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  makishin60 написав:А кто послал туда эти кораблики зная на 100 процентов что их будут таранить ? Это есть самая настоящая провокация

Хто їх буде таранити? Раша сто разів прокукурікала, що в Азовському морі військові кораблі можуть плавати де завгодно, перевіряти що завгодно, причому наші можуть робити те саме.
Так само вони можуть і проходити через протоку, в загальному порядку. Ми заявку давали, хитродупі, у відповідь, "посадили танкер на мілину", а потім перетнули межу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:30

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  lapay написав:перетнули межу.

Тобто в Ізварино, Іловайську, Дебальцево, ДАПі... не перетинали? А в Криму що це було?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:33

  kmg написав:
  lapay написав:перетнули межу.

Тобто в Ізварино, Іловайську, Дебальцево, ДАПі... не перетинали? А в Криму що це було?

Красивая подводка для продолжения полномочий П и ВР.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:37

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  kmg написав:Тобто в Ізварино, Іловайську, Дебальцево, ДАПі... не перетинали? А в Криму що це було?

Тоді була інша ситуація. Можливо, треба було і тоді ввести, але тоді воно б нічого не змінило на краще.
Основний наслідок ВС - відміна виборів. Саме зараз цей наслідок і може якось вплинути на Огризка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:49

lapay
мріями щось змінити у нас на свою користь
Його мрії варті життів наших патріотів?
вони тільки силу розуміють
З нашої сторони поранені моряки! А з їх? Вони наши катери притягли на буксирі до себе. Пройти не дали. Це перемога наша чи їх? Ризикувати життям треба було? Наказ повернутись після тарану треба було віддати? Чи гадали перестрибнути через міст з баржею? Куди перли після тарану? Це адекватна подія для введення військового стану? Тільки чесно!
Основний наслідок ВС - відміна виборів. Саме зараз цей наслідок і може якось вплинути на Огризка
Йому начхати на це. А нам? Як це буде впливати на мою країну? Будемо робити назло рашке? Так Петро так і став президентом! Так хоче на цьому і втриматися! Не можна президенту власні проблеми вирішувати за рахунок простих громадян. Не в моїй країні. Не за узурпацію царем гинули і продовжують гинути найкращі хлопці.
Востаннє редагувалось Molchyn в Пон 26 лис, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:53

Какая-то хрень... Стелят хорошо, а потом будет как всегда. Пора бабки из банков доставать.
nalim
 
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