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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 34567>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:22

  ruvex написав:
  nalim написав:Ищи кому выгодно... А выгодно Пете.

За 4 года выждал удобного лично для себя момента, остаться при власти.
Почему то такой момент не настал когда в Иловайске смотрели киевский парад в День Независимости, российские войска пересекали украинскую границу.

И я ж об этом.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:23

  svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет

Если введут военное положение, сами все увидите.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:47

lapay
По зрадофільскій логиці треба було білий прапор викинути
А по нормальній - вивезти з під удару моряків та зберегти техніку! Ну якщо імітувати мішень для рос. корит це задача, або привід здобути для введення військового стану - це інша річ. На війні є такий звічай на кожен вид зброї є своя протизброя. Літак збивають з певної зброї, танк також. І якщо в тебе проти танка нема зброї, то логічно втекти. Можна залишитись і героїчно каменюку кинути - но це значить що ти труп, бо він тебе поцілить. Пертися проти ракет на катерах і буксирі... Та ще чекати... Може це тільки я не бачу в тому логику.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:51

nalim
У нас на работе к банкоматам очередь, остались одни полтинники.
после 16.00 будет веселее. 100% от НБУ будут ограничения. Хотя наши люди терпеливые и ко всему привычные. Пару дней и спадет спрос и будет небольшой откат (в хорошем смысле этого слова).
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:02

  Molchyn написав:nalim
У нас на работе к банкоматам очередь, остались одни полтинники.
после 16.00 будет веселее. 100% от НБУ будут ограничения.

Не только от НБУ. Но это уже частное, если подобное состоится, для начала можно будет лицезреть, как красиво прокинута вся предвыборная и ограничены конституционные свободы.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:08

ruvex
если подобное состоится
У Вас есть сомнения? Такой козырь просто так не выбрасывают. Если Порох вытащил то точно просчитал и ВР поддержит. Он уверен и так оно и будет. :(
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:11

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:Пертися проти ракет на катерах і буксирі... Та ще чекати... Може це тільки я не бачу в тому логику.

Ага, дуже логічно обстрлювати і захоплювати кораблі, які вже розвернулись назад. Поки стояли - не чіпали, боялись, коли розвернулись - Ага, вони нас злякались, треба шмальнути в догонку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:26

  Molchyn написав:ruvex
если подобное состоится
У Вас есть сомнения? Такой козырь просто так не выбрасывают. Если Порох вытащил то точно просчитал и ВР поддержит. Он уверен и так оно и будет. :(

Нет, сомнений нет. Это просто речевой оборот, для не наступившего еще события. Скажу даже больше, без особых гарантий и уверенности заранее, подобное не озвучивают. Но тогда всей оппозиции нужно сливаться и они это тоже понимают.
Мировая общественность кроме очередной обеспокоенности и болтовни уверен ничего предпринимать не станут.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 26 лис, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:27

  lapay написав:
  Molchyn написав:Пертися проти ракет на катерах і буксирі... Та ще чекати... Може це тільки я не бачу в тому логику.

Ага, дуже логічно обстрлювати і захоплювати кораблі, які вже розвернулись назад. Поки стояли - не чіпали, боялись, коли розвернулись - Ага, вони нас злякались, треба шмальнути в догонку.

Мы можем сколько угодно рассказывать какие мы крутые, то пока факт, что навешали нам, а не мы... к сожалению.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:27

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  nalim написав:У нас на работе к банкоматам очередь, остались одни полтинники.

это вы там у себя панику развели?
не видел в Харькове никаких очередей к банкоматам.
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