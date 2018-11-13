И я ж об этом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:22
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:23
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:47
lapay
А по нормальній - вивезти з під удару моряків та зберегти техніку! Ну якщо імітувати мішень для рос. корит це задача, або привід здобути для введення військового стану - це інша річ. На війні є такий звічай на кожен вид зброї є своя протизброя. Літак збивають з певної зброї, танк також. І якщо в тебе проти танка нема зброї, то логічно втекти. Можна залишитись і героїчно каменюку кинути - но це значить що ти труп, бо він тебе поцілить. Пертися проти ракет на катерах і буксирі... Та ще чекати... Може це тільки я не бачу в тому логику.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:51
nalim
после 16.00 будет веселее. 100% от НБУ будут ограничения. Хотя наши люди терпеливые и ко всему привычные. Пару дней и спадет спрос и будет небольшой откат (в хорошем смысле этого слова).
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:02
Не только от НБУ. Но это уже частное, если подобное состоится, для начала можно будет лицезреть, как красиво прокинута вся предвыборная и ограничены конституционные свободы.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:08
ruvex
У Вас есть сомнения? Такой козырь просто так не выбрасывают. Если Порох вытащил то точно просчитал и ВР поддержит. Он уверен и так оно и будет.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:11
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Ага, дуже логічно обстрлювати і захоплювати кораблі, які вже розвернулись назад. Поки стояли - не чіпали, боялись, коли розвернулись - Ага, вони нас злякались, треба шмальнути в догонку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:26
Нет, сомнений нет. Это просто речевой оборот, для не наступившего еще события. Скажу даже больше, без особых гарантий и уверенности заранее, подобное не озвучивают. Но тогда всей оппозиции нужно сливаться и они это тоже понимают.
Мировая общественность кроме очередной обеспокоенности и болтовни уверен ничего предпринимать не станут.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 26 лис, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:27
Мы можем сколько угодно рассказывать какие мы крутые, то пока факт, что навешали нам, а не мы... к сожалению.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:27
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
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